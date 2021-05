Høie jubler: – Dette er veldig gode nyheter

En ny studie fra Israel gir håp om at det meste av epidemien i Norge kan være over allerede i juni eller juli.

Natt til torsdag ble det publisert en studie om hvordan vaksinasjonsprogrammet har påvirket samfunnet i Israel.

Studien viser at vaksinen har svært god effekt på å hindre sykdom, innleggelse og død. Vaksinasjon stopper også smittespredningen og er i ferd med å utrydde viruset.

– Dette er fantastiske nyheter. Det er et vitenskapelig mirakel! sa Preben Aavitsland til TV 2.

I lys av studien tror Aavitsland at det meste av epidemien i Norge kan være over allerede i juni eller juli.

Det får også helseminister Bent Høie (H) til å trekke på smilebåndet.

– Det er veldig gode vaksinenyheter som kommer fra Israel og jeg er glad for dette optimistiske scenariet fra FHI, sier han.

Tempoet vil øke

Helseministeren mener at vi har kommet godt i gang med vaksinering i Norge, og han benytter anledningen til å takke alle involverte.

– Vi er nå godt i gang med vaksinering i Norge, takket være en formidabel innsats fra blant annet kommunene, helsetjenesten og FHI, sier Høie.

Fra mai til august får Norge totalt et sted mellom 4,7 og 5,3 millioner doser av vaksinen fra Pfizer/Biontech. Bare i løpet av neste måned ventes 1,1 millioner doser, ifølge NTB.

– Fremover vil det komme enda flere vaksiner og med det vil tempoet i vaksineringen øke ytterligere. Dette er også en av faktorene som bidrar til at gjenåpningen av Norge kan fortsette utover våren og sommeren, sier helseministeren.

Utrydder viruset

Aavitsland mente at det var spesielt bra at vaksinasjon ser ut til å beskytte over 90 prosent mot i det hele tatt å bli smittet, ikke bare mot å bli syk.

– Det er et mirakel at vi fra bare januar 2020 til april 2021, altså bare 16 måneder etter at viruset ble oppdaget og pandemien begynte, rett og slett har funnet opp en vaksine med en helt ny teknologi og at denne vaksinen klarer å nærmest utrydde viruset fra et land, sa han.

Overlegen forventer at vaksinasjonsprogrammet vil ha minst like god effekt i Norge.

– Israel ligger tre måneder foran oss. Vaksinasjonsprogrammet vil gi minst like god effekt i Norge. Jeg tror det meste av epidemien er over i juni eller juli, og at vi kan leve ganske normalt fra da, sa overlegen.