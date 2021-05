Hjemmelaget varianter av sushi

Her har Wenche valgt å bruke laksefilet. Velg det du liker og har tilgang på. Råvarene ellers finner du i hyllen med asiatiske produkter og i grønnsaksdisken.

Maki er den runde biten med sjømat og noe annet godt i kjernen, og tangplater (nori) og ris rundt. De er vanligvis fylt med fisk som laks, tunfisk eller kveite i tillegg til friske grønnsaker. Du kan også lage vegetariske maki-biter, fylt med frukt og grønnsaker istedenfor fisk.

Sashimi er en sushisalat hvor hver og enkelt kan lage sin egen variant. Den kan også serveres med sushiris.

Maki sushi til 4-5 personer

Dette trenger du:

Nori (tang)

1 bambusmatte til å rulle på (finner den i hyllen de du finner noritang og andre asiatiske råvarer)

Ca. 8 dl sushi ris

Riseddik ,sukker

Majones smakt til med chilisaus, eventuelt litt saft fra sitron eller lime

1 mango skåret i strimler (så lang som noritangen)

1 vårløk i strimler

1-2 avocado strimler

1 slangeagurk i strimler

4-5 ss ristede (lett stekte) sesamfrø

250-350 g skinn og benfri laksefilet, i strimler

Slik gjør du:

Skyll, bløtlegg og kok risen etter anvisning på pakken. Legg den kokte risen i en vid bolle/fat med kanter og la den avkjøles litt 10-15 minutter. Rør sammen marinade: ½ dl riseddik, 3 ss sukker, 1 ts salt til alt er oppløst. Hell litt og litt av marinaden over den kokte risen og vend forsiktig inn for hver gang. Smak deg fram. Risen skal være klebrig, men ikke bløt. Dekk risen med et fuktig kjøkkenhåndkle slik at den beholder fuktigheten.

Kle bambusmatten med litt plastfilm. Legg et «ark» nori på matten. Dekk med kokt ris (tips dypp fingrene i kaldt vann, da klebrer ikke risen seg så lett til fingrene). Legg over laks, agurk, vårløk, mango og avocado, dryss med litt sesamfrø, ikke legg helt ut i kanten. Rull sammen med hjelp av bambusmatten (som til rullekake), rull mot den enden som ikke er dekket til. Klem godt sammen, fukt kanten på nori matten med vann, da «limer» den seg godt sammen. Fjern bambusmatten og la rullen ligge med skjøten ned. Skjær i passende biter. Serveres best nylaget, dekk eventuelt til med litt plast til de serveres. Server med wasabi, syltet ingefær og soyasaus.

Sashimi til 4-5 personer

Dette trenger du:

400-500 g skinn og benfri laksefilet

1 avokado

1 mango

1 agurk

Soyasaus

Ristede sesamfrø

Frisk koriander

1 pose babyleaf salat eller ruccolasalat

Slik gjør du:

Skjær laksen i tynne skiver. Rens og del/skjær avokado og mango i skiver og agurken i strimler og legg på et anretningsfat eller på porsjonstallerken til hver enkelt. Dryss med ristede sesamfrø og fordel over frisk koriander.

Server med soyasaus eller andre asiatiske sauser.