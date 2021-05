Røper nye detaljer fra Kompani Lauritzen-innspillingen

For andre gang har oberst Dag Otto Lauritzen (64) og major Kristian Ødegård (47) samlet 14 kjendiser med et mål for øyet: At de skal bli den beste versjonen av seg selv. I løpet av oppholdet blir deltakerne pushet til å overkomme frykter og fobier i et spesialtilpasset, militært opplegg ved Setnesmoen leir i Åndalsnes.

Torsdag i forrige uke gjestet programleder-duoen Nordiske Mediedager (NMD), Nordens største, årlige mediekonferanse, sammen med programmets regissør, Nils Peder Sand, i Seefood.

Fenrik var en tilfeldighet

Her forklarte de mer rundt opplegget på Setnesmoen, og røpte flere hittil ukjente detaljer rundt TV-suksessen. Blant annet forklarte de at hele Norges fenrik, Geir Aker, ikke var en soleklar bidragsyter fra start.

KOMPANI-INTERVJU: Programleder Else Kåss Furuseth sammen med Dag Otto Lauritzen, Kristian Ødegård og Kompani-regissør Nils Peder Sand under Nordiske Mediedager. Foto: Thor Brødreskift / Nordiske Mediedager

– Hvor fant dere egentlig fenriken?, spør NMD-programleder Else Kåss Furuseth.

OBERST: Dag Otto Lauritzen hos Nordiske Mediedager Foto: Thor Brødreskift / Nordiske Mediedager

– Fenriken var et av flere alternativer på slutten av utvelgelsen. Jeg tror vi hadde litt flaks også, for vi fikk vel et tips, begynner Lauritzen.

– Ja, han dukket opp ganske seint, for vi trengte noen som kunne dette med indretjeneste og eksersis. Via-via, så fikk han høre om dette, også kom han til oss da vi var i Åndalsnes på befaring, legger Ødegård til.

Ødegård medgir at han ble litt satt ut av første møte med Aker.

– Jeg tenkte: «Han der er jo gæren. Vi kan ikke ha med han», sier Ødegård med glimt i øyet.

HELE NORGES FENRIK: Geir Aker har vunnet nordmenns hjerter i rollen som fenrik i Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Vant to gullruten-priser

Heldigvis endret de oppfatning, og forsto samtidig raskt at hans rolle gjorde noe essensielt for produksjonen.

– Fenrik skulle egentlig ikke være med i starten, men under noen prøver vi hadde, skjønte vi fort at det var viktig å ha ham med for å bære møtet mellom deltakerne og det militære regimet, sier regissør Sand.

Lørdag beviste Geir Aker at han har vunnet hele Norges hjerter, da han vant publikumsprisen under Gullruten. Det ble til sammen to gullruten-priser til programmet, da Kompani Lauritzen også stakk av med prisen for «Beste konkurransedrevne reality».

– Sitter ofte til langt på natt

Kompani-trioen delte flere interessante opplysninger rundt det som skjer ved Setnesmoen leir. For trodde du at de slavisk følger opplegget de har planlagt fra start, må du tro om igjen.

MAJOR: Kristian Ødegård hos Nordiske Mediedager Foto: Thor Brødreskift / Nordiske Mediedager

– Vi må hele tiden gjøre endringer, for vi vet ikke alltid hvordan de reagerer på det de har vært gjennom i dag, så kanskje må vi gjøre lettelser neste dag, eller stramme til. Så vi sitter ofte til langt på natt for å endre det opplegget vi lagde for to måneder siden, forteller Ødegård.

Avslutningsvis i intervjuet spør Kåss Furuseth obersten og majoren om de har noen drømmerekrutter, hvorpå Lauritzen har et kontant svar til programlederen.

– Du er jo absolutt en av dem som står på toppen av lista, sier han.

– Du får ikke meg over den veggen der, svarer Kåss Furuseth raskt, men Lauritzen forsikrer om at det ville løst seg.

