Koss fikk millionlønn fra veldedig stiftelse etter at han gikk av som sjef

Johann Olav Koss sluttet som øverste sjef i Right To Play i 2015. Likevel mottok han lederlønn i den humanitære organisasjonen i fire år etterpå. Samtidig tjente han flere millioner kroner på styreverv og ble direktør i et hedgefond.

I 15 år var tidligere skøyteløper Johann Olav Koss frontfigur for den humanitære organisasjonen Right To Play, som skal hjelpe barn i fattige og krigsherjede land gjennom lek og idrett.

Norge har bidratt med over 500 millioner kroner fra bistandsbudsjettet, viser TV 2s gjennomgang av bevilgninger fra UD og Norad.

Hovedkontoret ligger i Toronto i Canada, der Koss var administrerende direktør og styremedlem siden starten. Totalt har stiftelsen mottatt over tre milliarder kroner i støtte fra ulike pengegivere.

STØTTESPILLER: Kronprinsparets humanitære fond er blant de som har gitt penger til Right To Play. Foto: Lise Åserud

I 2015 gikk Koss av som øverste sjef for Right To Play. Etter det ble arbeidsmengden gradvis redusert.

Til tross for dette økte lønnen.

Totalt har Johann Olav Koss mottatt fire millioner kroner i lønn fra den humanitære organisasjonen etter at han gikk av som sjef, kan TV 2 dokumentere.

Utbetalingene fortsatte også etter at Koss startet en ny karriere i det private næringslivet i 2017. Da hadde Koss tre lukrative styreverv og ble i tillegg direktør i et internasjonalt hedgefond.

I 2019 ble Koss valgt inn som 2. visepresident i Norges Idrettsforbund, også det et betalt verv.

Han mottok full lønn fra Right To Play frem til januar 2020.

IDRETTSTOPP: Berit Kjøll gir Koss en god klem på Idrettstinget i 2019. Foto: Geir Olsen

Gunnar Zachrisen er redaktør i Bistandsaktuelt, et fagblad om bistand og utvikling utgitt av direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad). Zachrisen, som har over 20 års erfaring i bransjen, er overrasket over TV 2s opplysninger.

– Jeg har aldri hørt at en avgått bistandssjef har hevet lederlønn fra den humanitære organisasjonen etter at han har begynt i en ny jobb i det private næringslivet, sier Zachrisen.

OVERRASKET: Gunnar Zachrisen, redaktør i Bistandsaktuelt. Foto: Ingvild Gjerdsjø.

TV 2 har stilt Koss flere konkrete spørsmål. Blant annet hvorfor han fikk lederlønn fra Right To Play, selv om han sluttet som øverste sjef.

Koss har besvart spørsmålene med en generell uttalelse på e-post, der han blant annet skriver:

– Jeg fortsatte å motta lønn etter at jeg gikk av som daglig leder, fordi jeg gikk over i en ny rolle hvor jeg skulle bistå ledelsen og sikre en bærekraftig og økonomisk utvikling av Right To Play.

Right To Play opplyser at alle lønnsavtalene til Koss er godkjent av styret.

Der har 52-åringen selv sittet siden han grunnla organisasjonen i år 2000.

– Jeg vil understreke at jeg aldri har behandlet min egen lønn, men erklært meg selv som inhabil og derfor aldri deltatt i bestemmelser vedrørende min egen lønn, skriver Koss.

Ble oppfordret til å ta mer fri

Det siste året har Johann Olav Koss deltatt i Mesternes Mester på NRK. Skøytehelten ble historisk under vinter-OL på Lillehammer i 1994, da han tok tre gull og satte like mange verdensrekorder.

Allerede da ble det tydelig at det humanitære engasjement til Koss var stort.

Han donerte hele sin seiersbonus etter triumfen på 1500 meter, 225.000 kroner, til veldedighet.

Kort tid etter OL la Koss opp som idrettsutøver, bare 25 år gammel, og begynte å studere medisin.

I år 2000 grunnla han Right To Play, som har vokst til å bli en global humanitær organisasjon med over 500 ansatte og kontorer i sju land, blant annet i Norge.

Ishockeyspilleren Mats Zuccarello, Therese Johaug og Liverpool-stjernen Sadio Mané er blant Right To Plays ambassadører.

AMBASSADØR: Mats Zuccarello er en av idrettsutøverne som har engasjert seg for Right To Play. Foto: Torbjørn Pedersen/TV 2

I august 2015 sluttet Koss i stillingen som administrerende direktør i Right To Play.

Canadiske Kevin Frey tok umiddelbart over sjefsstolen og den daglige driften, mens Koss fikk ny stillingstittel som «grunnlegger» .

Mandatet til Koss var å bidra med sin erfaring og ekspertise, og støtte en ny leder i en overgangsperiode, opplyser Right To Play. Han fortsatte også som styremedlem, som er et ubetalt verv.

