Friends-stjerne om gjenforening: – Det var fantastisk

– Det var utrolig. Det var så emosjonelt, sier Cox da hun gjestet Ellen Degeneres Show torsdag denne uken. Hun spilte karakteren Monica Geller i NBC-komedien Friends, som fikk ti sesonger i perioden 1994 til 2004.

I februar i fjor avslørte strømmetjenesten HBO Max at en spesialepisode av den populære TV-serien skulle spilles inn. Episoden var planlagt å vises i mai, men på grunn av koronapandemien har den etterlengtede spesialen blitt satt på vent gang etter gang. I april i år var innspillingen ferdig, skriver People Magazine.

– Vi hadde mange spesielle overraskelser, og det var fantastisk. Det var det virkelig, sier Cox til Degeneres.

Uten manus

I forkant av innspillingen gjestet skuespiller David Schwimmer The Graham Norton Show. Schwimmer, som spilte Monica Gellers bror, kunne ikke si så mye om den nye episoden, men fortalte at det ikke er skrevet noe manus på forhånd. Skuespillerne er seg selv og er ikke i karakter.

– Vi er alle oss selv, sa Schwimmer, som ellers var tilbakeholden på hva fansen har i vente.

Det er 17 år siden TV-seriens siste episode ble spilt inn. Graham Norton spurte Schwimmer om han har sett gamle episoder for å friske opp minnet.

– Jeg burde ha gjort det, lo han fem dager før innspillingen.

Sto lenge i fontenen

På The Ellen Show mimret Cox tilbake til da de spilte inn seriens ikoniske åpningsscene hvor rollebesetningen danser i en fontene som skal forestille Central Parks Cherry Hill Fountain.

– Vi var lenge i fontenen, sier Cox.

Hun husker det ikke som noe særlig fornøyelig.

– Noen trodde det bare ville være veldig gøy, men la meg fortelle deg, det er ikke gøy å danse i en fontene i timevis, fortalte hun.

– Jeg husker at Matthew Perry sa på et tidspunkt, og vi kjente ikke hverandre så godt da, men jeg husker, og dette er så Matthew, «Jeg kan ikke huske en gang hvor jeg ikke var i denne fontenen.», lo Cox.

I oktober i 2019 møttes også skuespillerne for en gjenforening. Samtidig debuterte Aniston på Instagram med et bilde av gjengen samlet. Det fikk internett til å knekke, samt at hun satte ny rekord da hun fikk over én million følgere etter litt over fem timer.

Det er enda ikke kommet noen dato for når den nye episoden slippes.