Ekspertens dom: Generasjonsskiftet som vil prege tennisverden

Blant de 25 høyest rangerte tennisspillerne på ATPs verdensranking finner vi tolv spillere som er 25 år eller yngre.

Se hele topp 25-listen nederst i saken

I fire av de seks turneringene som har gått fra ATP 500-nivå og oppover har vinneren vært under 25 år.

Sverre Krogh Sundbø kommenterer tennis for Eurosport, og er sikker på at Ruud blir en spillerne som vil hevde seg helt i toppen i årene som kommer.

Han mener at vi nå er vitne til et klart og etterlengtet generasjonsskifte.

– Vi er absolutt i gang med et generasjonsskifte. Det handler også i stor grad om mellomgenerasjonen. Den tapte generasjonen, sier Sundbø til TV 2.

Han peker på spillerne som har kommet etter Rafael Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic.

– Dominansen deres har ført til at de fra 26 år og oppover har forsøkt å utvikle spillet sitt på så mange ekstreme sett at det har blitt en negativ utvikling i stedet for positivt.

Men Sundbø har klokkertro på gjengen som kommer nå.

– Ruud kan ta de store titlene

På årets ATP-Tour har spesielt den 22 år gamle grekeren Stefanos Tsitsipas (nr. 5 i verden) imponert. Han vant ATP 1000 Masters i Monte Carlo, og ble tapende finalist i ATP 500-turneringene i Acapulco og Barcelona.

Og torsdag vant Casper Ruud mot Tsitsipas i tredjerunden av ATP 1000 Masters i Madrid.

TAPTE: Stefanos Tsitsipas måtte se seg slått av Casper Ruud i Madrid Masters torsdag. Foto: Oscar Del Pozo

– Tsitsipas er ranket høyere enn alle han har slått, og er den som har spilt best i år. Han er nummer én på årets ranking, og fem på den vanlige. Så dette var stort, sa far og trener Christian Ruud til TV 2 etter kampen.

Fredag møter Ruud Alexander Bublik (nr. 44) i kvartfinalen i madrid.

Tenniseksperten har latt seg imponere av årets versjon av Ruud, som har vunnet fem kamper mot topp 25-spillere i år.

Han har stor tro på 22-åringen fra Snarøya. Spesielt på grusen.

– I fremtiden tror jeg vi kommer til å se en Ruud som presterer på høytsprettende hardcourt. Ruud er en av de tre-fire som kan ta de store titlene på grusen, understreker Sundbø.

Han mener at den internasjonale tennispressen alltid har undervurdert Ruud.

– Grunnen til det er at det er veldig vanskelig å ta inn over seg at feilene til motspiller kommer som en følge av ekstremiteten han har i spillet sitt, sier Sundbø.

EKSPERT: Sverre Krogh Sundbø kommenterer tennis for Eurosport. Foto: Erik Edland / TV 2

I tillegg trekker han frem det aller mest ekstreme med Ruud: At han har en spinn som viser flere omdreininger enn noen annen tennisspiller noensinne.

– Her har vi en nordmann fra Snarøya som overgår Nadal sine tall når det gjelder omdreininger per minutt, forklarer Sundbø og fortsetter:

– Vi leter alle etter vaskemaskinen som har 1600 omdreininger i minuttet, mens Casper Ruud har 3600.

Likevel er det to andre spillere som tenniskommentatoren trekker frem som de største talentene.

– Nadals fysikk og hodet til Federer

19 år gamle Jannik Sinner fra Italia er rangert som nummer 18 i verden. I finalen av ATP 1000-turneringen i Miami tapte han mot 24 år gamle Hubert Hurkacz (nr. 16) fra Polen.

Sinner vant over Ruud på hardcourt i Wien i 2020.

– Det største talentet i hodet mitt er Jannik Sinner. Når vi en gang skal oppsummere i fremtiden, så ser jeg for meg at det er han som virkelig har prestert best, sier kommentatoren.

SUPERTALENT: Jannik Sinner har allerede markert seg blant de beste. Foto: Josep Lago

Han ser for seg at 19-åringen spesielt vil utmerke seg på hardcourt, og har troen på at han har lært seg å stå imot litt tyngre trykk enn det han gjør i dag.

– Jeg tror heller ikke vi skal se vekk fra Carlos Alcaraz. Han kan også bli den store stjernen i lang tid, understreker Sundbø.

18 år gamle Alcaraz fra Spania er rangert som nummer 120 på verdensrankingen, men flere har fått opp øynene for ham denne sesongen.

I ATP 250-turneringen i Marbella i april slo han ut Ruud i kvartfinalen med to strake sett. Og i Madrid tok han seg videre til andre runde, men der sa det stopp mot Nadal.

FIKK SKRYT: Rafa Nadal (t.v) skrøt av Carlos Alcaraz etter kampen i Madrid Masters. Foto: Sergio Perez

– Han spiller allerede på et utrolig nivå, og jeg har full tro på at han kommer til å bli en fantastisk spiller i nær fremtid, sa Nadal om Alcaraz etter kampen.

– Jeg tror vi har en Alcaraz som kan gi oss en ny spillertype i toppen. Vi får fysikken til Nadal med toppspinnen som følger med. Men med hodet til Federer der han er villig til å spille kjappere tennis med mindre marginer, sier kommentatoren og legger til:

– Men så kommer det alltid et navn som vi overhodet ikke ser for oss nå.

– Ingen er komplette ennå

Kommentatoren ser ingen tydelig ny Nadal blant de unge som preger topplisten. Men likevel er han mildt sagt begeistret for disse spillerne:

Spillere som er 25 år og yngre på topp 25:

3. Daniil Medvedev (25)

5. Stefanos Tsitsipas (22)

6. Alexander Zverev (24)

7. Andrey Rublev (23)

10. Matteo Berrettini (25)

14. Denis Shapovalov (22)

16. Hubert Hurkacz (24)

18. Jannik Sinner (19)

20. Felix Auger-Aliassime (20)

22. Casper Ruud (22)

24. Alex de Minaur (22)

25. Cristian Garin (24)

– Ingen av disse er helt ferdig utviklet heller. Tenk en Tsitsipas med bedre serveretur. En Shapovalov med stabilitet. En Auger-Aliassime som kan stå imot trykket fra motspiller. En Berettini med bevegelse. Eller en Zverev med annenserv, sier kommentatoren og fortsetter:

– Vi har en gjeng spillere der ingen er komplette ennå, og det er veldig interessant. Alle har den akilleshælen akkurat nå. Men minst et par av dem kommer til å forbedre sitt svakeste punkt, og da blir de fryktelig vanskelig å hanskes med.