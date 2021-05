– En spiller publikum kan komme til å elske

Følg serieåpningen i Eliteserien i FotballXtra søndag kl. 17.00

I vinter var den ettertraktede kantspilleren Kevin Kabran et hett navn på ryktebørsen. Stort sett hele Eliteserien ble nevnt som et mulig neste stoppested for Kabran, men i januar ble det klart at bestemte seg for å skrive under for Viking.

– Jeg hadde fått snakket med Vikings trenere, Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen, og de fortalte sin visjon og hva de ønsket for Viking, og hvordan de ville bruke meg på banen. De kjente svært godt til mine kvaliteter, og hadde gjort en grundig research. Viking var rett valg for meg, slår Kevin Kabran fast når TV 2 møter kantspilleren på Viking Stadion.

I treningskampene før sesongstart har Kabran blant annet rukket å få vist seg frem med flere lekre tekniske detaljer, et perlemål i treningskampen mot Sandnes Ulf, og to målgivende pasninger i 4-0-seieren mot FKH i generalprøven forrige helg.

27-åringen er ikke i tvil om hva han vil bidra med når alvoret starter mot Brann førstkommende søndag.

– Jeg vil bidra med mine kvaliteter, som å utfordre motspillere, gjøre målpoeng og assist og scoringer. Det er det man blir bedømt ut i fra som offensiv spiller. I tillegg vil jeg hjelpe laget med hardt arbeid, sier Kabran, som mener det å utfordre en-mot-en er en av han fremste styrker på fotballbanen.

FORNØYD: Morten Jensen er fornøyd med nysigneringen Kevin Kabran. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

Morten Jensen, som deler hovedtreneransvaret i Viking sammen med Bjarte Lunde Aarsheim, er glad klubben lyktes med å sikre seg Kabran.

– Han er en spiller som kommer til mange målsjanser, men som ikke skikkelig har fått hull på byllen. Vi håper å få enda mer ut av ham her med tanke på mål og målpoeng. Så har vi lært å kjenne ham, og han er en helt nydelig person. I tillegg er han svært profesjonell og seriøs på gymmen, og passer godt inn i den kulturen vi bygger i Viking, roser treneren.

Han tror Kabran kan bli en skikkelig «hit» for Viking i Eliteserien kommende sesong.

– Både Kevin og de andre i troppen har potensial til å utvikle seg ytterligere. Kevin har ikke fått ut sitt fulle potensial enda, for han har en enorm fysikk og tilslag på ballen i tillegg. Vi håper at han kan bli en hit på stadion i år, konkluderer Vikings trener.

Den oppfatningen deler TV 2-ekspert Jesper Mathisen, som har fulgt Kabran tett i Start de siste sesongene.

– På sitt beste er han en veldig god spiller i Eliteserien som publikum i Stavanger kan komme til å elske. Han har litt av de samme kvalitetene som Zlatko Tripic. Men i Start ble det litt for glimtvis, det er en spiller jeg alltid har følt at har mer inne enn det han fikk vist der, mener Mathisen.

– Samtidig spilte han jo på en litt rotete Start-utgave. Så det å hente Kevin Kabran mener jeg var en smart signering av Viking. Får han tillit og trives utenfor banen, så tror jeg fort Viking kan få en stor profil. Jeg håper at han lykkes etter en litt tøff tid i Norge hittil. Det hadde vært fantastisk for ham, sier eksperten.

I AKSJON: Kevin Kabran (med ballen i beina) dribler på trening. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

Bestemte seg tidlig

Kabran forteller at han tidlig tok valget om å satse på fotballen.

– Jeg begynte å spille da jeg var seks, og bestemte meg tidlig for at jeg ønsket å leve av fotballen og bli proff. Fra jeg var i 14-15-årsalderen begynte jeg å tenke enda mer profesjonelt. Jeg hadde alltid i hodet at jeg skulle bli fotballspiller, og var tidlig profesjonell med tanke på kosthold, søvn og det med å trene ekstra, enten det gjaldt avslutninger eller styrke, påpeker Kabran.

Det harde arbeidet ga resultater, for allerede som 19-åring ble han hentet fra den daværende svenske 3. divisjonsklubben Vasalund til proffspill for nederlandske Den Bosch.

– Ja, det var i 2014 jeg spilte i tredjedivisjon etter å ha gjort det bra der. Jeg var der på utlån i ett år. Det startet bra i Nederland og jeg spilte mye den første halvannen måneden, men så fikk jeg en skade som holdt meg borte resten av sesongen, oppsummerer han.

Et par år senere gikk turen til Brommapojkarna, og etter storspill der ble han hentet til Start i 2018. For Start fikk han med seg totalt 66 kamper og elleve mål, avbrutt av et låneopphold i Elfsborg i 2019, før ferden altså gikk til Viking i januar 2021.

– Det største jeg har opplevd er kampen vår for Start mot Lillestrøm på Åråsen i 2019, der vi hentet igjen til 4-3, og vi gikk opp. Det var stort, faktisk, minnes Kabran.

SCORET: 1-0 ved Starts Kevin Kabran under eliteseriekampen i fotball mellom Start og Kristiansund på Sør Arena i 2018. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: Schrøder, Tor Erik

Frykter ikke Tripic-konkurranse

Zlatko Tripic har som kjent vendt tilbake til Viking, noe som vil gi Kabran større konkurranse om de offensive plassene i Vikings startoppstilling. Svensken mener imidlertid bare at Tripic-signeringen er med på å løfte laget.

– Det er bare positivt at vi fikk Tripic, han er en kvalitetsspiller. Det er bare positivt for laget at vi får inn en spiller som kommer til å hjelpe laget. Så er det opp til trenerne å bestemme hvem som skal spille og hvordan de vil bruke spillerne i de ulike posisjonene, sier Kabran diplomatisk.

– Hvor gode kan Viking bli kommende sesong?

– Jeg tror Viking kan bli riktig farlige denne sesongen. Om vi får orden på det defensive, så vil det offensive komme av seg selv. Det er veldig mange gode fotballspillere her med ulike kvaliteter som komplimenterer hverandre. Dette kommer til å bli bra. Vi vil nærme oss toppen og konkurrere mot de beste lagene, svarer Kabran, som ikke uventet hadde en offensivt spiller han hentet inspirasjon fra i oppveksten.

– Jeg har alltid vært Manchester United-supporter og har naturligvis latt meg inspirere av Cristiano Ronaldo, smiler han.