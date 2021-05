Sønn siktet for drapet på moren

Mannen som er siktet for forsettlig drap på en eldre kvinne i Lyngdal torsdag, har knyttet seg til handlingen. Den siktede er sønn til den avdøde kvinnen.

– Den siktede har knyttet seg til handlingen. Han ble torsdag kveld lagt inn på psykiatrisk avdeling på Sørlandet sykehus. Det vil bli foretatt en fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, sier politiinspektør Liv Versland Seland i Agder politidistrikt.

Politiet opplyser at kriminaltekniske undersøkelser bekrefter at det er brukt et skytevåpen i forbindelse med hendelsen.

Dette våpenet mener politiet de etter all sannsynlighet har kontroll på.

Siktede blir fremstilt for fengsling fredag klokken 11.30 i Agder tingrett i Kristiansand.

Det var klokken 10 torsdag formiddag politi og nødetater rykket til et bolighus i Lyngdal i Agder og fant en død eldre kvinne.

I forbindelse med dødsfallet ble en voksen mann pågrepet og siktet i saken.