TV 2 vet at Koss sluttet å delta på daglige ledermøter og ble oppfordret til å ta mer fri. Antall reisedøgn ble også mer enn halvert.

Til tross for dette gikk han opp i lønn de påfølgende årene.

I 2014 hadde han som administrerende direktør en årslønn tilsvarende ca. 730.000 kroner, omregnet fra canadiske dollar.

I 2015, da Koss gikk av som sjef og trappet ned, økte lønnen til rundt 860.000 kroner.

I 2016 fikk han utbetalt 970.000 kroner, viser offentlige lønnstall fra delstaten Ontario i Canada.

LØNNSVEKST: Skjermdump som viser Koss sin lønn da han var ansatt i Right To Play. Foto: ontariosunshinelist.com

TV 2 har spurt Koss hvorfor han gikk opp i lønn når han jobbet mindre.

– I likhet med veldig mange andre som er så heldige at de får lov til å jobbe med noe de brenner for, så har jeg aldri blitt lønnet for antallet timer jeg har lagt ned for Right To Play. Arbeidsinnsatsen har hele tiden blitt vurdert etter resultatene vi har oppnådd mens jeg arbeidet, skriver Koss blant annet i sitt generelle svar.

Både i Norge og Canada, der hovedkontoret ligger, er det strenge retningslinjer for hvordan pengene til humanitære stiftelser skal brukes til formålet.

Stiftelsens styre står ansvarlig for dette.

FRONTFIGUR OG STYREMEDLEM: Johann Olav Koss har sittet i styret i Right To Play siden starten. Her fra et innsamlings-arrangement i Oslo. Foto: Torstein Bøe

– I en bistandsorganisasjon er det spesielt viktig at lønnsutgiftene står i forhold til arbeidet som faktisk gjøres. Det blir helt feil om en tidligere sjef i et rikt vestlig land skal fortsette å heve full lønn – på bekostning av innsats for målgruppa. Pengene skal primært gå til formålet: å bekjempe fattigdom i et mottakerland, sier Gunnar Zachrisen, redaktør i Bistandsaktuelt.

Koss skriver at han er enig med Zachrisen i at bistandsorganisasjoner må vise moderasjon i lønnsutgiftene.

– Jeg ønsker å understreke at jeg, gjennom hele mitt virke i Right To Play, har mottatt en lovlig, moderat norsk lederlønn, sammenliknet med andre ledere i samme sektor.

At lønnen økte samtidig som Koss fikk mindre å gjøre i Right To Play, kommenterer den humanitære organisasjonen slik:

– Lønnsveksten skyldes årlig økning av levekostnader. Koss mottok også helseforsikringer og pensjon i løpet av denne perioden. Alle utbetalingene ble gjort i henhold til avtalen i overgangsperioden.

Johann Olav Koss var en av dem med høyest lønnsøkning av alle ansatte på hovedkontoret til Right To Play i 2015 og 2016, viser TV 2s gjennomgang.

NUMMER TO PÅ LISTEN: Koss var en av de med høyest lønnsvekst på hovedkontoret til Right To Play, etter at han sluttet som sjef.

Øyvind Eggen, som er tidligere fagdirektør i Norad, sier det skal stilles strengere krav til lederlønninger i humanitære organisasjoner enn i vanlige bedrifter.

STRENGERE KRAV: Øyvind Eggen, tidligere fagdirektør i Norad, mener det er forskjell på lederlønn i humanitære organisasjoner og private selskap. Foto: Erik Edland/TV 2

– I en bistandsorganisasjon betales lønnen av penger som er gitt for å støtte stiftelsens formål. Hver krone som går til lederlønn betyr i prinsippet én krone mindre til formålet, forklarer Eggen, som uttaler seg generelt i saken.

Styrte hedgefond

I januar 2017 flyttet Koss ut av hovedkontoret til Right To Play og jobbet deltid, mens han mottok full lønn.

Samme år mottok han 5,2 millioner kroner for tre styreverv i eiendomskonsernet Dream.

Koss var godt i gang med å stake ut en helt ny karriere.

FINANSMANN: Koss sin finanskarriere begynte å skyte fart i 2017. Da var han ikke lenger på kontoret til Right To Play. Foto: Anders K. Christiansen

Totalt var han styremedlem i seks ulike selskaper.

Og han grunnla blant annet FairSport i Storbritannia, en organisasjon som gir økonomisk og juridisk hjelp til varslere i idretten.

PÅ ANTIDOPINGKONFERANSE: Johann Olav Koss sammen med Linda Hofstad Helleland etter at han hadde grunnlagt FairSport. Foto: Vidar Ruud

I oktober 2017 ble Koss hentet til en ny jobb som avdelingsdirektør i et canadisk hedgefond, investeringsselskapet Waratah Capital Advisors. Han ble også president i et av datterselskapene, Waratah Impact, ifølge en pressemelding fra multimilliard-konsernet.

