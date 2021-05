Erna avlyste krigsseilernes fest: –Det er dårlig gjort

Den 8. mai skulle krigsseilerne hedres med fest. Nå har statsminister Erna Solberg avlyst festen for andre gang på rad. Samtidig vartet russerne opp med vodka og medalje.

Trygve Laheim (99) var 18 år gammel da Tyskland invaderte Norge. Som matros i utenriksfarten ble han en av de 30 000 norske sjømennene som tjenestegjorde som krigsseiler under krigen. Over 3000 døde. I forbindelse med 75 års jubileum for frigjøringen i fjor skulle endelig innsatsen til krigsseilerne hedres med en festmiddag i Oslo Rådhus. Det satte pandemien en stopper for.

Trygve Laheim var 18 år da han mønstret på Fred Olsen-skipet DS Borgholm, 1. april 1940 Foto: Privat

– Jeg fikk et brev fra Erna der det sto at festen måtte utsettes. Så fikk jeg en telefon fra henne der hun lovte at vi skulle få festen vår til neste år, forklarer 99-åringen til TV 2.

Laheim tjenestegjorde over hele verden. Men det var Murmansk-konvoiene til Russland som han husker best.

– De var de verste, der var vi i harde trefninger. Nazistene bombet oss, og det var ingen sted å flykte. Det eneste vi kunne gjøre var å skyte tilbake og håpe på det beste.

Laheim overlevde krigen. Men i mange år etter var det lite heder til de som tjenestegjorde til sjøs. Først i 2013 fikk han og de andre krigsseilerne en unnskyldning fra Staten for måten de ble behandlet på etter krigen. Fra Russland har han derimot fått en rekke hedersbevisninger og medaljer.

– Ja, jeg har fått mange russiske medaljer. Det er fint at de husker på oss, sier krigshelten.

Fikk vodka og medalje av Putin

Da frigjøringsjubileet ble avlyst i fjor dro den russiske Generalkonsulen i Norge personlig rundt og besøkte samtlige norske krigsseilere som var med på Murmansk-konvoiene. Laheim fikk vodka og en ny medalje for innsatsen sin.

Generalkonsul Vladimir Isupov dro hjem til alle krigseilerene med hilsen fra President Putin. Foto: GoAliveTV

– Det var en hilsen direkte fra President Putin. Det satte jeg stor pris på, russerne er flinke til å minnes og huske vår felles historie.

– Hva fikk du fra Norge?

– Ingenting. Eller, det er ikke helt sant, for i forrige måned fikk jeg et nytt brev fra Erna. Der står det at festen avlyses i år også.

I brevet står det «Slik pandemien har utviklet seg i vinter og vår, er det dessverre ikke forsvarlig å invitere til festmiddag i Oslo 8. mai i år heller

Laheim synes det er leit at ikke regjeringen har klart å gjennomføre en markering for krigsseilerne.

– Det er bare en ting å si, det er dårlig gjort, sier krigshelten.

19 krigsseilere fortsatt i live

I fjor var det kun 25 krigsseilere som fortsatt levde. I løpet det siste året har 6 gått bort slik at det kun er 19 igjen. 12 bor i Norge.

Det er Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som svarer på vegne av regjeringen. Til TV 2 sier han at de har vurdert det slik at det ikke har vært forsvarlig å arrangere noe fest på grunn av smittesituasjonen, men at de vil lage en markering så fort det lar seg gjøre.

– Russerne dro på hjemmebesøk med medalje og vodka, kunne ikke dere gjort noe lignende?

– Vi er veldig glade for at russerne har hedret de som var med på Murmansk-konvoiene. Men vi vil hedre alle veteranene fra 2. verdenskrig, og da blir det for mange med tanke på smittevern.

Det er kun 12 krigsseilere igjen her i Norge, samtlige er fullvaksinerte, det må jo være innenfor å lage en markering for dem?

– Vi håper nå å få laget en markering for alle i august, vi har ikke eksakt dato ennå, men det jobber vi med, sier Bakke-Jensen.

Trygve Laheim er ikke så så veldig imponert.

– Jeg seilte i krigsseilas i fem år. Så det må vel gå an å lage en fest for oss. Vi er ikke så mange igjen. Og tiden, renner ut fort nå