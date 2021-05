Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny!

Vi vurderer å kjøpe Ford Mustang Mach-E, men har en tanke om å kanskje vente til de kommer ut på bruktmarkedet om 1-2 år.

Hvordan vurderer du pristapet på en Mach-E etter 1-2 år, og tenker du tapet vil være større på RWD enn på AWD?

Evt - om vi skulle gå for nybil - Hvilke spesifikasjoner på bilen vil være lurest å velge - med tanke om at verdien skal holde seg best mulig?

Benny svarer:

Heisann!

Ford Mustang Mach-E er definitivt en av de aller hotteste nybilene om dagen. Kanskje den aller hotteste også. Jeg tipper den vil gi Ford et etterlengtet comeback på topplistene over mest solgte bilmodell de neste par månedene. For denne har mange ventet lenge på.

Jeg må også få si at denne bilen overrasket positivt, da jeg selv fikk anledning til å prøve den i vinter.

Dere er nok slett ikke alene om å vurdere denne bilen nå, selv om mange har kjøpt den usett, vil nok mange likevel «ta og føle» på den før, kontrakten signeres.

Det er alltid lett å gi råd når man ikke selv skal betale for herligheten. Dette til tross, tror jeg at toppmodellen, altså Long Range med firehjulsdrift og i en godt utstyrt utgave, vil være et smart valg her med tanke på gjensalg.

Også her bør man ha to tanker i hodet samtidig. Minst. Man skal jo ikke kjøpe bil til eier nummer to, heller. Men ha egne behov som utgangspunkt. Samtidig er det alltid smart å ha dette med gjensalg i bakhodet.

Den første, store leveransen av nye Mustang Mach-E har kommet til Norge, nå begynner bilene også å bli synlige ute i trafikken.

Forskjell på prosent og kroner

Om dere ikke behøver rekkevidde på over 50 mil og heller ikke har voldsomt behov for firehjulsdrift, sparer dere over 130.000 kroner ved å velge Standard Range og bakhjulsdrift. En bil som garantert vil fungere fin-fint. Jeg mener: Vi har jo kjørt VW e-Golf og Nissan Leaf i årevis, med rekkevidde helt ned på 12 – 13 mil på vinterstid. Det gikk det. Denne er jo lysår bedre ...

Jeg tror nok utgaven med største batteri og firehjulsdrift holder seg bedre i pris, om man ser på det prosentvis. Selv om den rimeligere utgaven med lite batteri og tohjulsdrift trolig vil ha større prosentmessig tap, er det ikke nødvendigvis slik at avskrivingen, målt i kroner, behøver å bli større.

Igjen: Dette med budsjetter, finansiering, behov og personlige preferanser må jo også veie tungt.

Det er som kjent vanskelig å spå. Særlig om framtiden. Men tradisjonelt har det vært slik at biler som selger godt som nye også holder seg svært godt i pris på bruktmarkedet. Mustang Mach-E kan nok fort bli en slik bil. Dermed er det ikke sikkert at det blir så mye å spare på å vente heller.

Kanskje man rett og slett skulle unne seg en ny bil – en helt ny modell, innovativ og moderne? For mange, særlig for oss som er mer enn middels opptatt av biler, kan det gi en stor glede. Selv om det også har en pris.

Om jeg skal forsøke å konkludere med noe her, så tror jeg – til tross for tankespinnet over – at Long Range og firehjulsdrift er det smarteste valget.

Håper dette ga deg noen svar.

Lykke til med bilkjøp!

