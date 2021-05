Bobler til 17. mai? Her er ekspertens tips

Er du usikker på hva som kjennetegner de ulike typene musserende vin?

Vinekspert Sara Døscher skriver for tiden bok om bobler. Nå deler hun sine favoritter fra de ulike kategoriene.

Sara Døscher gir deg tipsene om hvilke bobler du skal velge. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg

Alle disse koster mellom 150 og 400 kroner, og finnes i Vinmonopolets basisutvalg slik at de er tilgjengelige over hele landet.

Prosecco har egen metode

Naturlig nok er det noe forskjellig tilberedningsmetode hos de forskjellige produsentene. Vineksperten forklarer hva det innebærer.

– Prosecco fra Italia er musserende vin hvor boblene har blitt til gjennom annengangsgjæring i en tank, noe som kalles charmatte-metoden. Det vanlige, for de andre variantene, er at denne prosessen foregår inne i flasken, forteller Døscher.

Prosecco. Foto: Ingvill Sunnby/ TV 2 hjelper deg.

Til testen har hun anbefalt en prosecco fra produsenten Albino Armani.

– Her får du en smak av sødmefull frukt – litt pære og littegranne sitrus. Den er veldig fruktig, utrolig lett å like, og egner seg fint som aperitif eller til koldtbordet.

Cava – Mer fylde

Cava. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg

Den spanske cavaen er derimot laget på nøyaktig samme metode som champagne – det som i dag kalles for tradisjonell metode.

Her anbefaler Sara en Pedregosa Cava Reserva Clos de Blancs Brut Nature 2017.

– Pedregosa er en superprodusent av cava, og her får du litt mer fylde og ikke så mye sødme. Den er tørrere og smaker friskt og godt av gule epler. Veldig elegant i stilen, mener vineksperten.

Crémant – Perfekt start på dagen

Crémant. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

Crémant er all annen musserende vin enn champagne fra Frankrike og kan komme fra mange ulike regioner.

Ifølge Døscher er J. Laurens Les Graimenous Crémant de Limoux 2017 perfekt å starte 17. maifeiringen med.

– En elegant, knusktørr, deilig musserende vin. Den er leskende og setter i gang spyttproduksjonen, slik at du blir sulten, så det er en ideell aperitif. Men den har også fylden som trengs for å matche for eksempel et koldtbord.

Champagne – Verdens dyreste druer

Ekte champagne produseres bare i en liten del av Frankrike, og produksjonen tar også lengre tid. Det gjør den til verdens dyreste druer.

Døscher anbefaler en flaske fra en av sine absolutte favorittprodusenter: A.D. Coutelas Louis Victor Solera Brut.

Champagne. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

– De lager veldig fyldige champagner. Her har de til og med hatt med eikefat i prosessen, sånn at du får ekstra fylde – det er litt som å ha fløte i sausen. Så dette er en matchampagne, den ville jeg spart til middagen. Du kan ha den til grillet kylling eller til og med grillede pølser. Eller til en laksesalat, for eksempel, foreslår Døscher.

Sekt – Tysk kvalitet

Sekt er navnet på kvalitetsbobler fra Tyskland, og produsentene benytter ofte den populære riesling-druen. Dét er også tilfelle med Døschers utvalgte flaske: Von Buhl Riesling Brut 2017.

– Von Buhl er en klassisk rieslingprodusent, som også lager bobler i verdensklasse. Denne er rik, gyllengul i fargen og kobberaktig – smaker masse av gule og grønne epler, og sitrus.

Sekt. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

– Den har en rik karakter etter å ha vært lagret på bunnfall, så dette er også en matvin «de luxe». Her kan du faktisk unne deg et stykke med rødt kjøtt fra grillen. Det har den muskler til, tipser Døscher.

Engelske bobler i skuddet

Døscher forteller at de engelske bobleprodusentene for alvor puster champagne i nakken om dagen.

Faktisk har det vært mange blindsmakinger hvor champagne har tapt til fordel for England. Herfra har hun valgt ut en Nyetimber Classic Cuvee.

Engelske bobler. Foto: Ingvill Sunnby/TV 2 hjelper deg.

– Nyetimber er et av de første og største engelske husene, som lager musserende vin i verdensklasse. Til og med jeg, som den champagneelskeren jeg er, begynner å tvile om det kanskje er engelsk jeg foretrekker. Så jeg sier bare skål – og lykke til på 17. mai!