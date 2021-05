Nå shoppes det i Oslo, igjen: – Dette betyr alt!

De strenge tiltakene i hovedstaden avtar sakte, men sikkert, og Oslo har nå påbegynt trinn to av gjenåpningsfasen.

Onsdag ble det klart at det ville innebære en etterlengtet gjenåpning av butikkene, som fikk grønt lys til å ønske kunder velkommen allerede dagen etter.

Torsdag formiddag snakket TV 2 med flere lykkelige butikksjefer som har sett frem til denne dagen.

I KØ: Det var lange køer utenfor flere butikker torsdag formiddag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Betyr alt

– Det kunne ikke blitt bedre, sier Tove Rødland.

Hun er butikksjef for leketøysbutikken Sprell på Majorstua, og har de siste ukene savnet kontakt med både kunder og kolleger.

– Det har vært skikkelig tøft å være stengt. Det betyr alt å kunne åpne butikken igjen i dag, sier Rødland.

Gjenåpningen har startet rolig, men butikksjefen har troen på det vil bli nok av kjærkomne gjensyn med kunder i løpet av dagen.

EN LYKKELIG BUTIKKSJEF: Tove Rødland er butikksjef for leketøysbutikken Sprell. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

– Det er kjempedeilig å endelig være tilbake, og å se litt folk i butikken. Nå håper jeg virkelig ikke det blir en ny nedstenging, sier hun.

– En god plan

Også på Norli i Bogstadveien var gleden stor blant de ansatte. Butikksjef Magnus Greve har forståelse for at butikkene har måttet ta hensyn og holde stengt, men håper byrådsleder Raymond Johansen har tenkt seg godt om.

GLAD FOR Å VÆRE TILBAKE: Butikksjef for Norli, Magnus Greve. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

– Det virker som de har en god og gjennomtenkt plan nå. De har jo sagt det, at når vi åpner skal vi ikke stenge på nytt, sier Greve.

Han har i spenning fulgt med på pressekonferansene den siste tiden, og sier de har måttet ta en dag av gangen.

–Vi har gledet oss veldig til å åpne. Det er helt fantastisk å være tilbake på jobb!

– Betyr mest å sikre arbeidsplassene

For et av byrådslederens argumenter for stengte butikker har vært at de skal være sikre på at butikkene kan forbli åpne når de først åpner. Det har flere av butikksjefene bitt seg merke i.

GLAD FOR Å SIKRE ARBEIDSPLASSENE: Butikksjef for Fredrik & Louisa, Kamilla Kristiansen. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

– Raymond har jo lovet oss det – at når det åpner, så skal det være for godt, sier Kamilla Kristiansen.

Hun er butikksjef for parfymeriet Fredrik & Louisa. Kristiansen sier det er godt å være tilbake på jobb, og peker på viktigheten av gjenåpningen.

– Det som betyr kanskje aller mest er å sikre arbeidsplassene til de ansatte, og å få de tilbake fra permittering. Det er kjipt å ha ansatte som må permitteres i flere måneder, sier hun.

I KØ - MED AVSTAND: Handlegatene i Oslo var fulle av shoppelystne folk torsdag. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Positivt overrasket

Butikksjefene er tilsynelatende samstemte. De har troen på at de har vært utsatt for sin siste nedstengning, og har tillit til Raymond Johansens vurderinger.

BETYR MYE: Butikksjef for Volt, André Mago Pedersen. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

– Jeg har vært enig med Raymond i at det ikke er vits i å åpne før vi forblir åpne. Så jeg satser på at det blir sånn nå, sier butikksjef for VOLT, André Mago Pedersen.

Han hadde sett for seg en lengre periode med nedstenging, og fikk seg en gledelig overraskelse under onsdagens pressekonferanse.

– Jeg trodde ikke vi skulle få åpne, så jeg ble positivt overrasket. Da var det bare å kaste seg rundt og få gjort klart, sier Pedersen.

Et lager med varer fra vårsesongen som nesten er over må ut, og de ansatte jobber nå med å få ut det de har sittet med under nedstengingen.

– Vi sitter med et lager, så det var behov for å åpne nå. Det betyr mye og var veldig godt å være tilbake på jobb, sier butikksjefen.

– Veldig digg

Daglig leder for Tatler, Christian Fredrik Hansen, stoler på at det var rett beslutning å vente med åpningen, men er glad for å være tilbake.

– Det er veldig digg, sier Hansen.

I FULL SVING: Butikksjef for Tatler i Bogstadveien, Christian Fredrik Hansen. Foto: Frida Daae Hessen / TV 2

Også han ble positivt overrasket over byrådslederens beslutning under onsdagens pressekonferanse, og har satt de ansatte i sving for å få alt klart til gjenåpningen torsdag.

– Det siste døgnet gikk det ganske fort fra beskjed til åpning, så det siste døgnet har mange stått på.

I likhet med flere av de andre butikksjefene har han troen på at butikkene forblir åpne, og krysser fingrene for at det ikke blir noen ny nedstenging.

– Det håper jeg i alle fall inderlig ikke, for nå tåler vi ikke mer, sier Hansen.