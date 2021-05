Anne (57) og Petter (54) solgte alt –flyttet til andre siden av verden

Ekteparet Anne Nesheim og Petter Lambine fra Nesodden var lei A4-livet i Norge. De bestemte seg for å si opp jobbene sine for å følge lidenskapen, og flyttet til Vanuatu i det sørlige Stillehavet.

På øya Efate, et ferieparadis i Stillehavet – en 30 timers flytur fra Norge, sitter Anne Nesheim (57) og Petter Lambine (54) i kveldsmørket når God morgen Norge får snakke med dem. De humrer over at det nå går mot vinter og kaldere tider, for i dag ligger det rundt 26 grader i luften og 28 grader i vannet når de bader.

– Vi hadde lyst å gjøre noe annet, noe som var litt mer morsomt og lekent enn å være advokat og ingeniør, forteller Anne.

Både Anne og Petter har en lidenskap for dykking, og det var nettopp derfor de ønsket å flytte et sted hvor det var mer tilgjengelig.

– Vi hadde reist litt rundt og dykket forskjellige steder, og visste at dette hadde vi lyst til å gjøre mer av, sier Anne om hvorfor de valgte å forlate hjemlandet Norge.

LIDENSKAP FOR DYKKING: Ekteparet Anne og Petter ønsket å flytte et sted hvor man kunne dykke rett utenfor huset. Foto: Privat

At valget falt på Efate i Stillehavet var ikke tilfeldig. I tillegg til alle de hyggelige menneskene de møtte der, var det også et praktisk valg.

– Vi valgte øya fordi vi ønsket et sted som var sikkert, altså politisk trygt, med lite kriminalitet. Vi ønsket også å kunne dykke rett fra eiendommen – at vi kunne gå fra stranden og være rett på et korallrev, forteller Petter.

Skal drive ferieparadis

De har bodd på øya siden januar 2020, og holder nå på med å bygge opp et feriested. Målet er at det skal være et sted tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, som er avhengig av at ting er tilgjengelig.

BYGGER FERIESTED: Her er en av bungalowene man kan bo i på ferieparadiset. Foto: Privat

– Vi har fire bungalower, også har vi en liten restaurant og et dykkesenter. Hele stedet er tilrettelagt for rullestoler, vi har også dykkeinstruktører for funksjonshemmede. I tillegg til vanlig dykkeinstruktører, forteller Anne.

Paret ønsker også at det skal være et fristende turistmål for dem som ikke liker å dykke, og de vil tilby utflukter, kajakkpadling og hesteridning. Men trives du ikke på en hvit strand, burde du kanskje revurdere om dette er stedet for deg.

– Det er flotte strender her, og det er mange aktiviteter for folk som ikke har lyst å dykke, men snorkling, dykking og bading er veldig, veldig fint her.

HVITE STRENDER: Anne og Petter ble tiltrukket av de mange strendene på øya Efate. Foto: Privat

Hjelper kvinner på øya

Etter 20 år som advokat, var det ikke aktuelt for Anne å gi helt slipp på yrket. Hun var derfor heldig, da hun fikk muligheten til å fortsette med advokatbistand for dem som trenger det i lokalsamfunnet.

– Jeg traff en kvinnelig advokat som har et advokatkontor. Hun inviterte meg til å komme og jobbe som frivillig hos henne, så det gjør jeg nå to ettermiddager i uken.

Der arrangerer de workshops for kvinner som er offer for vold i hjemmet.

– Det er en del av det her, som i alle andre land og samfunn. Så det er en veldig meningsfull og fin ting som jeg kan gjøre nå, så jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheten til å bruke kompetansen min videre, forteller Anne.

Valgte å leve drømmen

Ettersom Anne og Petter har voksne barn hjemme i Norge, gjorde det mulighetene for å flytte langt vekk enklere. Men de forteller at det vanskeligste er å bestemme seg for å gjøre det.

TRIVES PÅ ØYA: Anne og Petter lever nå et veldig ulikt liv enn de gjorde i Norge. Foto: Privat

– Da vi fortalte andre at vi skulle gjøre dette, var det mange som sa at de også hadde drømmer om å gjøre noe sånt. Det som går igjen er at det vanskeligste er å bestemme seg for å gjøre det – uansett om man skal dra så langt som vi gjorde eller et annet sted, sier Anne og fortsetter:

– Om jeg skal komme med ett råd, så er det at det er ikke så farlig, og livet er et sjansespill uansett.