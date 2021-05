– Da vi skulle bygge Lexus sin første åpne bil med stofftak, var jeg og kollegene mine opptatt av at vi skulle lage verdens mest forførende cabriolet.

Det ubeskjedne sitatet er det Tadao Mori som står bak. Han er sjef for utviklingen av flaggskipet til Lexus: LC 500 Cabriolet. Og som du skjønner: Ambisjonsnivået er det ikke noe å si på.

Et slikt sitat kan veldig fort tilskrives en eller annen PR-sjef. Men når det kommer fra nettopp Lexus, er det grunn til å sette seg opp i stolen og lytte.

Premiummerket til Toyota er viden kjent for sitt enorme fokus på detaljer, kvalitet og driftssikkerhet. Og når de sier at de skal lage verdens mest forførende cabriolet, er det fordi de vil legge sjel, hud og hår i prosessen for å klare akkurat det.

Har bommet før

På en annen side. Lexus har bygget cabriolet før. Det var nok ikke noe å si på ambisjonsnivået, da heller.

Selv Lexus kan bomme av og til. De fleste er enige om at cabrioleten SC 430 var et feilskjær.

Men da SC 430 kom på markedet i 2001 og var det svært få som ble særlig imponert. Ståltak, to av bilverdens største frontlykter og et generelt dørgende kjedelig og klumpete design var ikke noe å rope hurra for.

Det finnes også en cabriolet-utgave av superbilen LFA. Men den er såpass dyr og sjelden at det strengt tatt ikke er noe særlig å tenke på. Også den med ståltak.

Spørsmålet er om den nye LC-en – som altså er en såkalt "soft top" med stofftak – kan være løsningen.

Sugemotor-euforie

– Men for pokker, da mann! Det er såpass, ja.

Jeg sier det faktisk høyt til meg selv, i det jeg trykker på startknappen. Det er nemlig ikke ofte jeg har den utsøkte gleden av å vekke til live en 5-liters V8 sugemotor i en nybil i 2021.

For de av dere som stusser over ordet "sugemotor", som unektelig høres noe suspekt ut, la meg utdype: I moderne tid produseres det knapt motorer som ikke har pustehjelp fra en turbo eller kompressor. Eller for den del: Bistand av en elmotor.

Uten noe av dette blir det nemlig dårligere ytelser, høyere forbruk og mer utslipp.

Lexus er dessuten en av premiummerkene som var først ute med hybridteknologi – og i stor grad har bygget ryktet sitt på akkurat det.

Likevel. Her har de gjort et unntak. Her får du i stedet volum i bøtter og spann. 5 liter er intet mindre enn skrekkelig mye.

Finn deg noe fine veier, helst med utsikt, og la nytelsen velte over deg.

Rar-kul

– Fy flate, den der var rar. Eller enormt kul! Jeg får ikke bestemt meg.

Kona har nettopp har fått se bilen rulle ned i oppkjørselen. Og jeg har en viss forståelse for det noe ambivalente forholdet til designet.

Den massive fronten og spesielle grillen gjør at du ikke blander den med andre biler. Dette er Lexus LC. Ikke noe annet. Ikke er det nytt, heller. Bilen kom på markedet i 2017. Nå har den riktignok fått en ansiktsløftning, men du ser knapt forskjell på de to variantene.

Hele bilen er fortsatt full av store og små detaljer, som får deg til å tenke. Utfordrer deg. Er den kul eller rar? Og 21" felger - med krom! Er ikke det helt feil? Ikke alltid, tydeligvis.

Basert på reaksjonene fra de vi snakker med, er det klare flertallet enige om at den er skikkelig kul.

Dessuten vitner den om at du som eier er ganske kul, også, fordi du ikke går i fotsporene til alle andre. Denne blir det ikke mange av i Norge.

Det er ikke noe å si på utseendet med taket oppe, heller. Dette er lekkert!

Lytter med stetoskop

De få som kjøper LC500 cabriolet vet akkurat hva de vil ha: En bil som er blant de aller mest gjennomarbeidede kreasjonene på markedet. Der ikke noe er tilfeldig.

Visste du for eksempel at alle motorene i LC 500 blir inspisert av en ekstremt kvalifisert tekniker, som både ser, kjenner på og lytter til den. Til det siste brukes stetoskop. Vi tuller ikke!

Det er nivået på detaljfokuset – og det gir resultater. Lexus har ligget på topp i den prestisjetunge kvalitetstesten til J.D. Power ni av de siste ti årene.

Seks lag med lakk

La meg i samme slengen gi et annet eksempel. På testbilen er det seks lag med lakk – inkludert to baselag. Det ene av de to siste inneholder store aluminiumflak som skal glitre i sollys. Det andre har små aluminiumflak som skal gi dybde hvis det er overskyet.

Ta en titt på bildene. Har du sett dypere lakk?

Innvendig hvitt og blått skinn. Selv rattet er hvitt. Ikke særlig praktisk – men noen vil hevde at det gir et eksklusivt preg.

Taket er mørkeblått. Kanskje hadde vi tatt en sterkere kontrastfarge, om vi fikk velge. Brunt eller hvitt? Men denne ser slett ikke verst ut, den heller. Dessuten er den imponerende god på å stenge ute lyd. Det er nesten som å kjøre en vanlig coupe – selv i tunneler.

Det tar bare noen sekunder å legge ned eller heve taket – og du kan gjøre det i opptil 50 km/t.

Det er ikke tilfeldig at lakken gir en så perfekt dybde.

Åpner og lukker taket – 18.000 ganger!

– Bra! Men vi gjør det én gang til ...

Sitatet er et tenkt tilfelle. Men det er ikke usannsynlig at en viss Tadao Mori sier akkurat det, etter å ha overvært at taket på LC 500 cabriolet er åpnet og lukket 17.999 ganger.

