Et ja kan være forskjellen på liv og død – men ikke alle er så heldig

Dilemmaet skaper hodebry for de som bestemmer, og stor frustrasjon for de det går ut over.

På verdensbasis finnes det rundt 7000 ulike sjeldne diagnoser. I Norge regnes en diagnose som sjelden når 1 av 2000 personer har den.

For mange av disse er deres eneste mulighet til et bedre liv medisiner som potensielt koster mange millioner kroner.

Et ja fra myndighetene kan derfor være forskjellen på liv og død for disse menneskene.

Men ikke alle er så heldige.

Det vet familien Lerhol alt om.

– Ikke sjans

Knut Lerhol vokste opp med to søsken som begge har spinal muskeldystrofi, best kjent som SMA.

Han er selv bærer av genet, og da Knut skulle bli pappa, gentestet både han og kona seg.

Dette er SMA Sykdommen skyldes at de motoriske nervecellene i ryggmargen (forhorncellene) forsvinner. Dette medfører svinn av muskulatur. Kognitiv funksjon er vanligvis normal. Sykdommen er en av de hyppigste nevromuskulære sykdommene (muskelsykdommer). Den kan debutere i fostertiden, i tidlig barnealder eller i tenårene og kan ha svært forskjellige alvorlighetsgrader. Helse Norge tror det finnes cirka 50 personer under 18 med SMA i Norge i dag. Tallet for de over 18 er ukjent. Kilde: Frambu, senter for sjeldne diagnoser

Da kona var frisk, fikk de beskjed om at det ikke var sjans for å få SMA.

Og for tre år siden kom datteren Tuva til verden. Det første året var hun helt frisk og fin, men så skjedde det noe.

– Hun begynte plutselig å rase i funksjon. Hun datt, og begynte å gå veldig rart, forteller Knut Lerhol til TV 2.

Etter en lang utredning fant legene en svært sjelden mutasjon hos kona, som igjen førte til at Tuva ble diagnostisert med SMA.

STOR FORSKJELL: SMA-medisinen Spinraza har hatt mye å si for Tuva. Her sammen med mamma Kristin. Foto: Privat

– Det var en beintøff beskjed å få, fordi det er så lett å tenke på alt som ikke lenger blir mulig, sier han.

– Frustrerende

I 2018, etter en omfattende kamp, ble medisinen Spinraza godkjent for bruk i Norge. Medisinen har en svimlende prislapp på én million kroner per dose.

Pasientene trenger 3-4 doser i året.

Men den ble kun godkjent for de under 18. Det var et brutalt nederlag for Tuvas tante Synne Lerhol (30).

VANSKELIG: Synne Lerhol synes det er vanskelig å forstå at hun ikke får medisinen. Foto: Privat

– Det er frustrerende at medisinen som kunne hjulpet ligger på lager et kvarters kjøretur unna, og at det eneste hinderet for å få helsehjelp er fødselsdatoen min, sier hun til TV 2.

For Synne ville et ja betydd et lengre liv, bedre livskvalitet, mer aktivitet og selvstendighet.

30-åringen er aktiv politiker i Senterpartiet og i full jobb. Det håper hun å fortsette med.

Men uten medisinen kan det bli vanskelig.

– Vissheten om at du ikke blir dårligere for hver dag som går, håpet om se tantebarn bli voksne og fortsatt kunne være i arbeidslivet ville betydd alt.

For Synne er det fantastisk å se effekten Spinraza har på utviklingen til tantebarnet Tuva.

– Men det er vanskelig å forklare henne hvorfor ikke onkel og tante får samme «supermedisin» som henne. Hun forstår det ikke, og skal jeg være helt ærlig gjør heller ikke jeg det, sier hun til TV 2.

Tre kriterier

For at et legemiddel skal finansieres av det offentlige, vurderes det opp mot tre kriterier.

Nytte, kostnad og hvor alvorlig sykdommen er.

Ifølge enhetsleder i Legemiddelverket Einar Andreassen er det som oftest prisen som er utslagsgivende ved et nei.

– Sykehusene har bare en pott med penger, og den bruker de alt av. Når du skal ta i bruk et nytt legemiddel, vil du måtte ta av den potten. Det betyr igjen at du må ta av andre pasienter, og da blir det etisk vanskelig, sier Andreassen.

– Etisk krevende

Han jobber med metodevurdering, og er i stor grad involvert i prosessen i hvorvidt et nytt legemiddel skal tas i bruk i Norge.

– Spørsmålet blir hvor mange pasienter mister sin behandling, fordi en annen skal få. Det er veldig etisk krevende, sier Andreassen.

KREVENDE: Beslutningene om hvorvidt en medisin skal godkjennes eller ikke er svært krevende, ifølge Einar Andreassen i Legemiddelverket. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Men desto sjeldnere sykdommen er, jo større er sjansen for å akseptere en svært dyr pris.

– For effektive legemidler til behandling av svært alvorlige sykdommer, og med særskilt små pasientgrupper, kan man akseptere en høyere kostnad enn man gjør til vanlig, sier Andreassen.

