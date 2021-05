«Spøkelseshuset» blir hotell - håper å åpne dørene om få år

I fjor spøkte det for de ambisiøse hotellplanene i Indre Sogn, men nå er usikkerhet snudd til optimisme og et enormt oppussingsarbeid er i gang.

Du har kanskje sett bilder av den majestetiske bygningen i historiebøker eller i en av Norges mest kjente skrekkfilmer. Det 119 år gamle bygget på Harastølen i Indre Sogn er et imponerende syn til tross for flere tiår med forfall, og det syns investorene fra Sørlandet også.

Terje Svindland og Sverre D. Ophaug har lenge hatt en drøm om å åpne hotell i bygningen. I slutten av april ble omsider de første stillasene montert.

– Nå ser alt lyst ut. Økonomien er fikset og folk har begynt å jobbe her oppe. Dette tror jeg absolutt skal gå bra, sier Ophaug.

Vil ønske velkommen i 2024

Bygningen har ikke vært i bruk siden første halvdel av 90-tallet. Da fungerte Harastølen som asylmottak for flyktningene fra Bosnia-krigen. Siden den gang har både tidens tann og hyppig hærverk tæret hardt på vegger og vinduer. Det kan se ut som en uoverkommelig oppgave å restaurere den enorme bygningsmassen, men eierne har troen.

– Vi har et håp om å kunne åpne om tre år. Da skal alt være klart, sier Terje Svindland.

Første del av oppussingen skjer utendørs. 2000 av totalt 5000 kvadratmeter skal repareres og justeres til dagens standard. Etter hvert skal også det innvendige arbeidet settes i gang, men der er ikke finansieringen helt i mål ennå.

– Hvis det blir den suksessen vi håper på, tar vi resten senere.

Hang i en tynn tråd

Da TV 2 møtte Svindland og Ophaug i 2018, håpte de å kunne ta imot de første hotellgjestene allerede etter to års arbeid. Men det har vært skjær i sjøen siden den gang, og 2020 ble fort et umulig mål.

I fjor vår så det virkelig stygt ut for hotellplanene ved Lustrafjorden. Kraftselskapet Tinfos var daværende eier av Harastølen, og avtalte med investorene at inntektene fra salg av kraftrettigheter på eiendommen skulle brukes til oppussingsarbeidet.

Tinfos håpte de skulle få 10 millioner kroner for rettighetene, men ble tilbudt kun halvparten. Uten nok kraftinntekter forsvant mye av grunnlaget for Harastølen Holding AS, og resultatet ble konkurs.

Hotelldrømmen hang i en tynn tråd for investorene fra Lyngdal.

– Ja, det var litt dramatisk da saken måtte til skifteretten. Heldigvis klarte bobestyrer å selge kraftrettighetene til riktig pris, og deretter overtok vi eiendommen, forteller Svindland som i dag er daglig leder.

Svindland, Ophaug og den lokale investoren Øystein Høyheim eier nå alle aksjene i Harastølen AS. Tinfos er helt ute av prosjektet.

Kombinerer hotell og museum

Harastølen har en lang og rik historie, og mye forskjellig har foregått på fjellhyllen. Som tidligere nevnt var stedet asylmottak på 90-tallet, men det startet som noe helt annet.

I 1902 åpnet Lyster sanatorium dørene, et sykehus for personer smittet av tuberkulose. Pasientene var langt unna resten av samfunnet og fikk frisk fjelluft i tillegg til medisinsk behandling, så Harastølen ble sett på som et ypperlig sted for de syke.

HISTORISK. Slik så sanatoriet på Harastølen ut på starten av 1900-tallet. Foto: Ingebrigt Lunde/Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Med innføring av antibiotika, ble sanatoriet etter hvert overflødig, og på 50-tallet var det ikke flere tuberkulose-pasienter i Luster. Mot slutten av tiåret ble bygningen derfor omgjort til psykiatrisk sykehjem.

– Skal dere bruke historien til bygget i det fremtidige hotellet?

– Ja, vi kommer til å ta med oss alt dette videre. Vi tar vare på det som har historisk verdi, sier Ophaug.

– Målet er at gjestene føler de vandrer rundt i et levende museum fra tiden som en gang var, legger Svindland til.

Snille spøkelser

Historien til Harastølen kombinert med det store forfallet, har gitt grobunn til en rekke spøkelseshistorier. Eierne selv er verken bekymret for spøkelser eller at fremtidige gjester skal bli skremt fra å besøke hotellet.

– Det er mange hotell som har spøkelseshistorier, og det kan trekke folk til stedet. Nå har vi vært mye i bygningen både på dagtid og i mørket, og vi har ikke opplevd noe som tilsier at det foregår noe overnaturlig her, sier Svindland.

Hvis det fins spøkelser på Harastølen, tror eierne at de oppfører seg fint.

– De setter nok pris på at vi er her og redder bygningen. Vi vil ikke plassen noe vondt, så de vil trolig ikke oss noe vondt heller.

TETT PÅ. Investorene Sverre D. Ophaug (t.v.) og Terje Svindland slår av en prat med arbeiderne. Foto: Svein Erik A. Giskegjerde / TV 2

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, applauderer hotellsatsingen i Luster. Hun mener eventuelle overnaturlige krefter bør utnyttes.

– Svært mange besøker Det blå rommet på Hotel Union Øye på Sunnmøre, og det har vært populært å vise Fritt Vilt-filmene på hotellet hvor de ble spilt inn i Jotunheimen. Her må de bare kjøre på, sier Krohn Devold.

Har tro på distriktene

NHO Reiseliv-sjefen sier det er trendy å satse utenfor de store byene.

– Perlene i distriktet er kanskje det aller fremste i norsk reiseliv, for det er det utlendingene forbinder med landet vårt. I tillegg fikk vi en sommer i fjor der også mange nordmenn oppdaget norske reiselivsperler, og dermed tør mange å satse.

På rådhuset i Luster er politikerne håpefulle og heier på Harastølen-planene.

– Det er et historisk monument. Jeg er veldig glad for at de har kommet så langt, sier Olav Grov, næringssjef i Luster kommune.

Han håper et slikt hotell vil hjelpe reiselivet i hele kommunen.

– Jeg tror både bygningen og området rundt kan bli veldig populært.