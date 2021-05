Hegerberg tordner: – Det er en skam

Lyon-stjernen Ada Hegerberg er ikke fornøyd med at Det franske fotballforbundet ønsker å redusere lag i den øverste divisjonen i Frankrike.

Ifølge den franske storavisen L'Equipe vil den franske ligaen for kvinner gå fra tolv til ti lag neste sesong.

Dette får Lyon-stjernen Ada Stolsmo Hegerberg til å rase mot Det franske fotballforbundet (FFF).

– Dette er en skam. VM for kvinner i Frankrike var bare spill for galleriet. Man kan like gjerne ha en liten turnering en helg i mai dersom vi forstyrrer Det franske fotballforbundet. Bra jobbet, Brigitte Henriques, skriver Ada Hegerberg på Twitter.

Brigitte Henriques er visepresident i FFF.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Hegerberg via hennes mor og medieansvarlig, Gerd Stolsmo, uten å lykkes.

C'est une honte. La @FIFAWWC en France n'était qu'une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la @FFF. Bravo à toutes et à tous. @BrigitHenriques https://t.co/pyigRNt8WG — Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) May 6, 2021

Ifølge avisen vil to lag rykke ned etter denne sesongen, mens ingen lag fra divisjonen under får ta turen opp til det øverste nivået. Nivå to i Frankrike har vært stengt siden oktober 2020 grunnet koronaviruset.

Lyons president Jean-Michel Aulas har kommentert Hegerbergs tweet med følgende kommentar:

– For øyeblikket er det ikke tatt noen avgjørelse. Det er en streng anvendelse av regelverket dersom de reduserer ligaen til ti lag, men la oss være innovative og kreative. Det franske fotballforbundet vil presentere den beste løsningen, skriver Lyon-presidenten.

Torsdag kom klubbene med en uttalelse om at situasjonen var uakseptabel, og ifølge L'Equipes informasjon vil lagene på nivå to snart få et nytt slag i trynet.

Hegerberg holder for tiden på med å trene seg opp igjen etter en alvorlig kneskade. Skaden har holdt målmaskinen utenfor banen siden januar 2020.