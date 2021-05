Tre personer til sykehus etter frontulykke

Tre personer blir fraktet til Kristiansand sykehus, etter en frontulykke mellom to biler i Mandal. Politiet bekrefter til Fædrelandsvennen at de tre involverte er kritisk skadd.

Klokken 15.34 skrev politiet at to biler hadde vært involvert i en ulykke i Mandal.

Tre personer var involvert i ulykken, fordelt på to biler. To av personene satt fastklemt, men ble frigjort.

– Det jeg vet, er at alle anses som å være pasienter, og at de nå blir fraktet til Kristiansand sykehus, sier operasjonsleder Knut Odde til TV 2.

Innsatsleder Børge Tronstad sier til Fædrelandsvennen at de tre involverte er kritisk skadd.

Han sier også at to av de skadde ble fraktet med luftambulanse, og at ulykken var en frontulykke.

Ulykken skjedde på E39 ved Reibakken. Klokken 16.40 opplyser Odde om at veien nå blir åpnet igjen, etter å ha blitt stengt som følge av ulykken.