Åpenhjertig King til TV 2: – Aldri trodd jeg skulle oppleve et sånt år

La oss skru tiden tilbake til januar 2020. Joshua King er Bournemouth-spiller - kanskje den aller viktigste i kampen mot et nedrykk fra Premier League. Panikken sprer seg derfor på Englands sørkyst når Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær slenger et monsterbud på bordet for å hente nordmannen «hjem» til Manchester. Bournemouth hadde ifølge TV 2 rundt 325 millioner grunner til å la King returnere til klubben han spilte for fra 2008 til 2013. Det skjedde aldri.

– Selvfølgelig, det var frustrerende. Det er en av det største klubbene i verden og det hadde vært gøy å dra tilbake der det hele startet i England. Men sånn er livet som fotballspiller. Man er under kontrakt og man kan ikke velge å dra når man vil, man må bli kjøpt ut. Det skjedde ikke. Jeg er ikke så bitter nå, men da det skjedde var jeg ganske skuffet over at det ikke gikk igjennom, sier en ærlig King til TV 2.

Han hørte aldri noe mer fra Manchester United. Et halvt år etter at drømmeovergangen glapp, rykket King og Bournemouth ned fra Premier League, og da oppkjøringen til Championship startet i fjor sommer, fikk nordmannen beskjed om å holde seg i Norge.

– Jeg var på sommerferie og ble bedt om å ikke komme tilbake, fordi de skulle selge meg. Så skjedde det ting, som jeg kommer til å komme ut med senere, forklarer King, før han fortsetter:

– Men jeg hadde ikke noen «beef» med Bournemouth på grunn av det som skjedde. Da jeg kom tilbake takket de nei til et bud fra West Ham. Så ringte de meg på Deadline Day og sa at de skulle låne meg ut. Jeg hadde litt vanskeligheter med å forstå hvorfor de gikk fra å si nei til to bud, for å plutselig la meg dra på lån. Det tror jeg er et spørsmål jeg aldri får svar på, sier King, som omtaler det siste året som «det rareste han har opplevd».

– Jeg har ikke fått sjansen

For etter at Bournemouth hadde avslått bud etter bud på den norske landslagsspilleren, signerte King omsider for Everton på billigsalg i januarvinduets siste time. Med det ventet en ny hverdag på Goodison Park, men comebacket til Premier League har imidlertid blitt alt annet enn hva 29-åringen hadde håpet på.

– Det er en stor klubb og en stor trener som har vunnet veldig mye. Jeg skal ikke sitte her å si at jeg har kost livet utav meg, det har jeg ikke. Ingen fotballspillere som får lite spilletid og ikke spiller, har det gøy. Om man ikke får sjansen er det frustrerende, for som fotballspiller vil du bare spille. Jeg har ikke fått sjansen, mener jeg, det skal jeg være ærlig å si. Jeg har ikke fått startet én kamp, men jeg respekter Ancelotti som trener og dette Everton-laget er et veldig, veldig bra lag, sier King.

– Men fikk du noen lovnader da du signerte? Fast, utfordrer, reserve?

– Nei, jeg fikk ikke noen beskjed om at jeg var en reserve. Jeg fikk andre signaler enn det jeg har levd de siste tre månedene, det fikk jeg. Det tror jeg de fleste trener gir for å prøve å få en spiller i boks. Men som sagt, jeg jobber hardt og prøver å gi alt. Everton er en fantastisk klubb med masse gode spillere og et godt trenerapparat. Det er opp til meg å bevise når man faktisk får sjansen, men jeg har ikke fått sjansen, forklarer King.

Han har fortsatt til gode å starte en fotballkamp for Everton. Ti innhopp fordelt over 131 minutter er det han har å vise til etter drøye tre måneder på Merseyside.

– Det har vært vrient å komme inn i ny klubb og et nytt lag i et januar-vindu. De hadde allerede sin startellever pluss benk, og når man ikke begynner oppkjøringen med laget og de ikke henter deg for mye penger, så er det mye politisk også. Det er ikke lett å skli igjennom, men jeg har fortsatt håp. Jeg håper i alle fall jeg får en start før sesongslutt, sånn at jeg kan få bevise noe uansett om jeg skal bli eller ikke, sier han.

Usikker på framtiden

Hvordan framtiden ser ut er King nemlig ikke sikker på. Landslagsspissens kontrakt med Everton går ut i sommer, og han står da fritt til å forhandle med andre klubber.

– Vi får se. Jeg har noen valg å ta, både med familien og representanter. Vi får se hva som skjer til sommeren, jeg har ikke skrevet under noe enda. Jeg er jo gratis til sommeren, så jeg har flere muligheter, men jeg må tenke meg godt igjennom angående hva jeg faktisk velger å gå til, forklarer King.

VURDERER FRAMTID: Joshua King innrømmer at han er usikker på hvor han spiller neste sesong. Foto: Andrew Blake

Et av alternativene er naturligvis å bli i Everton. For selv om det har blitt minimalt med spilletid denne sesongen, har King fått signaler om at Carlo Ancelotti og co ønsker en ny avtale.

– Jeg har hørt, men jeg har ikke fått noe skriftlig. I fotballen, som de sier, om kontrakten ikke er foran deg så gjelder det ikke, sier King med et lurt smil.

– Ønsker du å fortsette i Everton da?

– Som sagt, det er en vurdering jeg må ta senere, når den tid kommer. Jeg er 29 år og i mitt livs form, og når jeg begynner å spille igjen så kommer jeg til å være bedre enn jeg noen gang har vært. Å sitte på benken så mye som jeg har gjort, det er ikke noe jeg ser etter. Jeg må ta en vurdering på det når den tid kommer, gjentar King.

Drømmer om sluttspill

Benketilværelsen er på ingen måte noe King ønsker å fortsette med. Den har blant annet ført til at 29-åringen har gått fra å være landslagets mest betrodde mann, til at han nå må finne seg i å inneha rollen som utfordrer.

– Når vi snakker om selvtillit rundt kvalitetene mine på en fotballbane, så tenker jeg ikke sånn. Jeg ser jo at jeg ikke har spilt fotballkamp på en god stund og at det er andre som leverer på et nivå som er noenlunde like bra. Når jeg begynner å spille igjen er det min oppgave å bevise for trenerne at jeg skal ha plass på dette laget, sier King og legger til:

– Men igjen, jeg har hatt et spesielt år. Jeg hadde aldri i mine fotball-år trodd at jeg skulle oppleve et sånt år mentalt og psykisk som jeg har hatt, men jeg gir aldri opp.

Nå lover King uansett at han skal gjøre alt i sin makt for at Norge skal nå et sluttspill.

– Det blir gøy å se, men jeg håper virkelig at vi klarer å komme oss til et mesterskap før jeg legger opp på landslaget. Det hadde vært gøy å spille et mesterskap for, og med, flagget på brystet, sier King, som legger til at han har en høne å plukke med landslagssjef Ståle Solbakken.

– Han satt meg på benken i tre landskamper. Det gir meg noe å bevise, selv om det ikke er noe personlig. Det er bare jeg som ønsker å bevise at jeg skal ha plass på det laget. Jeg er langt fra ferdig. Jeg er bare 29 år, jeg tar vare på kroppen min, spiser sunt og lever riktig. Jeg har noen gir igjen, avslutter King.