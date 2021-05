Beskjeden han fikk da døtrene ble født, fikk målvakten til å revurdere hele karrieren

Han var lenge den evige andrekeeperen.



De siste to årene har likevel Helge Sandvik levd ut barndomsdrømmen som førstekeeper for Haugesund i Eliteserien.

Det har han gjort med stolthet og glede. Derfor var han klar til å ta opp hansken da Haugesund i vinter signerte en direkte konkurrent.

Likevel var 31-åringen aldri i tvil da han i januar bestemte seg for å ta en midlertidig pause fra fotballen.

– For meg var det ikke noe alternativ. Jeg tror ikke jeg hadde vært kapabel til å konkurrere på det nivået jeg hadde ønsket uansett, sier Sandvik.

Det var etter at hans andre datter kom til verden at han tok valget.

FULL AKTIVITET: Lille Milla har vært gjennom tøffe tider, men i det daglige er det vanskelig å se. På trampolina er hun i sitt ess og er som regel i full aktivitet. Foto: Bjarte Fossfjell

– Det gikk først og fremst på min egen samvittighet og selvfølelse, i tillegg til hva du utsetter partneren din for. Jeg så rett og slett hvor ofte jeg gikk glipp av ting jeg burde vært med på da hun første ble født, sier Helge Sandvik.

I likhet med den eldste dattera Milla, ble nemlig yngstedatteren Ella født med et ganske uvanlig syndrom.

Fikk sjokk-beskjed

Det tar oss tilbake til 2018.



Helge og kjæresten Amina Arab trodde alt var i skjønneste orden. Ultralydene og kontrollene på sykehuset tydet jo på at det var det.

Sammen skulle de bli foreldre. Stolt og kry var Helge på plass på sykehuset da lille Milla kom til verden.



Men brått ble stoltheten og gleden snudd til frykt og fortvilelse.

– Vi fikk hele tiden beskjed om at «alt ser bra ut, alt ser fint ut». Så ble det plutselig kaos da ungen ble født. De merket at hun ikke puster som hun skal, og barnet ble egentlig bare tatt fra deg og tatt med inn på overvåkingen uten at du får summe deg engang, sier Helge Sandvik.

FLERE OPERASJONER: Fem tøffe uker på sykehus, og flere operasjoner, tok på for Helge Sandvik og datteren Milla. Her slapper de av sammen mellom slagene. Foto: Privat

Fotballspilleren mimrer tilbake til maktesløsheten han følte.



Så viser han med hendene hvor høyt oppe han egentlig var:

– Du går jo fra å være her oppe, til at himmelen bare raser sammen og ser mørkt ut. Vi visste jo ingenting om hva vi kunne forvente, sier Helge Sandvik.

Minnes fortsatt telefonene

Fortsatt sitter minnene fra telefonene som ble tatt til foreldre og besteforeldre sterkt i.

– I utgangspunktet skal du jo viderebringe en gladnyhet. Men så ender det bare i tårer og du klarer egentlig ikke å få fram noe, sier han.

Datteren får etter hvert påvist Sticklers syndrom, en tilstand som i varierende grad påvirker syn og øyne, hørsel, ansiktsskjelett, munnhule og skjelettsystemet.

– Grunnen til at vi fant ut at hun hadde det, var at hun i tillegg er født med «Pierre Robin». Det går på at kjeven er underutviklet og at tungen ligger i veien for ganen når den utvikles. Det gir problemer med pust og sånn, blant annet måtte hun ligge på siden for å ikke bli kvelt av sin egen tunge, forteller Sandvik.

Flere uker blir tilbrakt på sykehus. Datteren må gjennom flere operasjoner. I det hele tatt minnes Sandvik en tøff periode for hele familien.

Kjempet seg inn på laget

Samtidig har han hele tiden vært en fighter. En som nekter å gi opp. En som alltid tar en utfordring.

Det viser fotballkarrieren hans. I mange år var han den evige andrekeeperen. Men i 2019, sesongen etter fødselen til datteren, gikk skulle det snu for Helge Sandvik.

– Endelig forsvant «PK», sier Sandvik og gliser.

Per Kristian Bråtveit hadde i mange år vært det opplagte førstevalget. Så ble han solgt. Haugesund hadde flere prøvespillere innom, men hver gang gikk Sandvik seirende ut av duellen.

Til slutt gikk barndomsdrømmen i oppfyllelse. Sandvik ble Haugesunds førstekeeper.