For å være sikker på at konstruksjonen møter kvalitetskravene til Lexus, blir nemlig denne øvelsen gjennomført 18.000 ganger.

Det skal sies at det til slutt oppsto det Lexus beskriver som en "mindre feil". Altså ikke kritisk for selve funksjonen. Men nok til at det ganske sikkert var en gjeng med ansatte som fryktet for jobbene sine, likevel.

10 år skal det ta, før denne takkonstruksjonen skal trenge noe som helst mekanisk oppfølging, lover Lexus. Hadde det vært et annet merke ville vi kanskje tatt det med en klype salt. Men når avsender er Tadao Mori og hans kolleger, vel, da kan du trolig stille klokka etter det ...

Baksetene er ikke tiltenkt å brukes, såvidt vi kan skjønne. Men i teorien er dette en 2+2-bil.

Det viktigste

OK. Alt vel så langt. Men så kommer det som kanskje blir en turn off, for enkelte. For ser vi på ytelsene, er dette et stykke unna de hvasseste. Den gjør 0-100 km/t på rett under fem sekunder. Langt unna å være raskest. Det finnes en hel del familiebiler som kan gjøre sprinten raskere.

Den har også mindre krefter enn for eksempel BMW M850i Cabriolet – og den er ikke den meste sportslige å kjøre. De som virkelig skal ha en hvass, hardcore sportsbil, kan lete videre.

Til gjengjeld byr LC 500 cabriolet på GT-egenskaper av en annen verden. Komforten, selv i Sport plus, er det ikke noe å si på. Vi kjører den på flotte veier – og dårlige veier – og det blir aldri ubehagelig. Den harde og tidvis brutale opplevelsen en del andre biler i dette segmentet byr på, er fraværende.

Dessuten er det lite turbulens når taket er nede – og jeg får en strøm av varm luft fra nakkestøtten. Setene er nesten BMW-stramme - og klemmer på de riktige stedene. Men ikke på en måte som går utover komforten.

I tempo som norsk politi mer eller mindre kan anerkjenne, er den dessuten rasende morsom gjennom hårnålssvingene.

Med taket nede har du ingen filter som hindrer deg fra å høre en av to ting: A: Fuglekvitter B: Sangen fra V8-motoren. Det valget er sjokkerende enkelt.

Unik opplevelse

Men det som virkelig får fram smilet, er lyden. Å herre min skaper, den lyden. Jeg finner ikke et adjektiv som strekker til – men det nærmeste jeg kommer er himmelsk. Og siden det er en åpen bil, får du høre alt – helt uten filter.

Selve høydepunktet kommer når den digitale turtelleren blinker iltert i rødt – og det mates på med et nytt gir. Jeg har ikke opplevd et mer fullkomment crescendo på denne siden av de nye, dumme EU-reglene som begrenser volum på eksos/motor. Selve girskiftet blir markert med et aldeles nydelig, hest snerr. På grensen til smell.

Ekstra moro er det at den raske, 10-trinns automatgirkassen er skikkelig hissig på grøten, når den merker at du kjører aktivt. Småveiene slynger seg som slanger foran oss, og nedgiringene før neste sving er perfekt. Hver gang. H-v-e-r gang.

Selv når du har tenkt å slutte å kjøre aktivt, er girkassen der og lokker deg til å holde det gående. Og du sier ikke nei, til LC 500 cabriolet. Dette er en bil for ja-mennesker!

Ta plass – og sikre deg en av årets deiligste kjøreopplevelser.

Euforisk

Alle bekymringer i verden skyves bort når taket er nede, sola står på knallblå himmel, Tyrifjorden ligger og blinker på den ene siden og fjellveggen på andre siden gjør sitt aller beste for å synge i kor med kraftkilden under panseret. Da er det bare ett ord som er dekkende: Eufori. Av typen intet dop i verden kan måle seg med.

Til helvete med utenlandsferie. Bak rattet i LC500 cabriolet ville jeg, og ganske sikkert du også, hatt tidenes deiligste sommer.

Siden komforten er så god, kan du også bruke den hver dag – i timevis, uten å bli lei, sliten eller trøtt.

Joda, den er kostbar, drøyt 1,6 millioner kroner. Slik testbilen er utstyrt bikker den faktisk 1,7 millioner. Men vi drister oss til å si at det er den faktisk verdt.

Ikke alt er bra ...

Vi har vært innom dette med ytelser, og at den ikke er den råeste kjøremaskinen på markedet. I tillegg er det litt irriterende at sikkerhetsbeltet "flapper" en del når du kjører med både taket og vinduene nede.

Baksetene er forresten en vits. En dårlig en. Og bagasjerommet på 149 liter kan få en fyrstikkeske til å virke enorm. Dessuten får jeg ikke slått av ESP-systemet – og infotainmentløsningen er sånn passe.

Men LC500 cabriolet er en raskt døende rase. Den går i opposisjon med alt det moderne og politisk korrekte – og den viser langfingeren til alle som bare er opptatt av lyskryssdueller og rundetider.

Setter du pris på design, fokus på detaljer, kvalitet, komfort og lyd, er det knapt en bil som kan måle seg. Så da gjenstår bare en oppriktig takk til godeste Tadao Mori: Job well done, Sir!

Denne enden er god. Like god som bilen!

Lexus LC 500 cabriolet Motor og ytelser: Motor: 5-liter, V8 Drivstoff: Bensin Effekt: 477 hk / 351 Nm 0-100 km/t: 4,9 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk (WLTP): 1,16 kWt/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 477 x 216 x 135 cm Bagasjerom: 149 liter Vekt: 1.985 kg Pris: Startpris: 1.658.300 kroner Pris testbil: 1.751.600 kroner

