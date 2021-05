Bilsalget i Norge går så det griner om dagen. Så langt i år, er det solgt over 27.000 nye biler. Over halvparten av disse er elbiler.

Myetyder på at vi passerer 100.000 nysolgte elbiler i Norge i 2021. Det er i så fall ny rekord.

Med høyt elbilsalg kommer det også til mange ferske elbilister. Dette fører igjen til at mange skal på elbilferie for første gang i sommer.

Noen vil nok få problemer med rekkevidden og ikke komme fram dit de skal før batteriet er tomt. Og flere steder blir det garantert køer ved ladestasjonene.

Mange ting spiller inn

Det store spørsmålet for mange er: Hvor langt kommer du egentlig med elbilen?

– Her finnes det dessverre ingen fasit. Til det er det for mange forhold som spiller inn, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han har selv kjørt elbil i noen år og har dermed opparbeidet seg erfaring rundt dette.

– Det er jo veldig mange ting som spiller inn her. Alt fra bilen og batteripakken, til kjørestilen til hver enkelt og topografien man kjører i, forklarer han.

Gir deg sine beste råd

– Og så handler det om planlegging?

– Helt klart. Det er store forskjeller mellom elbilene. Derfor er erfaring viktig her. I tillegg er det heldigvis mye man kan påvirke selv. Lading er ikke bare lading heller. Dette må planlegges, i mange tilfeller er det også viktig å sørge for at bilen kan ta imot mest mulig strøm, når du kommer til ladestasjonen. Og så er det naturligvis større risiko for kø når mange skal på tur samtidig. Alt dette må man ta høyde for, sier Benny.

Alle de gode rådene hans og mer til – de ser du i videoen øverst i denne artikkelen:

