NRK-legende: – Aldri opplevd konflikter eller bråk med Line

God kveld Norge har kontaktet flere NRK-profiler som har jobbet tett med den folkekjære programlederen, som har gått rettens vei fordi hun mener hun ble utsatt for degradering og ydmykelse av statskanalen.

De aller fleste har avstått fra å svare på spørsmål om henne. Kun én ekstern ansatt og én pensjonist har svart på våre spørsmål.

KOLLEGER: Line Andersen, her sammen med Torstein Bae og Heidi Røneid. Ingen av dem ønsker å stille til intervju, men Bae bekrefter at han har et godt inntrykk av Andersen. Foto: Cornelius Poppe

Ønsker ikke svare

Ole Rolfsrud, Emil Gukid, Jann Post, Ida Nysæter Rach, Kjetil André Aamodt og Heidi Røneid er noen av NRK-profilene vi har kontaktet. Ingen av dem ønsker å uttale seg om saken.

Røneid og Rolfsrud jobbet med NRKs sjakksending i 2019, sammen Atle Grønn og Torstein Bae.

Det var blant annet under disse sendingene at Andersen, ifølge NRKs advokater, skapte uro og konflikter på arbeidsplassen. I sluttinnlegget, som ble sendt i forkant av rettssaken 18. mai, stod det at hun gjorde det «uholdbart» for flere i redaksjonen.

SJAKKTRIO: Det var blant annet Rolfsrud, Røneid og Bae som stod for sjakksendingene da Line Andersen ble satt til andre arbeidsoppgaver. Foto: Terje Pedersen

– Bare trist

Den eneste fra sjakksendingene som har svart på henvendelsen vår, er Atle Grønn. Han er til vanlig ansatt som professor i russisk ved Universitet i Oslo, men har medvirket i flere sjakksendinger og skrevet flere bøker om sjakk.

– Rettssaken er trist for alle parter. Line har hatt en enorm betydning for sjakk-suksessen på norsk TV. Hun var med på å utforme et helt nytt TV-konsept, et konsept som ingen av oss i sjakkmiljøet hadde noe særlig tro på på forhånd, sier han, og fortsetter:

– Som ekstern har jeg samarbeidet godt med Line. Jeg har et godt samarbeid med alle i NRK-sjakken. Det er et privilegium for oss eksterne å komme inn i sendingen og skumme fløten av det gode arbeidet som gjøres i mange ledd. Derfor vil en slik intern konflikt ikke ha vinnere og tapere, men er bare trist.

RUTINERT: NRKs sjakkekspert Atle Grønn under sjakk-OL i 2014. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

En annen som er eksternt ansatt i NRK, jurist og sjakkommentator Torstein Bae, responderte også på meldingen fra God kveld Norge.

Han ønsker i utgangspunktet ikke å uttale seg, men viser til et sitat han ga til Dagbladet 4.mai:

– Mitt samarbeid med henne har vært veldig flott, og det er klart hun er en formidabelt dyktig dame. Det er jo åpenbart en trist sak for alle at man ender opp i en sånn tvist. Det er jeg sikker på at alle kan skrive under på uansett ståsted.

RINGREV: Karen-Marie Ellefsen startet i NRK i 20-årene, og fortsatte frem til 2020. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

Støtter kollegaen

NRK-legenden Karen-Marie Ellefsen, som mottok Kongens fortjenstmedalje da hun pensjonerte seg, sier at en slik rettssak «bare er trist».

– Line er en flink og kreativ journalist og en godt forberedt og meget dyktig programleder. Hun stiller høye krav til seg selv, og har store ambisjoner for produktet som skal leveres seerne, sier hun til God kveld Norge.

70-åringen har bare gode opplevelser med Andersen.

– Jeg har jobbet tett sammen med Line på friidrett i mange år, og har alltid opplevd henne som en god samarbeidspartner og hyggelig kollega. Jeg har aldri opplevd konflikter eller bråk med Line.

KJENT FJES: Andersen saksøker statskanalen fordi hun har blitt satt til å jobbe med arbeidsoppgaver knyttet til NRKs nettsider, når hun selv vil jobbe som programleder på TV. Foto: Cornelius Poppe / NTB .

Nekter for munnkurv

Spørsmålene som ble sendt til de ovennevnte handlet blant annet om hvilket inntrykk de har av Andersen og om de har opplevd at hun har skapt konflikter.

God kveld Norge har sendt mail til markeds- og kommunikasjonssjef i NRK, Christine Viland, og spurt om de ansatte har fått beskjed om å ikke snakke med pressen.

– NRK har orientert ansatte i sporten om hvem som er NRKs talsperson i denne saken. Generelt mener vi at kommentarer til saken bør gis under rettssaken, men det vil alltid være opp til den enkelte å vurdere om de vil uttale seg.

God kveld Norge har spurt Line Andersen om hun ønsker å dele sin side av historien. Hun har takket nei.