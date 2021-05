Hazard legger seg flat etter bildene som skapte rabalder

Real Madrid-spiller Eden Hazard har måttet tåle knallhard kritikk for at han spøkte og lo sammen med Chelsea-duoen Édouard Mendy og Kurt Zouma etter å ha røket ut av Champions League-semifinalen onsdag.

Nå har Hazard gått ut på sosiale medier og lagt seg flat.

– Jeg beklager. Jeg har lest mange forskjellige meninger om meg i dag, men det var ikke min intensjon å fornærme Real Madrid-fansen. Det har alltid vært drømmen min å spille for Real Madrid, og jeg har kommet hit for å vinne. Sesongen er ikke over, og vi skal nå kjempe sammen i La Liga. Hala Madrid, skriver Hazard.

Etter 1-1 i Madrid forrige uke måtte den spanske hovedstadsklubben vinne returkampen på Stamford Bridge, men de ble rundspilt og tapte 0-2.

Eden Hazard spilte 88 minutter, men var en skygge av den spilleren han var i Chelsea og som fikk Real Madrid til å betale om lag én milliard kroner for å få tak i ham sommeren 2019.

Siden storovergangen har Hazard slitt med både skader og formsvikt.

Hazard står med tre mål på 18 kamper i alle turneringer denne sesongen.