Denne uken har kinesiske Nio lettet på sløret rundt sine Norgesplaner.

Hovedkvarteret deres på Karl Johansgate i Oslo åpner snart og skal etterfølges av showroom i fire byer: Bergen, Stavanger Trondheim og Kristiansand. Disse skal etter planen åpne i 2022.

Nio har også bekreftet de første modellene som skal selges. SUV-en ES8 kommer allerede i sommer, neste år er det klar for sedanen ET7.

I tillegg til dette har Nio også spennende og ambisiøse planer rundt lading av bilene.

Fire batteribytte-stasjoner i år

Hjemme i Kina har Nio satset stort på batteribytte-stasjoner. I stedet for å bruke tid på ladestasjoner, bytter eierne her hele batteripakken på bilen – i løpet av noen få minutter. Dette kommer også til Norge.

Fire batteribytte-stasjoner skal etableres i og rundt Oslo i løpet av 2021. Neste år skal Nio så etablere nye, i og rundt Bergen Stavanger Trondheim og Kristiansand. Det er også ventet stasjoner langt typiske utfartsveier.

SUV-en ES8 er første ut fra Nio i Norge, det er ventet at de første kundene får bilene sine i september. Og som du ser: Den kan lades på tradisjonell måte også.

Nio: Flere fordeler

Selve batteribyttet skjer helautomatisk og på bare noen minutter. Bilen kjører inn i batteribytte-stasjonen og plasserer seg i riktig posisjon, så demonteres batteripakken som er i bilen – og en ny, fulladet settes inn.

Nio understreker selv flere fordeler med dette. Man slipper å vente lenge mens bilen lades. I og med at dette går så fort, er det også mindre fare for kø og ventetid i forkant. Dessuten gir dette dem mulighet til å fysisk oppgradere og videreutvikle alle batteripakker underveis.

Nio lover høy premiumfaktor innvendig i bilene sine.

Kjøper bilen – leaser batteriene

Sist, men ikke minst anfører Nio også at denne løsningen vil være miljøvennlig. De mener forringelse av batteripakkene, vil gjøre at mange elbiler må skrotes før tiden. Ikke fordi bilen i seg selv er utslitt, men fordi batteriene etter åtte-ti års bruk blir for mye svekket. Akkurat det går forresten på tvers av både det andre bilprodusenter mener – og mye erfaring så langt har vist.

I Kina velger forresten mange å kjøpe Nios biler uten batteripakke - denne leaser de i stedet. Om det vil komme også i Norge er så langt uklart, her handler det blant annet om avklaringer rundt moms og avgift.

Se hvordan selve batteribyttet gjøres, i videoen øverst i denne artikkelen.

