Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny, jeg har to piggdekk som er utslitt mens de andre to fortsatt er bra nok.

Nå tenker jeg å bytte ut de slitte med piggfrie vinterdekk og montere dem bak kommende høst, så bruke piggdekkene foran. Er det en god ide?

Benny svarer:

Heisann!

Det er absolutt lov å være kreativ og å finne rimelige løsninger på ulike problemstillinger.

Men her er du nok likevel litt i overkant kreativ. Dette med å blande pigg- og piggfrie dekk er ikke noen god ide.

Oppbyggingen av disse to ulike dekktypene kan ha betydelige forskjeller. Forskjeller som gjør at bilens egenskaper forringes. Et piggfritt dekk er noe helt annet enn et piggdekk uten pigger.

Det blir litt som å dra på løpetur med en joggesko og en lakksko. Det er altså ikke noen voldsomt god ide.

Ikke lov

En annen ting er at det heller ikke er lov. Følgende står nemlig å lese i Vegtrafikkloven: "Dersom bil med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg utstyres med piggdekk, skal den ha piggdekk på alle hjul."

Selv om man har begrenset budsjett, bør man ikke være kjip på dette med dekk. Dette gjelder i særdeleshet vinterdekk, som ofte har en langt «vanskeligere jobb» enn sommerdekkene. Det handler jo om sikkerhet i form av veigrep, bremselengde og alle disse tingene.

Nå høres jeg kanskje streng og morsk ut, men dette er viktig. Det er heller ikke slik at jeg mener alle må kjøpe nye, dyre testvinnerdekk. Det finnes faktisk en god del brukte dekk og hjul til salgs på ulike plattformer.

Sjekker man litt nøye både dimensjon, mønsterdybde, generell tilstand og produksjonsdato her, kan man få helt greie og gode dekk til en rimelig penge.

Kanskje det kan være noe for deg? Men aller først håper jeg både du og bilen din får noen fine måneder med sommerdekk!

Så ønsker jeg lykke til med nye vinterdekk etter hvert.

