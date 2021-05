Folkets dom: Ønsker ikke vei-prosjekt til 24 milliarder kroner

– En overveldende majoritet av befolkningen i Møre og Romsdal ønsker noe helt annet enn Møreaksen, sier Terje Tovan til TV 2.

Han er leder i MUM - Møreaksen utenom Molde - som har engasjert Norstat til å utføre en meningsmåling blant 3000 respondenter. Her svarer bare 24 prosent at de ønsker Møreaksen.

Møreaksen er et stort samferdselsprosjekt som en del av ferjefri E39, og som nå ligger inne i Nasjonal Transportplan. Utbyggingen skal knytte Sunnmøre og Romsdal sammen gjennom en 15 km lang undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden samt fastlandsforbindelse med hengebru fra Otrøya til Molde.

Tillitsbrudd

Fjordkryssingssaken har utløst et voldsomt engasjement i Møre og Romsdal der det foregår en heftig diskusjon om Møreaksen, Romsdalsaksen som er fjordkryssing med broer lenger inn i fjordsystemet eller fortsatt bruk av ferjer. 41 prosent av de som svarte ønsker seg Romsdalsaksen mens 27 prosent ønsker fortsatt å bruke ferje. 8 prosent har svart «vet ikke».

– Hvis du er folkevalgt så er din fremste plikt å stå opp for hva din velgere mener. Det går grense for hvor mye du kan trosse dine velgere og folkemeninger. Her er det et tillitsbrudd mellom folk og politikere, mener Tovan.

Tilhengerne av Møreaksen slår tilbake mot Tovan og meningsmålingen.

– Intensjonen med denne meningsmålingen er åpenbart å sverte Møreaksen maksimalt, sier daglig leder Harald Espeland i Møreaksen AS til TV 2.

SVERTEKAMPANJE: Harald Espeland er daglig leder i Møreaksen og han refser meningsmålingen som viser at bare 24 prosent ønsker fjordkryssing med undersjøisk tunnel og hengebro. Foto: Arne Rovick /TV 2

Han har gått gjennom spørsmålsstillingene og premissene for undersøkelsen, basert på det MuM selv har offentliggjort.

– Det er en kampanjeundersøkelse fra motstanderne av Møreaksen. Her klarer ikke respondentene fange opp de faglige vurderingene som ligger til grunn for valget som er tatt, sier Espeland som er trygg på dette ikke får noen betydning for fremtiden til Møreaksen.

Terje Tovan tar kritikken med stoisk ro og svarer dette på spørsmålet på hvorfor han og motstanderne av Møreaksen vil ha omkamp.

– Dette er ingen omkamp. Kampen er ikke ferdig den. Selv om Møreaksen ligger inne i NTP så skal dette vedtas rent budsjettmessig og prosjektet er ekstremt dyrt. I tillegg er det ikke ønsket av hverken Norges Lastebileierforbund eller deler av næringslivet, hevder Tovan.

Valgkamp

I undersøkelsen er 440 respondenter knyttet til næringslivet og her svarer 23 prosent at de ønsker Møreaksen, 25 prosent fortsatt ferjedrift og 46 prosent Romsdalsaksen.

– Nå er det fornuftig med litt is i magen. Det har skjedd mye teknologisk, miljømessig og nasjonaløkononmisk siden traseevalget ble tatt for mange år siden. Jeg mener det vil være fornuftig å la Nye Veier gjør en ny vurdering av fjordkryssingen over Romsdalsfjorden, sier Tovan.

VIL VRAKE FJORDKRYSSING: Terje Tovan prøve å få stanset Møreaksen og viser til at et stort flertall i Møre og Romsdal ikke ønsker samferdselsprosjektet. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Fjordkryssingsspørsmålet kan også få betydning for høstens stortingsvalg. Tre av ti som har svart i undersøkelsen, mener at partienes standpunkt til Møreaksen vil påvirke hvilket parti de skal stemme på.

SV-leder Audun Lysbakken er tydelig på at han og partiet vil stanse Møreaksen hvis de kommer i posisjon etter høstens valg.

– Nå må alarmen gå i Regjeringskvartalet. De må begynne å lytte til folk som ikke ønsker at alle samferdskronene skal brukes på gigantiske, rådyre og miljøfiendtlige fjordkryssinger på Vestlandet. Folk er mer opptatt av trygge hverdagsveier og moderne ferjer som blir stadige billigere. Det er et godt alternativ, sier Lysbakken til TV 2.

Lederen av Stortingets transportkomite, Helge Orten (H), er svoren tilhenger av Møreaksen.

– Folk må få si sin mening og folk må være uenige. Men vi kan ikke basere oss på å gjøre trasevalg basert på meningsmålinger. Det må gjøres basert på grundige faglige utredninger, og nettopp det ligger til grunn for valget av Møreaksen, sier Helge Orten.