Her kan ikke alle få EU-sertifikat

Denne uken ble det kjent at EU utvikler et koronasertifikat som skal gjøre det mulig for vaksinerte - og friskmeldte - å reise på tvers av landegrensene innad i unionen uten å gå i karantene.

Sertifikatet skal imidlertid bare omfatte vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelverket EMA, opplyser EU.

Det betyr at vaksinerte borgere i EU-landet Ungarn kan risikere å ikke få reise fritt rundt i unionen fra og med i juni, fordi de ikke har fått en EU-godkjent vaksine.

KØ: Lang kø utenfor et vaksinesenter i Budapest. Ungarske myndigheter sier at vaksinene som kommer til landet, ikke blir stående på lager, men blir sendt ut med en gang. Foto: Attila Kisbenedek / AFP / NTB

– Diskriminering

Over 40 prosent av alle voksne i Ungarn har fått minst én dose med koronavaksine. De aller fleste har fått en av de fire EU-godkjente vaksinene, men svært mange har også fått de ikke-godkjente: Sputnik V og Sinopharm.

Totalt har Ungarn inngått en avtale om å kjøpe over to millioner av den russiskproduserte vaksinen Sputnik V og 5 millioner av den kinesiskproduserte vaksinen Sinopharm. Over halvparten av dosene er levert, opplyser myndighetene.

Den russiske vaksineprodusenten har søkt om godkjennelse fra EMA og kan bli det i juni, men foreløpig har ingen av de to vaksinene fått grønt lys.

Medlem av EU-parlamentet, ungarske Anna Donáth, kritiserte forrige uke sertifikatet om å kun inkludere EU-godkjente vaksiner.

– Slik forslaget ligger på bordet nå, diskriminerer det mer enn én million vaksinerte ungarere, skrev hun på Facebook.

Hun mener at «vaksiner ikke bør differensieres på europeisk nivå, fordi det vil diskriminere mellom mennesker».

EU-kommisjonen understreker overfor TV 2 at lovgivningsprosessen rundt sertifikatet fortsatt pågår, som betyr at det kan komme endringer.

TILGANG: Et beskyttelses-kort utstedt av myndighetene gir vaksinerte og friskmeldte ungarere tilgang til treningssentre, museer og bibliotek. Foto: Bela Szandelszky / AP / NTB

Også EU-landet Slovakia har inngått avtale om å kjøpe Sputnik V-vaksinen, totalt to millioner doser, skriver Reuters. I Slovakia er rundt 20 prosent av den voksne befolkningen vaksinert, men tilbyr foreløpig ikke den russiskproduserte.

Finnes en åpning

Selv om koronasertifikatet omfatter EMA-godkjente vaksiner, åpner imidlertid EU for at hvert enkelt medlemsland selv kan bestemme om de vil ha tilreisende som har fått en ikke-godkjent vaksine.

For eksempel betyr det at Norge kan la ungarere vaksinert med den kinesiske vaksinen komme til landet, selv den ikke er godkjent til bruk i EU.

– Spørsmålet er om andre land kommer til å godkjenne de vaksinene som ikke er EMA-godkjent, sier vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

Han forhandler vaksiner til EU, og er den som sørger for vaksiner til Norge via Sverige.

Han tror bevegelsesfrihet er en stor motivasjon for folk til å vaksinere seg, særlig i land som Norge og Sverige, fordi vi er glad i å reise.

Bergström tror at alle i Norden vil få så godt som en normal sommer i år, hvor man kan reise til land i Middelhavet.

Reise-avtaler

Som en reaksjon på at EUs koronasertifikat bare omfatter godkjente vaksiner, jobber ungarske myndigheter med å inngå bilaterale avtaler med flere europeiske land om reising på tvers av grensene, skriver Hungary Times.

KORONOAKORT: Szechenyi-badet i Budapest er åpent, selv om Ungarn er hardt rammet av pandemien. Foto: Bernadett Szabo / Reuters / NTB

En avtale er allerede inngått med Serbia og Montenegro. Ifølge avisen forhandles det også om en avtale med Hellas og Israel.

Avtalen går ut på at vaksinerte - uansett type vaksine - kan komme til Ungarn uten å gå i karantene mot at deres borgere får gjøre det samme i landet de har avtale med.