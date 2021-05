Letter på tiltakene tross smitteutbrudd blant russen

Torsdag kveld har ordførerne på Nord-Jæren sittet i møter om hvilke regler som skal gjelde for innbyggerne i regionen.

Smittetallene har over tid vært lave, men det var knyttet spenning til utfallet ettersom at russefeiringen sist helg har ført til et større smitteutbrudd.

Likevel mener ordførerne at de har tilstrekkelig kontroll på utbruddet til å begynne på en forsiktig gjenåpning.

I en pressemelding uttales følgende:

– Når vi nå går over til nasjonalt tiltaksnivå på Nord-Jæren, til tross for høye smittetall blant russen, skjer det fordi vi har god kontroll på smittespredningen. Et stort antall russ er i nærkontaktkarantene, og så langt er det ikke registrert at smitten har spredt seg til andre grupper, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Jarle Bø, Tom Henning Slethei og Stanley Wirak.

Dette er de nasjonale tiltakene: Adgang til arrangementer, men med følgende antallsbegrensninger: Maks 10 innendørs/20 utendørs i privat sammenkomst utenfor eget hjem. Maks 10 på innendørs arrangementer, men likevel inntil 100 på faste tilviste plasser, og inntil 50 på idretts- og kulturarrangementer for deltakere under 20 år fra samme kommune. Maks 200 på utendørs arrangementer, men likevel 600 på faste tilviste plasser i kohorter à 200 personer.

Adgang for barn og unge under 20 år til å drive idretts- og fritidsaktiviteter som normalt.

Voksne over 20 år kan drive idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer.

Åpne butikker, serveringssteder, treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller, museer og lignende så lenge de driver smittevernfaglig forsvarlig.

Skjenking frem til kl. 22, men kun i tilknytning til matservering.

Mulighet for å være på campus på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak.

Anbefaling om å unngå større forelesninger og sammenkomster.

Anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer som samler personer fra flere kommuner.

Anbefaling om å begrense sosial kontakt og ikke ha mer enn 5 gjester.

– Krevende avgjørelse

Lettelsene innebærer blant annet at skjenkestopp på serveringsstedene i regionen opphører.

– Kultursektoren og serveringsbransjen har nå vært stengt ned lenge, og det har hatt store konsekvenser for mange aktører. For å lykkes med gjenåpningen, er det helt avgjørende at folk forholder seg til de strenge nasjonale reglene og anbefalingene. Vi ber om at alle russefeiringsaktiviteter og arrangementer for og av russ blir avlyst eller utsatt til og med 15. mai, sier de fire ordførerne.

– Er dette fornuftig å gjøre midt i et større smitteutbrudd?

– Det er en vurdering vi har brukt mye tid på og ut fra en totalvurdering mener vi dette er riktig å gjøre nå, sier Stanley Wirak (Ap), ordfører i Sandnes til TV 2.

ORDFØRER: Stanley Wirak (Ap) i Sandnes. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Ordføreren medgir at det har vært en vanskelig avgjørelse å ta.

Samtidig understreker han at avgjørelsen er basert på faglige råd fra kommuneoverlegene i regionen.

– Det handler om forholdsmessigheten. Utenom dette utbruddet så har vi til sammen ti smittede i hele regionen den siste uken. Så lenge smitten ikke sprer seg ut av de kjente klyngene, så har vi kontroll, sier Wirak.

– Kan det tenkes at du i neste uke må stenge ned igjen?

– Ja, men hvis vi alltid skal la frykten ta oss så kommer vi aldri videre. Det kan selvfølgelig slå negativt ut, men vår totalvurdering er altså at det er riktig å gå tilbake til nasjonale tiltak nå.

Videreførte tiltak

Etter påske myknet regjeringen opp noe etter å ha hatt strenge nasjonale tiltak over tid.

Men på Nord-Jæren var smittetrykket så høyt at de ble videreført.

Det har blant annet betydd skjenkestopp, strenge restriksjoner i skoler og barnehager og begrensninger for ulike aktiviteter som samler mange folk.

Tiltakene har gitt gode resultater og alt lå til rette for at kommunene i regionen kunne begynne gjenåpningen tidligere denne uken.

Utbruddet blant russen har ført til at beslutningen om hvilke tiltak som skal gjelde ble utsatt til torsdag.

Nå krysser ordførerne fingrene for at smitten ikke sprer seg ut av de allerede kjente klyngene.