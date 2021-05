Familiefar siktet for overgrep mot omkring 40 norske jenter

I mars i fjor ble mannen i 30-årene anmeldt for et overgrep. Politiet beslagla elektronisk utstyr, og siden har stadig nye overgrep kommet til overflaten.

Familiefaren bosatt på Oslos vestkant ble pågrepet 30. mars 2020.

En person hadde samme måned gått til politiet og anmeldt ham for et fysisk overgrep. Da politiet pågrep ham, fant de også overgrepsmateriale.

To dager senere, 1. april, ble mannen varetektsfengslet av Oslo tingrett. Av kjennelsen fremgår det at den fornærmede jenta er under 14 år gammel, og at siktede har «nære bånd» til familien hennes.

På politihuset begynte etterforskerne å gjennomgå det elektroniske beslaget.

Undersøkelsene ga imidlertid ikke umiddelbare resultater, og etter to måneder mente ikke lenger politiet at det var fare for bevisforspillelse. Den 26. mai ble mannen derfor løslatt.

Pågrep på nytt

Samtidig fortsatte politiet å gjennomgå bilder og videoer. Tre måneder etter løslatelsen, 25. august, pågrep de mannen på nytt.

I løpet av sommeren hadde etterforskerne gjort nye, rystende funn. På mannens Google-konto fant de bilder av overgrep mot flere unge jenter.

«Politiet har gjort funn av bilder av fornærmede som sover, der man ser en hånd som tar på brystet og underlivet til fornærmede, drar undertøyet til side og tar bilder», skriver Oslo tingrett om ett av overgrepene.

FORSVARERTEAM: Den siktede mannens forsvarsadvokater, Simen Skjønsberg og Frode Sulland, ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Lise Åserud / NTB

Under fengslingsmøtet i august nektet familiefaren straffskyld for samtlige punkter. Han forklarte at hans bankkonto, telefoner og PC var blitt hacket.

Retten trodde ham ikke, og siden har han sittet varetektsfengslet. Hos politiet har saken fått høy prioritet siden august i fjor.

– Gir seg ut for å være ung gutt

Totalt mener de å ha avdekket overgrep mot omkring 40 norske jenter i alderen 11 til 17 år fra ulike deler av landet. De aller fleste overgrepene har ifølge politiet skjedd over nett, der mannen har oppsøkt jentene på sosiale medier.

Politiadvokat Ida Beate Fengsrud ønsker ikke å gå detaljert inn i siktedes fremgangsmåte, blant annet fordi de ennå vurderer å avhøre flere av de fornærmede.

– Men et gjennomgående trekk er at han utgir seg for å være en yngre gutt og ber om å få tilsendt seksualiserte bilder/video, herunder mot betaling, sier Fengsrud.

Politiet håper å ferdigstille etterforskningen før sommeren.

– Mener politiet at han har begått overgrep etter at han ble løslatt første gang?

– Jeg ønsker ikke å svare på detaljer i etterforskningen ettersom vi ennå holder på med gjennomgang av beslaget, og fordi siktede ikke har forklart seg om alle forholdene i saken, sier Fengsrud.

– Mistenker dere at etterforskningen vil avdekke enda flere fornærmede?

– Vi utelukker ikke at det kan være noen flere.

Mannens forsvarere, advokatkollegene Frode Sulland og Simen Skjønsberg, sier at de ikke vil kommentere noen sider ved saken fordi de nylig tok over forsvareroppdraget.

TV 2 vet ikke hvordan mannen stiller seg til siktelsen i dag. Han har underveis motsatt seg fengslinger og også anket til lagmannsretten.