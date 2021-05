Sander Berges mor: – Han blir fremdeles sint på meg for det

Sander Berge (23) har snart halvannen sesong bak seg i Premier League, men at det var fotballspiller han skulle bli var slett ikke gitt for alle.

Det har vært en tung sesong for Sander Berge i Sheffield United. Laget har ligget håpløst plassert nederst på tabellen gjennom hele sesongen, og det har allerede vært klart i flere uker at det ikke blir fornyet Premier League-kontrakt på The Blades.

Til tross for de rød- og hvitstripedes elendige sesong, startet Berge sesongen bra, før han ble skadet i møtet med Manchester United 17. desember i fjor. Mot Tottenham forrige helg var han endelig tilbake, og mot Crystal Palace lørdag kan han få sin første start i 2021.

Før sesongslutt kan Berge ha rundet 30 kamper i Premier League, og 23-åringen står allerede med 24 landskamper. Men at det var fotballspiller han skulle bli var slett ingen selvfølge.

– Han blir fremdeles sint på meg for det

Berge kommer nemlig fra en basketfrelst familie. Moren, svenske Linnea Bolin, kom til Norge for å trene basketball, og har over 50 landskamper for naboene i øst. I tillegg har både Berges far og storebror landskamper i basket.

ALLTID KONKURRERT: Åtte år eldre Aksel Berge Bolin mimrer tilbake til en konkurransefylt barndom. Foto: Skjermdump Premier League World

– Vi har alltid konkurrert i basketball. Vi har et basketnett på garasjedøren, som vi alltid har konkurrert ved, sier broren Aksel Berge Bolin til Premier League World.

– Jeg mener han er en naturlig basketballspiller. Han blir fremdeles sint på meg for det, fordi han har valgt å bli fotballspiller, og det er det han ønsker å være, sier moren.

Til tross for at valget falt på fotballen, er ikke Berge i tvil om at han har dratt nytte av basketbakgrunnen.

– Vi spilte både basketball og fotball hver dag. Det tror jeg har hjulpet meg mue i fotballen, og gjort at jeg kan bevege beina mine bra, til tross for at jeg er så høy, sier den 195 centimeter høye midtbaneeleganten.

– Jeg har aldri sett noe lignende

Da Berge gikk i førsteklasse på barneskolen startet Asker opp et fotballakademi, og dette ble et naturlig stoppested for han.

MIMRER: To av Berges tidligere trenere, Ole Petter Engebretsen og Knut Christoffersen har gode minner av Sander Berges tid i Asker. Foto: Skjermdump Premier League World

Mannen bak akademiet var Knut Christoffersen.

– Da han kom hit første gangen ble jeg bare stående å se på. Han var en sju år gammel gutt som håndterte ballen eksepsjonelt bra. Jeg har aldri sett noe lignende, slår Christoffersen fast.

Etter hvert ble det klart at Berge måtte spille med eldre gutter, og da han var 11 år begynte 98-modellen å spille med 95-laget.

– Knut Christoffersen fortalte meg at han hadde en spiller jeg måtte se, og jeg sa raskt at her var det noe spesielt. Han håndterte veldig bra å spille med tre år eldre gutter, mimrer trener Ole Petter Engebretsen.

– Han forteller oss at tiden i Asker var veldig viktig for ham. Det er hyggelig å høre.

Engebretsen forteller om et spillermøte i 2009, da Berge var 11 år.

– Han fikk karakteren ni på spillerintelligens. Han forstår fotball, og måten spillet spilles på. Han har alltid likt å trene, og fokusert på trening. Han er en drømmespiller for en trener, slår han fast.

I bestefars fotspor

Stortalentet vokste seg etter hvert for stor for Asker, og det ble tydelig for at han var klar for større oppgaver. Valget falt på Vålerenga, der bestefar Ragnar Berge, spilte mellom 1945 og 1957.

SPILTE FOTBALL HVER DAG: Barndomskompis Nicolay Grimstad mimrer tilbake til utallige timer på løkka. Foto: Skjermdump Premier League World

Etter to år i Oslo-klubben, gikk turen videre til Belgia og Genk, før Berge i januar 2020 tok steget til Premier League og Sheffield United.

– Jeg har aldri sett han så sliten som etter den første kampen, mimrer barndomskompis Nicolay Grimstad.

– Han ringte meg etter kampen og sa at tempoet var mye høyere enn han var vant til i Belgia. Han sa «jeg må jobbe nå, bror. Jeg må løpe mer, og fortere», fortsetter Grimstad.

Hovedpersonen selv omtaler overgangen som en drøm som gikk i oppfyllelse.

– Premier League er antakelig den beste ligaen i verden, og den med mest oppmerksomhet rundt seg, så det var flott for meg, og en drøm som gikk i oppfyllelse. Det handlet mer om hvor mye de ønsket meg enn pengene, men selvfølgelig er det en ting på siden som gjorde at jeg følte at dette ville bli mitt hjem og at de ønsket å bruke meg.

– Det gikk raskt da interessen dukket opp. Jeg snakket med treneren, som sa hvor mye han beundret meg og hva han ville at jeg skulle gi til laget, sier Berge.

23-åringen takker lagkameraten for måten han ble tatt imot da han kom til klubben.

– Jeg må takke alle gutta. Jeg var litt skeptisk da det kom til hvordan de ville reagere på at jeg kom inn som unggutt, men jeg har fått lov til å være tredje hjul på middag hos flere av gutta. Det er fint, sier Berge.

Et spesielt år

Det siste drøye året har vært sterkt preget av koronasituasjonen for den norske unggutten. I mars 2020 ble Premier League-fotballen satt på pause, og Berge og lagkameratene gikk i lockdown.

– Det var rart å gå inn i lockdown, men det hjalp meg å reflekter over de første månedene. Jeg lærte mye av det, forbedret meg fysisk, og kom tilbake med et positivt tankesett, sier han.

For familien har det betydd at de ikke har fått besøke sønnen slik de vanligvis ville gjort.

FACETIME: Så lenge pandemien herjer må samtalene mellom mor og sønn gå på FaceTime. Foto: Skjermdump Premier League World

– Han er flink til å FaceTime oss hver dag, forteller moren.

– Det er litt trist at vi ikke har fått reise over for å se kampene, slik jeg hadde ønsket, men vi FaceTimer som vanlig, forteller broren Aksel.

– Han lever ut guttedrømmen alle nordmenn har, og jeg lever ut drømmen gjennom han, konkluderer han.