Dette er de største Giro-favorittene

Første del av sesongen med vårklassikerne som opplagt høydepunkt er over. Til helgen går starten på den første av de tre store etapperittene. Italia rundt er kampen om den rosa ledertrøya.

SPEKTAKULÆRE OMGIVELSER: Giroen viser frem Italia på sitt beste. Foto: Luca Bettini

Italia rundt gjennomføres på en spektakulær arena med en historie som bringer frem en god dose sykkelromantikk. Lange tradisjoner følger når rytterne tråkker i gang den 104 utgaven av rittet som først gang ble arrangert i 1909. Blant et utvalg sykkelstjerner og legender med seier i det tradisjonsfulle rittet er Gino Bartali, Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain, Alberto Contador og Chris Froome.

I fjor vant den unge briten Tao Geoghegan Hart etter å ha tatt den ikoniske rosa trøya på den siste tempoetappen til Milano. Startfeltet i årets utgave består av en blanding unge supertalenter og mer etablerte ryttere med mulighet til å prøve lykken til egen suksess i skyggen av lagkamerater med blikket rettet mot Tour de France.

OVERRASKET: Tao Geoghegan Hart spilte de andre favorittene et puss i fjorårets Giro. Foto: Luca Bettini

184 ryttere stiller til start i Torino støttet av 460 personer i støtteapparatet. Spekulasjoner og analyser om hvem som vinner rittet er mange. Starten markerer også et håp om lysere tider. Selv om Covid-19 fortsatt truer, er det et godt tegn at rittet er tilbake på sin opprinnelig plass på kalenderen i mai. Testregimet er allikevel omfattende med en egen medisinsk ansvarlig kun for testingen mot viruset.

GJEVT TROFÉ: Den italienske tv-personligheten Barbara Pedrotti viser frem trofeet vinneren får. Foto: Luca Bettini

NORSK HÅP: Tobias Foss er den eneste nordmannen i årets Giro.

I fjor røk storfavoritter som Simon Yates og Steven Kruijswijk ut på grunn av pandemien og positive virustester. Kruijswijk reiste fra rittet med resten av laget inkludert nordmannen Tobias Foss. Norske Foss er eneste nordmann i rittet med et stort potensial som etapperytter. Årets ritt blir en viktig erfaring for Lillehammer-rytteren som kan gjøre store ting på enkeltetapper innimellom innsatsen som hjelperytter for kiwien George Bennett.

Listen over sterke og talentfulle sammenlagtryttere er lang. Rittet er åpent og derfor et mulighetenes ritt for de som har formen og takler de mange tøffe utfordringene på den lange veien på kryss og tvers av Italia før målgangen i Milano venter.

Her er min vurdering av favorittene: