Tapte mot Roma - men Solskjær sikret første finale som United-manager

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United tapte mot Roma torsdag, men er klare for finale i Europa League etter seier sammenlagt.

Roma - Manchester United 3-2 (5-8)

Allerede før kampstart hadde Manchester United avansementet i sin hule hånd etter å ha knust Roma 6-2 på hjemmebane i det første semifinaleoppgjøret.

Likevel ble det en svært underholdende og målrik kamp i Roma torsdag. Edin Dzeko, Bryan Cristante og Nicola Zalewski scoret målene for hjemmelaget.

Edinson Cavani gjorde som i førsteoppgjøret og scoret to mål for United. Dermed endte kampen 3-2 til Roma.

Se sammendrag av kampen øverst i saken!



Men det var Manchester United som sikret seg finaleplass med 8-5 sammenlagt. Det skjer etter å ha blitt sendt ut i de fem siste semifinalene klubben har spilt.

– Jeg er veldig stolt. Vi har hatt det tøft med semifinaler de siste årene. Det var skuffende å tape, men det er et stolt øyeblikk. Og nå er vi bestemt på å løfte troféet, sier kaptein Harry Maguire etter kampen.

Dermed kan Solskjær sikre seg sitt første trofé i sin første finale som United-sjef mot Villarreal 26. mai i Gdańsk.

– Min jobb er å vinne troféer for klubben, og forhåpentligvis vil vi være klare for et godt villarreal-lag, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg tror det er 50/50 i finalen. Alt kan skje. Man kan ha flaks, uflaks, en dommeravgjørelse, en spiller kan få Covid - hvem vet? Alt jeg vet nå er at det er to gode lag i finalen.

De Gea strålte

David De Gea har blitt reserve for Dean Henderson i United-buret de siste månedene, og har ikke startet i Premier League siden februar.

Men torsdag fikk han virkelig vist frem gamle takter. Allerede etter tre minutter vartet han opp med glitrende keeperspill. Et frispark endte opp hos Gianluca Mancini, men skuddet fra kloss hold ble reddet av De Gea.

Og mens Roma fortsatte å skape sjanser gjennom hele kampen, stod De Gea stadig i veien.

– Han er ivrig etter å vise seg frem nå, David De Gea, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– David har vært her i ti år, og beviser gang på gang seg selv. I dag leverte han virkelig, sier Solskjær.

– Vi håper å beholde ham

Cavani misset på to store muligheter i løpet av få minutter alene mot Roma-keeper Antonio Mirante i den første omgangen.

Men på det tredje forsøket skulle den sitte for Cavani. Etter 38 minutter var spissen nok en gang alene én-mot-én. Og denne gangen var han sikker mot Mirante og banket ballen i mål.

– Det er herlig fotball av Manchester United. Hvilket fint angrep, og hvilken fin avslutning av Cavani, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

I andreomgang løsnet det omsider for Roma. Den tidligere Manchester City-spisse Edin Dzeko stod rett plassert i boksen, og kunne heade inn 1-1 etter 57 minutter.

Bare tre minutter senere hadde Roma snudd kampen. Bryan Cristante smelte til, og ballen havnet bak De Gea. Dermed stod det plutselig 2-1.

Og på de to påfølgende minuttene hadde Roma to enorme sjanser ved Dzeko og Pedro. Men ved hjelp av flaks og dyktighet avverget nok en gang De Gea forsøkene.

– Han har hatt en toppkamp i kassen, sa Semb om De Gea.

Ti minutter senere var Cavani der igjen. Et lekkert innlegg fra Bruno Fernandes ble stanget inn av Uruguyaneren som sørget for 2-2.

Til tross for strålende form er det usikkert om United får beholde Cavani, for kontrakten går ut til sommeren.

– Vi håper å beholde ham, Edinson, så fansen kan se ham score på Old Trafford, sier Solskjær.

Sikret seier for Roma

Men målfesten var ikke over. Etter 83 minutter endte ballen opp hos Nicola Zalewski, som via Alex Telles, kunne sette inn 3-2 for Roma.

– Vi hadde 45 minutter i Manchester som var veldig dårlige. I dag gjorde vi en kjempekamp, men det var ikke nok, sier Roma-manager Paulo Fonseca etter kampen.

Det ble også resultatet, men det ble altså Solskjærs menn som sikret avansement etter å ha vunnet 8-5 sammenlagt. Nå venter Villarreal i finalen.

– Finalen blir ikke en god opplevelse med mindre vi vinner. Det er veldig viktig for meg og guttene at vi vinner og løfter det troféet, sier Maguire.

Manchester United ligger på andreplass i Premier League, 13 poeng bak Manchester City med én kamp mindre spilt.

Roma kan på sin side se langt etter Europa-spill neste sesong, og ligger på syvendeplass i Serie A, med 14 poeng opp til Lazio på sjetteplass.