Derfor kan du ta helg med et smil – fem gode koronanyheter

1. Epidemien i Norge kan være over i sommer

En ny vaksinestudie fra Israel har ført til jubel hos Folkehelseinstituttet og helseminister Bent Høie.

Studien, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet, viser at koronavaksinen, nærmere bestemt Pfizer-vaksinen, har svært god effekt på å hindre smittespredning, sykdom og død.

– Dette er fantastiske nyheter, sa overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til TV 2 torsdag.

– Det er et vitenskapelig mirakel, sa han.

Aavitsland trekker spesielt frem at det er veldig bra at vaksinasjon ser ut til å beskytte over 90 prosent mot i det hele tatt å bli smittet, ikke bare mot å bli syk.

– Israel ligger tre måneder foran oss. Vaksinasjonsprogrammet vil gi minst like god effekt i Norge. Jeg tror det meste av epidemien er over i juni eller juli, og at vi kan leve ganske normalt fra da, sa overlegen.

2. Koronasertifikat kan gi mer frihet

Et koronasertifikat skal gjøre det mulig å åpne samfunnet mer og etter hvert vil det kunne brukes til å reise til land i EU uten å måtte gå i karantene.

Blant annet vil sertifikatet kunne brukes til offentlige arrangementer, cruise, pakkereiser og lignende. Det vil også kunne gjøre at gjenåpningsplanen blir framskyndet, og at flere kan være til stede på arrangementer i sommer.

PERSONLIG: Slik ser koronasertifikatet ut. Det vil bli tilgjengelig på telefon etter hvert. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Sertifikatet viser hvem du er, vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuellt friskmelding fra covid-19.

Sertifikatet er sendt på høring, og det er allerede et stort engasjement rundt forslaget.

Det er imidlertid flere etiske problemstillinger knyttet til sertifikatet. Ifølge to professorer i medisinsk etikk kan det oppfattes som urettferdig, og det kan føre til at særlig ungdommer kan ha lyst til å utsette seg selv for smitte for å bli immune.

Juseksperter som TV 2 har snakket med, mener at bruken av sertifikatet bør begrenses.

3. Lettelser for vaksinerte og lettelser i Oslo-området

Det er innført flere lettelser for vaksinerte. Også dem som bare har fått én vaksinedose, får de samme lettelsene.

Lettelsene innebærer blant annet at beskyttede personer (vaksinerte eller immune red.anm.) kan være nærkontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.

Lettelser ble det også for innbyggere i en rekke kommuner, blant annet i Oslo og flere nabokommuner.

I Oslo åpnet butikker og kjøpesentre igjen torsdag etter å ha vært stengt i flere måneder.

4. Gravide kan få koronavaksine og smitten er synkende

Gravide som ikke tilhører en av risikogruppene, kan nå få koronavaksine etter konsultasjon med lege.

Nye studier viser at vaksinasjon er trygt for gravide og ammede, ifølge Folkehelseinstituttet.

Gravide har noe høyere risiko for sykehusinnleggelse dersom de får covid-19 enn kvinner som ikke er gravide, selv uten underliggende sykdommer, ifølge FHI.

Instituttet kom også med en ukesrapport denne uken som viser at det såkalte R-tallet, som viser hvor mange hver smittede person smitter videre, er beregnet til 0,7.

Det betyr at smittespredningen er synkende, og smitten er lav i det meste av landet. Det er den sjuende uken på rad med nedgang.

5. Det kan komme flere vaksine-overraskelser

Produksjonen på Pfizers fabrikker går så bra at det kan komme flere vaksineoverraskelser, tror mannen som skaffer Norge vaksiner.

– Kanskje kommer EU til å få ytterligere doser fra Pfizer. De har overrasket oss tidligere. Pfizer sine fabrikker i Tyskland går veldig bra, så kanskje kommer det flere doser fra dem. Pfizer har stor kapasitet, sa vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2 tidligere denne uken.

Pfizer bekrefter at de har økt produksjonskapasiteten betydelig det siste halve året.

Ikke juble for høyt

Psykologiprofessor Torill Lindstrøm mener vi bør være forsiktige med å juble for høyt over de gode nyhetene som kommer, for i neste øyeblikk kan det komme dårlige nyheter. Hun viser blant annet til at smitten øker flere steder, blant annet i Bergen, og at det er steder hvor mange russ er satt i karantene.

– Jeg mener vi bør «sitte stille i båten» litt til før vi kan slippe jubelen løs, sier Lindstrøm og fortsetter:

– Når autoriteter kommer med gode nyheter den ene dagen, men en dårlig nyhet den neste dag, svekker det tilliten til dem. Når det endelig er vår, og det sendes signaler på gode nyheter, kan det føre til at folk blir uforsiktige, sier hun.

Lindstrøm mener det blir som å gå i shorts og singlet for tidlig på våren, og så ender man opp med å bli forkjølet. På samme måte mener hun at folk kan begynne å bli mindre flinke til å følge koronareglene dersom de gode nyhetene kommer for tidlig.

– Er vi skeptiske og forsiktige, kan det gå bra. Blir vi for optimistiske og uforsiktige, kan det går dårlig, sier psykologiprofessor.