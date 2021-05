Stadig flere bestiller utenlandsferie – dette vil nordmenn ha nå

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og det er endelig et snev av optimisme i luften.

Fullvaksinerte får stadig flere lettelser, samtidig som den første versjonen av koronasertifikatet er på plass. Den 22. juni skal sertifikatet være i tråd EUs digitale grønne pass, som skal åpne Europa for reise.

Torsdag viste også en ny studie at vaksineringen har hatt enorm effekt i Israel. Preben Aavitsland kalte funnene «et mirakel», og sa at Norge trolig vil være ferdig med det meste av epidemien i juli.

At håpet om en mer normal hverdag vokser seg stadig større, merker også reiseselskapene.

Bare den siste uken har etterspørselen etter feriereiser skutt i været, og det er særlig ett sted som peker seg ut som nordmenns favorittdestinasjon.

Flere bestiller utenlandsferie

– Vi ser at etterspørselen etter feriereiser har økt betraktelig den siste tiden, sier Marie-Anne Zachrisson, Country Manager i Ving Norge.

Reiseselskapet opplever at etterspørselen har økt i takt med at flere blir vaksinert og at samfunnet åpner stadig mer opp.

POSITIV: Marie-Anne Zachrisson i Ving merker en økende trend. Foto: Ving

I tillegget er det tydelig at stadig flere nordmenn drømmer seg bort. Ving forteller om en klar oppgang i besøkende på hjemmesiden sin den siste tiden.

Etter ett år med anbefalinger om Norgesferie, ønsker reiseselskapet vaksinesertifikatet varmt velkomment.

– For oss er det viktig at de som reiser med oss alltid føler seg trygge og ivaretatt. Vi er derfor meget glade for de positive signalene norske myndigheter gir når det gjelder å finne gode løsninger for en gjenåpningsplan og et koronasertifikat som vil åpne for flere utenlandsreiser, sier Zachrisson.

– Folk drømmer seg bort

Salget av feriereiser hos reiseselskapet TUI har hatt en vekst på 45 prosent de første tre dagene denne uken, sammenlignet med uken før.

Kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren Foto: TUI

Størst vekst opplevde de mandag, da fullvaksinerte fikk ytterligere lettelser.

– Det er viktig å presisere at dette fortsatt er små tall, og vi er ikke i nærheten av et «normalt reiseår». Men trenden er positiv, sier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren, til TV 2.

De merker også en betydelig økning av nordmenn som er inne og søker på reiser, men som enda ikke har tatt avgjørelsen.

– Vi merker at folk drømmer seg bort, sier Aspengren.

Og når folk søker og kjøper reiser, er det helt klart noen destinasjoner som er mer populær enn andre.

FERIE: Nordmenn har foreløpig Hellas som favorittdestinasjon i sommer. Her fra øya Santorini. Foto: Aris Messinis / AFP

Favorittdestinasjonen

Felles for både TUI og Apollo er det at Hellas er nordmenns toppvalg for sommerferien.

– Det er egentlig litt gøy. I de andre nordiske landene ligger hele Hellas og Kroatia høyt, men for nordmenn er det nesten utelukkende Kreta. Kreta ligger på en solid førsteplass, med Rhodos på andre, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera.

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Apollo

Hun tror det henger sammen med at folk gjerne vil tilbake til et sted de har vært før, og det også er hit selskapet tilbyr fly fra hele landet.

– Kreta er mest populært hvert år, men i år er fordelingen overraskende skjev, sier Rivera.

Også hos TUI er de greske øyene suverent mest populære, men her er det langt tettere mellom de to øyene i toppen.

Strendene på Kreta vil bli godt besøkt av nordmenn også denne sommeren. Foto: Halvard Alvik

– De greske øyene er mest populært. Rhodos og Kreta ligger øverst, men hvem av dem som ligger på topp varierer fra uke til uke. På tredjeplass ligger Samos, sier hun.

Kjøper dyrere produkter

Det er flest voksne som bestiller billetter og foreløpig ganske få barnefamilier.

– Dette handler nok om at de blir vaksinert tidligere, og at de er mer fleksible, sier Aspengren.

Selskapet ser også at nordmenn unner seg litt ekstra, når de nå endelig skal ut å reise igjen.

– Vi ser også at folk kjøper dyrere produkter. Når vi først skal reise, vil vi ha det bra, og vi selger mye fire- og femstjerners hotell. Dette selger vi mer av i Norge enn i de andre nordiske landene, forteller Aspengren.

Økning på 26 prosent

Hos Finn merker de også at nordmenn blir stadig mer optimistiske med tanke på å få seg en tur til utlandet.

– Vi ser en økning på 26 prosent i salget av flybilletter onsdag sammenlignet med forrige uke. Totalt denne uken er det en økning på 19 prosent sammenlignet med forrige, sier kommersiell direktør for Finn Reise, Terje Berge.

Finn har imidlertid en ganske annen topp tre-liste over destinasjoner sammenlignet med pakkereiseselskapene.

– 75 prosent av bookingene i går var til utlandet. Aller mest populært var Spania, Tyrkia og Storbritannia, forteller Berge.

Flest ser mot vinteren

TUI forteller at de også ser en tendens i at folk tenker mer langsiktig.

– Juli solgte mest denne uken, men totalt sett er faktisk vinterreiser mest populært akkurat nå, sier Aspengren.

Også Finn Reise melder om at de fleste som booker hotell i utlandet stort sett booker mellom september og april.