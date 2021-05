For ti år siden fantes de knapt. Siden har de poppet opp omtrent som popcorn i en kino-kiosk. Nå er de over alt! Hva vi snakker om?

Jo – vi snakker om ladestasjoner for elbiler. Og de trengs, for bare i år ligger det an til å bli solgt 100.000 nye elbiler i Norge.

Likevel er dette med lading fortsatt en utfordring for mange potensielle elbilkjøpere. Det viser flere undersøkelser.

De er rett og slett usikre på hvordan dette fungerer, hvor lang tid det tar, hvor ofte det må gjøres og hva det egentlig koster.

– Det er ikke så rart det sier Christina Bu, som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Dette lærer man fort

Hun legger til:

– Dette er litt uoversiktlig, med mange ulike systemer og ukjente begreper som, kilowatt og kilowatt-timer og ulike ladestolper og mange leverandører med ulike løsninger.

Heldigvis er det ikke så vanskelig beroliger hun.

– Nei da, det er litt å sette seg inn i, men ikke verre enn at alle klarer det helt fint. Det handler i stor grad om å gjøre det noen ganger og slik få litt erfaring. Da vil det gå som en drøm, forsikrer hun.

– Dessuten foregår jo det aller meste av ladingen hjemme for de alle, aller fleste elbileiere. Men nå i sommer skal nok mange lade på en ladestasjon og da er det jo greit å sette seg litt inn i det først, avslutter generalsekretæren.

I videoen over gir Christina Bu deg tipsene og forklaringene du trenger når du som nybakt elbileier kommer inn på en av landets mange ladestasjoner.

