Mistenkt koronasmittet elsparkesyklist kjørte på kvinne

En kvinne i 50-årene ble fraktet til legevakten etter å ha blitt påkjørt av en elsparkesyklist på Grønland i Oslo. Politiet mistenker at elsparkesyklisten brøt koronaisolasjonen.

Politiet skriver at elsparkesyklisten forsvant fra stedet før politiet ankom, men at de senere fant personen i Vaterlandsparken.

Elsparkesyklisten, en mann i 30-årene, ble pågrepet. Politiet mistenker også at han har brutt koronaisolasjonen.

– Informasjon som vi har fått via systemet vårt tilsier at han både har vært smittet av korona, og at han har brutt isolasjonen, sier oppdragsleder Gabriel Langfeldt til TV 2.

Mannen ble satt i arresten. Langfeldt sier at politiet vil etterforske saken videre, både som en trafikksak og som et potensielt brudd på smittevernforskriften.

Kvinnen ble påført lettere skader.