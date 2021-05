Smittetallene øker i Bergen: – Tyder på bakrus etter helgens samlinger

– Jeg har forståelse for at folk vil feire når det er fint vær og vår, men at vi ser en økning fire til fem dager etter helgene, tyder på at det er en bakrus, forteller smittevernoverlege Egil Bovim til TV 2.

Medieoppslag fra helgen viste store utendørsfester i bergensområdet, som førte til at politiet fikk en travel natt. Dette har ført til flere bekymringer for Bergen kommune.

– Dette kan være en årsak til økningen, ja, sier Bovim.

Det siste døgnet har Bergen registrert 46 nye smittetilfeller. Tallet er en dobling fra dagen før.

– Det er mye høyere enn vi ønsker. Jeg er bekymret. Vi ser at tallene ofte øker utover ukene, men er lavere i begynnelsen av uken, forteller han.

Smittevernoverlegen legger til at smittetallene viser at de yngre er i overvekt.

– Men det positive er at nesten ingen over 60 blir syke, sier Bovim.

Mandag videreførte Bergen kommune de strenge koronatiltakene, men gjorde lettelser for barn og unge.

Det innebærer blant annet at det fortsatt vil være munnbindpåbud der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Besøk i andre husstander vil være begrenset til to personer, og svømmehaller, badeland og lignende må stort sett holdes stengt.

Bergen har registrert 46 nye smittetilfeller det siste døgnet. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

I motsetning til i Oslo-området, er det imidlertid lov med alkoholservering dersom det er servering av mat på stedet.

Tiltakene for Bergen kommune vil gjelde til og med 12. mai.

– Nå frykter vi veldig rundt 17. mai-feiringen på grunn av langhelg. Vi må appellere til folk at det fortsatt er smittefare. Og enda mer alvorlig - du risikerer å smitte andre.

Torsdag var det for første gang siden september ingen koronapasienter innlagt i Helse Bergen, skriver Bergensavisen.