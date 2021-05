Dette blir håndballguttas EM-motstandere

Norge møter Russland, Slovakia og Litauen.

– Det høres ut som lottogevinsten. Russland, Slovakia og Litauen er strålende for Norge, mener TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Landslagssjef Christian Berge er fornøyd med trekningen, men noe lottogevinst vil han ikke gå med på at det er.

– Så enkelt er det ikke. Kampene skal spilles og presteres godt i. Det handler om å få med seg poeng inn i mellomrunden, sier Berge til TV 2.

Under forrige EM som ble avholdt i Norge, Sverige og Østerrike tok håndballgutta Norges første EM-medalje på herresiden, da de sikret seg bronsemedaljen.

– På papiret er vi sikkert favoritter i gruppen, men for oss handler det om å komme oss inn i mellomspillet, sier landslagssjef Christian Berge.

– Der venter vel fort Spania og Sverige?

– Ja, også tror jeg Tyskland og Polen vil være der også. Polen var seedet i fjerde pulje, men det er et sterkt lag som har tatt steg, så det forundrer meg ikke om de går videre, sier Berge.

Se alle lagene og gruppene nederst i saken!

Kan få en tøff hovedrunde

Mesterskapet blir spilt i Slovakia og Ungarn. Norges gruppespillkamper blir spilt i den slovakiske byen Kosice.

– Det er ingen av motstanderne i gruppespillet som kan skape noe særlig trøbbel for Norge, som normalt skal vinne og ta med maksimale to poeng videre, mener Svele.

HISTORISK: Håndballgutta ble historiske da de sikret seg bronsemedaljen under EM i 2020. Foto: Tt News Agency

Budapest, Szeged, Debrecen, Kosice og Bratislava er byene som avholder gruppespillet. Hovedrundene går i landenes hovedsteder, Budapest og Bratislava. Sluttspillet går i Budapest.

Dersom Norge tar seg videre til hovedrunden vil de trolig møte Spania og Sverige.

– Det er en god gruppetrekning for Norge, som får sin nemesis Spania i hovedrunden, men det får så være. Jeg forventer at Norge, Sverige og Spania slåss om de to semifinaleplassene. Alt i alt er det en fin trekning for Norge, sier Bent Svele.

Dette er lagene som skal spille EM

Gruppe A: Slovenia, Danmark, Nord-Makedonia og Montenegro.

Gruppe B: Portugal, Ungarn, Island og Nederland.

Gruppe C: Kroatia, Serbia, Frankrike og Ukraina.

Gruppe D: Tyskland, Østerrike, Hviterussland, Polen.

Gruppe E: Spania, Sverige, Tsjekkia og Bosnia-Hercegovina.

Gruppe F: Norge, Russland, Slovakia og Litauen.