Eksempler kan for eksempel være barn med genetiske sykdommer.

– Ville ikke vært her

Da Adele Elvira ble født, fikk foreldrene Vigdis og Karl Erik Høydal Sande beskjed om at hun ikke ville leve lenger enn tre år.

I år starter hun på skolen.

Det hadde imidlertid vært umulig, dersom myndighetene ikke hadde sagt ja til millionmedisinen Spinraza.

FREMGANG: Etter at Adele Elvira fikk Spinraza har hun gjort store fremskritt. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi lever et rikt liv, og det takker vi medisinen for. Uten den er statistikken tydelig på at hun ikke ville ha vært her, sier Karl Erik til TV 2.

Men veien dit har vært alt annen en enkel.

– Da Adele ble født, var beskjeden at det ikke fantes tiltak eller livsforlengende medisin. Vi skulle bare skape gode minner og akseptere situasjonen. Det var en grusom beskjed å få, sier faren.

Etterlengtet svar

Maktesløsheten foreldrene kjente på var enorm.

– Vi sa ofte at vi kunne fått hva som helst, bare vi slapp å føle oss så maktesløse.

Men så gikk forskningen raskere enn de kunne ane, og Adele Elvira fikk være med i et forskningsprosjekt med Spinraza. Resultatene var gode, og i 2018 kom omsider det etterlengtede svaret.

– Vi var lettet, og fikk senket skuldrene noen hakk. Det ble en seier for vår del, men så var det flere vi sto skulder til skulder med, som ikke fikk.

TAKKNEMLIG: Karl Erik og Vigdis Høydal Sande er svært takknemlig for at datteren har fått ja til medisinen. Foto: Aage Aune / TV 2

Men å stå i deres kamp også, ble for vanskelig. Foreldrene måtte se fremover.

– Det er fortvilende

Egil Bakkeheim er senterleder og overlege ved OUS og Norsk Senter for Cystisk Fibrose.

I januar i år fikk denne pasientgruppen nok et avslag på en medisin som har vist seg å forbedre livskvaliteten betraktelig. Behandlingen brukes allerede i en rekke land i Europa, samt USA og Canada.

Men i Norge er svaret nei.

Årsaken er at den er for dyr.

– Det er fortvilende for oss at vi ikke kan tilby behandlingen. Samtidig må vi ha respekt for det norske systemet. Det er ikke en utømmelig kasse med penger, og det er en grunn for at systemet er som det er, men for hver enkelt pasient oppleves ikke det som rettferdig, sier Bakkeheim til TV 2.

Omtrent daglig får han det samme spørsmålet av pasientene sine:

«Når kan jeg få medisinen? Hva vil det bety for meg?»

– Jeg tenker ofte på foreldrene. Vi som behandlere har det på vår agenda hvordan vi skal forklare situasjonen, og hvordan vi skal legge frem et dårlig budskap, sier Bakkeheim.

Et samfunnsproblem

Overlegen sier det er krevende å være nødt til å ta en slik samtale med de pårørende.

– Når du møter enkeltpasienter er det fortvilende. Noen pasienter vurderer å flytte til Danmark, pantsette hus og hjem og prøve behandlingen privat, sier Bakkeheim.

Det skaper et samfunnsproblem, mener legen.

– De som har ressurser, klarer å få behandlingen. Men de mindre ressurssterke får det ikke til. De færreste klarer å samle inn tre millioner kroner i året, og dette forsterker bare forskjellene i samfunnet.

– Helt desperat

Karl Erik Høydal Sande vet så inderlig godt hvordan det føles at økonomi setter en stopper for behandlingen. For da Adele Elvira fikk være med i et forskningsprosjekt i Sverige, før Spinraza var godkjent i Norge, måtte foreldrene betale ambulansefly og transport fra egen lomme.

– Man blir helt desperat, så vi gikk så langt vi måtte, forteller han.

Familien startet derfor en kronerulling.

– Det er vanskelig å bo i verdens rikeste land, og samtidig akseptere at det er finansiering som skal bestemme om noen skal leve eller ikke.

– En bedre kamp

Høydal Sande syntes det er vanskelig å snakke om det etiske dilemmaet som oppstår i en slik situasjon.

– Hvis man har en behandling som gir et håp, så skjønner man ikke at det er et etisk dilemma. Vi som foreldre greier ikke være objektive i noe sånt, sier han.

SKOLEJENTE: Til høsten starter Adele Elvira på skolen. Det hadde ikke vært mulig uten Spinraza. Foto: Aage Aune / TV 2

Takket være Spinraza, ser altså fremtidsutsiktene til familien Høydal Sande i Fosnavåg ganske annerledes ut.

Nå planlegger foreldrene for skolestart.

– Da vi sto i kampen om Spinraza, var det en kamp om liv og død. Adele har fortsatt et behov for hjelp, men nå handler det om livskvalitet og glede i stedet for livberging. Det er en mye bedre kamp å stå i, sier faren.