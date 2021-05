Elin Tvedt velger ny karrierevei

Elin Tvedt har vært å se på TV-skjermen gjennom flere år som programleder for blant annet «71 grader nord», «Frokost-TV» og væranker på TV 2.

TV-KARRIERE: Elin Tvedt har vært både programleder og væranker på TV. Foto: TV 2

Nå har hun valgt en ny karrierevei og har siktet seg inn på sykepleierstudiet ved Høyskolen på Vestlandet.

47-åringen håper på å kunne kombinere sin tidligere utdannelse innen journalistikk og kommunikasjon med helsearbeid.

– Jeg har hatt et ønske om å være en formidler for god helse - både fysisk og psykisk, sier Tvedt til God kveld Norge.

Så flere jobbmuligheter

Selv om Tvedt befinner seg midt i en strevsom eksamensperiode nå, er hun spent på å gå nærmere inn i sykepleieryrket.

– Jeg vil bruke dette studiet, og alle praksisperiodene innenfor diverse felt, til å se hva det føles riktig å jobbe med når jeg er ferdig, forklarer hun.

Tvedt har tidligere jobbet som konsulent for langtidssykemeldte i NAV. I denne jobben merket hun at det kunne være mange givende jobber for henne dersom hun fikk en helseutdannelse i tillegg.

FORNØYD: Elin Tvedt angret ikke et sekund etter hun hadde sendt inn søknad til sykepleiestudiet. Foto: Ronald Toppe

Hun blir også inspirert av den jobben sykepleierne har gjort i alle år, og ikke minst jobben de gjør nå under koronapandemien.

– Sykepleierne er noen av mange helter vi har under denne pandemien, sier Tvedt og håper at flere kvinner og menn vil søke seg til denne utdannelsen i fremtiden.

Leverte søknad rett før fristen

Da pandemien kom, mistet hun sin nåværende jobb i et firma der hun skreddersydde reiser og opplevelser for bedrifter og private. Da ville Tvedt snu det til noe positivt og søkte på sykepleierstudiet.

Hun innrømmer at hun var i tvil, og tenkte mye frem og tilbake om det ville fungere økonomisk for henne ettersom hun har to barn.

71 GRADER NORD: Elin Tvedt har tidligere vært programleder for programmet «71 grader nord». Foto: Cornelius Poppe

– Det er litt morsomt, for når jeg ser på kvitteringen min for søknadsinnleveringen, så står det at den er levert klokken 23:59, og fristen gikk ut ett minutt etterpå, sier Tvedt og legger til:

– Det sier litt om at jeg satt med fingeren på «send»-knappen lenge.

Tanken på alle jobbmulighetene, og hvordan hun kunne bidra i samfunnet på en ny måte med en bachelor i sykepleierfaget, ble avgjørende for valget:

– Jeg angret ikke et sekund da jeg hadde sendt søknaden, forteller hun.

Ville ikke angre som 80-åring

Tvedt tenker ofte tilbake på sine 20 år i bransjen som programleder og væranker, og hun kommer til å ta med seg erfaringen fra mediebransjen til nye jobber.

BARNDOMSSTEDET: Tvedt ville tilbake til barndomsstedet sitt, Ølen, for å bo der. Hun legger ikke skjul på at det kan være hun flytter tilbake til en storby senere. Her under prinsesse Märtha Louises 40-årsdag på Slottet i 2011. Foto: Aas, Erlend

– Jeg har jobbet mye med diverse kommunikasjons- og intervjuteknikker, og er vant til å jobbe under press der sekundene teller og det gjelder å holde seg rolig, forklarer hun.

47-åringen tror hun hadde fortsatt i mediebransjen dersom hun fortsatt bodde i nærheten av en storby. Men slik hun bor nå hadde det blitt for mye pendling.

– For meg var det viktig å bo på dette lille barndomsstedet, Ølen, og ikke angre på at jeg hadde fått for lite tid med ungene mine når jeg så tilbake på livet som 80-åring, forklarer hun til God kveld Norge.

Hun legger likevel ikke skjul på at om noen år, når ungene flytter ut, så kanskje hun flytter tilbake til storbyen.

– Kanskje jeg kan kombinere TV og helse, hvem vet! sier hun.