Arsenal-legende ber spillerne se seg selv i speilet: – Jeg håper det gjør vondt i garderoben

To stolpeskudd var det nærmeste Arsenal kom Europa League-finalen. Dermed blir det spansk motstand for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Arsenal – Villarreal 0–0 (1–2 sammenlagt)

Martin Ødegaard startet i kampen Arsenal måtte vinne for å ta seg til Europa League-finalen. Etter 1-2-tapet i den første kampen var det kun seier som gjaldt.

Det klarte de ikke. To stolpetreff fra Pierre-Emerick Aubameyang var det nærmeste London-laget kom. Dermed er Europa-eventyret over for Martin Ødegaard og Arsenal.

– Det er en enorm skuffelse. Arsenal-spillerne ser sesongen renne ut i sand. Dette var det siste håpet, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

– Hver og en av disse spillerne bør se seg selv i speilet og spørre om de gjorde sitt beste. Dersom de er ærlige med seg selv, vil svaret på det spørsmålet være nei. Jeg håper det gjør vondt i garderoben, sier tidligere Arsenal-spiller Lee Dixon under BBCs radiosending.

Villarreal og tidligere Arsenal-sjef Unai Emery kan på sin side kan juble for finaleplass.

Spanjolen som fikk sparken i Arsenal er klar for sin femte Europa League-finale. Han har vunnet fem av fem semifinaler i turneringen. Med Sevilla var han i tre finaler (2014,2015 og 2016), én med Arsenal (2019) og én med Villarreal (2021).

Finalen mot Manchester United spilles i Gdansk i Polen onsdag 26. mai.

PRESS: Mikel Arteta er en presset mann etter en svært skuffende sesong for Arsenal. Foto: Hannah Mckay

– Manageren har ansvaret

Etter kampen var Villarreal-spillerne i ekstase. De samlet seg på gressmatten og jublet hemningsløst foran TV-kameraene.

– Man ser etter kampen hva dette betyr for Villarreal. Jeg nekter å tro at Arsenal hadde feiret sånn om de gikk til finalen. Det hadde vært fett for dem, men i begge kampene var Villarreal laget som ville mest, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Arsenal-sjef Mikel Arteta var naturligvis en skuffet mann etter kampen.

– Vi er knuste. Vi forsøkte helt til siste minutt. Vi fortjente å gå videre, men marginene er ikke på vår side, sier spanjolen.

– Føler du på presset?

– Jeg føler på presset hele tiden. Jeg ønsker å få til det beste med dette laget. Jeg er skuffet i dag, sier Arteta.

En seier i Europa League-finalen ville gitt Arsenal plass i Champions League neste sesong. I hjemlig liga er det trolig kjørt, ettersom de ligger tolv poeng bak Chelsea, som innehar fjerdeplassen.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller stiller spørsmålstegn til om Arteta er riktig mann til å snu Arsenals fryktelige sesong.

– Det ser ut som han vil og har lyst, men han har også ansvaret for at de skal gjøre det bedre. Arsenal klarer ikke å mobilisere bedre til dette dobbeltoppgjøret – sesongen står og faller på disse to kampene. Vi så det vel så mye i dag som sist. De var ikke i nærheten. De kan mye bedre og har vist at de kan slå de beste lagene, men de er ikke i nærheten.

– Dessverre er det da manageren som har ansvaret, men han klarer ikke å finne ut av det. Er gjengen helt død? Han må finne en glød i laget og mobilisere til en så viktig kamp, sier Stamsø-Møller.

JUBEL: Villarreal-spillerne kunne slippe jubelen løs etter kampslutt. Foto: Hannah Mckay

Villarreal med full kontroll

Arsenal var avhengig av å score, men hadde store problemer med å bryte ned den gule forsvarsveggen. Villarreal på sin side virket fornøyd og sløste ikke med kreftene i førsteomgang.

London-laget var nærmest å ta ledelsen da Pierre-Emerick Aubameyang hamret ballen i stolpen etter 25 minutter. Det var også det nærmeste Artetas menn kom et mål i førsteomgang.

– Disse siste 45 minuttene vil være veldig definerende for Arsenals sesong, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes like før andreomgang startet.

Stolpen i veien igjen

A bit more tempo needed from @Arsenal extremely worried at the minute 😳🙏 — Ray Parlour (@RealRomfordPele) May 6, 2021

Arsenals problemer foran Villarreal-målet fortsatte også i andreomgang, men den siste halvtimen handlet alt om hjemmelaget.

Etter 60 minutter ble Martin Ødegaard liggende nede etter en duell. Nordmannen brukte flere minutter på å komme seg opp, men løp tilsynelatende normalt etter hendelsen. Arteta valgte likevel å ta av Ødegaard få minutter senere.

SLET: Martin Ødegaard slet med å sette sitt preg på kampen. Foto: Alastair Grant

Ti minutter før slutt fikk Aubameyang en gedigen sjanse til å score det viktige målet Arsenal jaget. Igjen var stolpen i veien for spissen.

Flere sjanser ble det ikke. Dermed er Villarreal klare for Europa League-finalen hvor de møter Manchester United.