– Helt siden jeg kom til Haugesund har målet vært å gjøre den plassen til min egen, sier Sandvik.

LETT VALG: Selv om avgjørelsen om å ta en fotballpause trolig har sendt han bak i keeperkøen i Haugesund, er Helge Sandvik klar på at det aldri var noe alternativ å ikke ta en fotballpause. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

I både 2019 og 2020 startet han 28 av 30 Eliteserie-kamper. Med andre ord var han det ubestridte førstevalget.

Tok fotballpause

Likevel var ikke det like opplagt i år.

I januar ble det kjent at Haugesund hadde bladd opp for å sikre seg Egil Selvik som en direkte konkurrent om keeperplassen.

Sandvik var forberedt å kjempe for plassen igjen, men bare uker etter Selvik-signeringen kom datter nummer to til verden.

Da lille Ella led av samme syndrom som storesøsteren, var Sandvik aldri i tvil.

– Da det skjedde første gang, så ofret jeg nok veldig mye familie for fotballen. Det var kanskje ikke helt bra. Så når jeg fikk et nytt barn med samme sykdom, var jeg egentlig ikke i tvil om at jeg måtte prioritere familien, sier Sandvik.

Heldigvis viste det seg at hans datter nummer to slapp billigere unna enn storesøsteren. Derfor var Sandvik tilbake i trening etter et par-tre uker.

MINDRE ALVORLIG: Yngstedatteren Ella som kom til verden i år, har foreløpig ikke hatt like alvorlige symptomer. Foto: Privat

– Det er litt tidlig å si noe om prognosene for hun yngste, for du vet aldri helt hva som kommer. Men for øyeblikket ser det bra ut. Hun eldste har hatt en veldig fin utvikling. Alle som ser ungene våre vil tenke at det er friske og raske unger. Det er jo fullt kjør hele dagen. Men samtidig vet du ikke alltid hva som venter deg, sier Sandvik.

For selv om alt ser bra ut, og barna utstråler all mulig livsgnist, så kan ting snu kjapt.

– Ting kan en periode se veldig bra ut, men så kan ting utvikle seg. Hun eldste fikk for eksempel høreapparat etter fem-seks måneder. Når det kommer, så vet du ikke helt hva du skal forvente. Hører hun litt? Hører hun ingenting? Så kan det bli bedre. Men så var det øynene som begynte å trøble litt. Det har vært mange små slag, forklarer Sandvik.

Vurderte karrierestopp

Nå virker det imidlertid som ting er på bedringens vei. Igjen kan Sandvik ha fokus på fotballen. I alle fall så lenge ting ser bra ut.

– Jeg må bare få sagt hvor flink jeg synes klubben har vært i denne perioden. De har lagt alt til rette for meg. Hvis det er noe jeg må, på sykehuset eller noe, så legger de alltid til rette for meg, sier Sandvik.

OFRET MYE: I etterpåklokskapens navn, mener Helge Sandvik at han prioriterte fotballen for mye da lille Milla ble født. Foto: Bjarte Fossfjell

Også samboeren Amina retter han en stor takk til.

– Jeg har jo følt på at jeg ikke har stilt opp nok, fordi jeg ikke har villet ofre fotballen, påpeker han.

Nettopp disse har gjort at han fortsatt er aktiv.

For selv om fotballpausen hans – i tillegg til at han selv ble rammet av korona – har ført han litt bak i keeperkøen, så er nok Helge Sandvik innstilt på nok en fight.

– Har du vært inne på tanken om å legge opp?

– Ja, jeg var inne på tanken nå. Hadde det vært like alvorlig som med hun første, så hadde det vært vanskelig å komme tilbake. Samtidig hadde jeg jo ikke lyst til det. Jeg har på en måte ikke hatt lyst til å gi fra meg det jeg har jobbet så hardt for gjennom så mange år, sier han.

Likevel har de siste årene lært Helge Sandvik hva som virkelig betyr noe her i livet.

– Siden jeg var 7-8 år har fotball vært det viktigste for meg. Jeg har ofret mye for å komme dit jeg er. For meg har de siste årene satt ting i litt perspektiv, og det tror jeg også har gjort meg til en bedre og tryggere keeper. Selv om fotball er viktig for mange, og det er viktig for meg også, så finnes det mer alvorlige ting. Men til syvende og sist er det de hjemme du skal tilbringe resten av livet med, sier Sandvik.