Den nye rollen som investor i Waratah gjorde at Koss måtte trekke seg som styremedlem i de børsnoterte eiendomsselskapene i Dream-konsernet.

Han fortsatte imidlertid å stå på lønningslisten til Right To Play. I 2017 fikk han utbetalt 980.000 kroner.

Året etter, i 2018, hadde Koss allerede blitt et interessant navn i finansbransjen. I februar satt han på scenen på et femstjerners spahotell på Cayman Islands i Karibien. Koss var en av paneldeltakerne på en årlig finanskonferanse, der Hollywood-kjendis Will Smith var hentet inn som hovedtaler.

HEDGEFOND-DIREKTØR: Johann Olav Koss som paneldeltaker på en finanskonferanse på Cayman Islands. Foto: Cais.ky

Den hvite Right To Play-trøyen var byttet ut med rutete dressjakke. Koss var for alvor i gang med direktørjobben i Waratah.

Han mottok fortsatt full lederlønn fra Right To Play.

Organisasjonen ønsker ifølge egne nettsider å være åpen og transparent. Men hverken Koss eller Right To Play vil gi TV 2 innsyn i arbeidskontrakten i årene etter 2015.

Øyvind Eggen, tidligere fagdirektør i Norad, mener det er avgjørende at bistandsorganisasjoner generelt er åpne om hvordan de bruker pengene.

– Det viktigste for en bistandsorganisasjon er å bruke innsamlede midler eller offentlige midler på formålet. Da krever det full gjennomsiktighet, slik at offentligheten kan se hvordan pengene blir brukt, sier Eggen.

TV 2 har også spurt Koss om hvilken arbeidsavtale han hadde hos Waratah.

– Dette er en konfidensiell arbeidsavtale. I enighet med Waratah kan jeg fortelle at det ble godkjent at mens jeg jobbet for dem, hadde jeg også en arbeidsavtale med arbeidsforpliktelser for Right To Play, svarer Koss.

Jobbet deltid - fikk full lønn

Våren 2019 fikk Johann Olav Koss en ny rolle i Waratah som spesialrådgiver. Kort tid etter ble han valgt inn som som 2. visepresident i Norges Idrettsforbund. Det årlige honoraret for denne posisjonen er 267.952 kroner.

TOPPVERV I IDRETTEN: I mai 2019 ble Johann Olav Koss valgt inn i idrettsstyret. Foto: Geir Olsen

Få måneder etter at han ble valgt inn i idrettsstyret, flyttet den tidligere skøyteløperen hjem til Norge etter å ha bodd 20 år i Toronto, Canada.

I et lengre intervju med God Morgen Norge på TV 2, i juni 2019, snakket Koss om det ferske vervet i Idrettsforbundet. Han fortalte også hvordan det hadde vært å trekke seg tilbake fra Right To Play, som han selv hadde grunnlagt.

– Jeg har fått en posisjon som «founder». Vi kaller det bare «grunnleggeren», egentlig. Og så sitter jeg i styret. Det er ikke en fulltidsjobb i det hele tatt, fortalte han TV-seerne.

På dette tidspunktet hadde Koss også etablert sitt eget investeringsselskap i Norge.

I 2019 fikk han likevel utbetalt full lønn fra Right To Play på én million norske kroner.

Koss sine mange roller i årene 2015 - 2019. Grafikk: Helge Karlsen

Til sammenligning fikk generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, en årslønn på 1,4 millioner kroner i 2019. Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, hadde en årslønn på 1,1 millioner kroner.

– Mr. Koss fikk vederlag for sitt arbeid under overgangen på et nivå som organisasjonen anså som passende for det viktige arbeidet han gjorde - arbeid som var fokusert på å sikre at Right To Play og den nye konsernsjefen hadde all den kunnskapen og relasjonene de trengte for fortsette å gi innvirkning for barn over hele verden, skriver kommunikasjonssjef i Right To Play, Christina Palassio, i en e-post.

VIL IKKE VISE ARBEIDSAVTALEN: Verken Koss eller Right To Play vil gi TV 2 innsyn i arbeidskontrakten i årene etter at han sluttet som sjef i 2015. Foto: Lise Åserud

TV 2 har spurt Koss hvorfor han mottok full lederlønn, selv om han bare jobbet deltid. Koss svarer dette generelt om lønnsutbetalingene:

– Arbeidsinnsatsen har hele tiden blitt vurdert etter resultatene vi har oppnådd mens jeg arbeidet, og jeg er stolt av at vi har klart å bygge en global og bærekraftig organisasjon som arbeider med over to millioner barn i året, skriver Koss til TV 2.

Den siste utbetalingen fra Right To Play til Koss ble foretatt 3. januar 2020, ifølge organisasjonen.