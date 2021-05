TikTok-video kan løse 18 år gammelt mysterium

Det var 4. februar 2003 at lille Sofia Juarez forsvant like ved hjemmet sitt i Kennewick i Washington.

FORSVANT BRÅTT: Sofia Juarez forsvant dagen før hun skulle ha fylt fem år. Foto: Politiet

Siden da har lokalpolitiet og foreldrene lett med lys og lykte etter jenta.

For å markere 18-årsdagen for forsvinningen, opprettet Kennewick-politiet i februar en nettside dedikert til Sofia.

«Sofia var ei solstråle som ble frarøvet sitt lovende og uskyldige liv. Hennes familie, venner og lokalsamfunn har levd under en mørk sky siden hun ble tatt fra oss. Sofia var, og er, elsket av alle som kjente henne,» står det på nettsiden.

Siden nettsiden ble opprettet, har politiet fått 75 tips fra lokalbefolkningen, og særlig ett tips stikker seg ut.

Etterlyser varebil

Sofia bodde sammen med moren, bestemoren og flere tanter og onkler da hun ifølge moren fulgte etter kjæresten til et familiemedlem som skulle i butikken.

Plutselig var hun borte, og forsvinningen førte til en av de største leteaksjonene i delstatens historie.

Over 500 politibetjenter og flere titalls FBI-agenter finkjemmet byen etter henne, men hun var som sunket i jorda.

En person politiet beskriver som et «høyst kredibelt vitne», har nå stått frem og fortalt at han eller hun observerte ei jente som lignet på Sofia som gikk på fortauet i sentrum samme dag som hun ble meldt savnet.

Vitnet har fortalt politiet at jenta gråt, og at hun ble ført videre bortover fortauet av en person.

Politiet opplyser at vitnet har beskrevet hvordan denne personen så ut, men at de ikke ønsker å offentliggjøre beskrivelsen på grunn av den pågående etterforskningen.

SOFIA SOM VOKSEN: Politiet har lagt ut et datagenerert bilde av hvordan Sofia kan se ut nå. Foto: Politiet

Samtidig som jenta ble observert, skal vitnet ha sett en sølvfarget eller lyseblå varebil som stanset like ved fortauet.

Politiet etterlyser nå eieren av denne bilen.

– Vet ikke hvor jeg er fra

Samtidig ser etterforskerne i Kennewick-politiet ifølge Tri-City Herald nærmere på en TikTok-video som har gått viralt.

I videoen forteller en spansktalende kvinne at hun ble kidnappet da hun var liten.

Kvinnen, som har mange likhetstrekk med Sofia, sier at hun er 22 år gammel og at hun bor på gata i storbyen Culiacán nordvest i Mexico.

Sofia ville vært 23 år gammel nå, og kvinnen innrømmer at hun ikke er helt sikker på hvor gammel hun er.

– Sannheten er at jeg ikke vet hvor jeg er fra, sier hun i videoen.

TikTok-brukeren som har lagt ut videoen, «Aká y Allá», er kjent for å intervjue folk på gata og stiller dem tilfeldige spørsmål.

Han opplyser at han har vært i kontakt med politiet i Kennewick, og at han flere ganger har dratt tilbake til Culiacán for å finne kvinnen, uten hell.

PÅ GATA: I TikTok-videoen hevder kvinnen at hun ble kidnappet som liten og er usikker på hvor gammel hun er. Foto: Skjermdump

Vil ta DNA-test

Spesialetterforsker Al Wehner sier at politiet samarbeider med spansktalende etterforskere for å forsøke å finne kvinnen.

Sofas familie har fortalt ham at de ikke har noen tilknytning til denne meksikanske byen eller staten, og at de ikke tror at kvinnen på gata kan være Sofia.

Finner politiet kvinnen, ønsker de å ta en DNA-test av henne for å matche den med Sofias bestemor.

Sofias mor har gått bort, og døde derfor uten å få vite hva som skjedde med datteren.

Snakker til kidnapperen

På nettstedet politiet opprettet for Sofia, henvender de seg direkte til personen eller personene som kan ha vært involvert i forsvinningen.

«Hvis du var involvert i dette, er det viktig at du vet at vi ikke gir oss før vi har gitt Sofias familie og lokalsamfunn et svar, uavhengig av hvor lang tid det tar,» står det.