I hardt vær etter massiv retusjeringskritikk - dette svarer de

Vita og Wanda Mashadi er to av de største influenserne i Norge og har til sammen nærmere 200.000 følgere på Instagram.

Den siste tiden har en anonym Instagram-konto hanket inn følgere, som utelukkende kritiserer søstrene for angivelig retusjering av utseende i sosiale medier.

Før og etter-bilder

Kontoen har skapt engasjement i sosiale medier, samt på den anonyme plattformen Jodel, og viser eksempler via «før og etter»-bilder søstrene har postet.

URETTFERDIG: Mashadi-søstrene mener kritikken mot dem er urettferdig og provoserende. Foto: Fredrik Hagen

Fredag slapp søstrene en ny episode av podkasten «Tvillingterapi» der de svarer på kritikken:

– Vi kan jo være helt åpne og ærlige og si at noen av bildene på Instagram-profilene våre er redigert. Men det er de aller færreste, og det er tilbake i tid, sier søstrene.

God kveld Norge har vært i kontakt med personen som står bak den anonyme Instagram-kontoen, som sier følgende om motivasjonen bak å opprette kontoen.

– Budskapet bak brukeren er for å belyse et veldig viktig tema. Det er viktig at det kommer frem at alt som ligger ute på Instagram, ikke er sannheten, sier personen og fortsetter:

– Jeg stiller et stort spørsmål til hvordan Vita og Wanda fortsatt forteller at de ikke redigerer, når det er såpass enkelt å finne pressebilder, også deretter sammenligne det med de bildene de selv har redigert og lagt ut.

Instagram-kontoen skal ha mottatt hundrevis av meldinger der personene takker for arbeidet som er gjort og ikke visste at det var så enkelt å redigere bilder.

Tvillingsøstrene Mashadi er ikke enig i all kritikken som rettes mot dem:

– Jeg opplever det som veldig provoserende og ikke minst urettferdig. Rett og slett helt feil. Det handler dessverre ikke om en saklig diskusjon rundt kroppsideal og kroppspress. Det her er jo mer et personangrep fra et knippe anonyme mennesker som da også samtidig foregår som ren netthets på Jodel. Jeg synes det oppleves som en heksejakt, sier de i podkast-episoden.

Videre i episoden sier de at de er bevisste på sin påvirkningskraft i sosiale medier, og beklager dersom de har bidratt til usikkerhet.

God kveld Norge har i flere uker forsøkt å få en kommentar på redigerings-kritikken via søstrenes manager i Plan B, uten hell. Slik vi erfarer det har de unngått å svare på følgende spørsmål:

– Instagram-kontoen viser til flere konkrete eksempler på hvor dere angivelig skal ha retusjert bilder i sosiale medier. Hva sier dere om dette?

– Retusjerer dere på utseende i sosiale medier?

– Dere har fått kritikk i sosiale medier, tidligere fra Mads Hansen, for å redigere bilder, hvilke tanker har dere om det?

– Hvilke tilbakemeldinger har dere mottatt fra deres egne følgere i sosiale medier om retusjering av bilder?

– Bruker vidvinkel

Dette er ikke første gang søstrene blir kritisert for å retusjere bilder. I 2019 skapte de overskrifter da TV-profil Mads Hansen postet et bilde på sin Instagram-story, hvor han kritiserte Wanda Mashadi for å ha redigert armen smalere.

I et intervju med God kveld Norge i september i fjor, svarte Vita og Wanda følgende på kritikken fra Hansen.

– Jeg har i ettertid sett hvor bra det var at han (Mads Hansen, journ.anm) gjorde det så det gikk opp for meg, og at man blir obs på at det kanskje ikke er noe man bør gjøre, sa Wanda da.

– Nå er jeg veldig glad i armene mine. Jeg redigerer dem ikke og trives veldig godt med dem.

Videre fortalte de at det har vært et «stort tema» om de bruker vidvinkel for å få bena til å se tynnere ut eller ikke. Søstrene forklarer at de har brukt vidvinkel og fått noen til å ta bilder ovenfra slik at det ser ut som de får lange ben.

På spørsmålet om de bruker Photoshop eller ikke svarte søstrene at de ikke redigerer på utseende.

– Jeg redigerer bildene mine. Alle ser at havet og himmelen ikke er så blå som den er, men ikke noe kropp, fortalte Wanda.

Selv mente Vita at folk skal være forsiktige med å konkludere med at bilder de legger ut er redigert.

– Jeg hadde et bilde jeg la ut når jeg var på surfing som er tatt fra siden. Da var det en jente som mente jeg hadde redigert låret mitt for det så så rart ut, sa hun da.

– Man skal være litt forsiktig med hva man sier og, for det hadde jeg ikke redigert, men jeg tenkte «er det noe galt med låret mitt siden det ser redigert ut?».

Får en bismak

Hansen forteller at han ikke følger Instagram-kontoen som kritiserer Mashadi-søstrene da den er privat, men han har blitt tilsendt en hel del bilder. Selv er han kritisk til måten kontoen håndterer dette på.

– Jeg får en bismak av det. Det er noe ekkelt med at det zoomes inn og ut på detaljer og inspiseres på kroppene til Vita og Wanda, forteller han.

Hansen synes likevel at det på et generelt plan ikke er greit å retusjere bilder i sosiale medier.

– Det er kritikkverdig å Photoshoppe seg tynnere, og det er kroppspress, forteller han.