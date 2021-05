Det er over ett år siden Ingvild Flugstad Østberg sist konkurrerte mot verdenseliten.

Hun ble nylig tatt ut på landslaget for kommende sesong.

– Det er absolutt ingen selvfølge å bli tatt ut på et landslag. Det ser man på oppstyret rundt. Jeg setter veldig pris på at jeg fortsatt er med, sier hun.

Østberg forteller at hun har trent godt i konkurransefraværet.

– Formen er ganske grei. Jeg klager ikke på det, sier hun.

– En trend jeg er nødt til å snu

Før sesongen fikk hun startnekt av langrennslandslagets helseteam.

MØTTE PRESSEN: Ingvild Flugstad Østberg innrømmer at hun har hatt problemer å balansere trening med næring. Foto: Torstein Wold.

– Det er mange tanker som går gjennom hodet. Det er en lengre prosess. Jeg fikk en skade i fjor vår. Jeg fikk trent bra og gjort mye bra, men det ble gjort en vurdering at det var best å se helsen min i et lengre perspektiv. Men det var en brutal beskjed å få når jeg hadde sett for meg å gå VM. Den var tøff å få, sier Flugstad Østberg.

– Hvordan er helsen din nå? Ville du fått tillatelse til å starte nå?

– Det er ikke noen samlinger nå. Jeg vet ikke når jeg er tilbake. Jeg hadde ikke vært på en samling om det hadde vært nå, men jeg håper jeg klarer det. Det er ingenting jeg heller vil enn at kroppen spiller på lag og at alt er som det skal. Jeg er nok den som ønsker det mest, sier Østberg.

– Hva sliter du med?

– Det er en sammensatt ting. Det er ikke èn variabel eller verdi på helseattesten som det er noe feil med. Over tid er situasjonen blitt sånn for min del. Tretthetsbruddet kommer etter belastning over tid. Og beintetthet, hvor trenden ikke akkurat har vært positiv. En sånn trend er jeg nødt til å snu. Det er ikke noe som ordner seg over natten. Det er èn ting jeg må klare å snu, sier hun.

– Hvordan klarer du det?

– Det er ikke et hokus-pokus-svar på det. Det handler om den riktige mengden med trening og den riktige mengden med ernæring over tid for å snu en slik trend, forteller langrennsløperen.

– Må tåle å få kritikk

Hun innrømmer at hun har slitt med balansegangen mellom trening og inntak av næring.

– I toppidretten er det en balansegang. For noen er det vanskeligere enn andre. For meg har det vært vanskelig og krevende. Jeg har til tider trent for mye og for hardt med tanke på hvor mye jeg har fått i meg. Det har gått utover helsen min. Det er bare blitt sånn. Det er ikke vits i å stå her og angre på ting jeg har gjort, men det er tungt å bruke så lang tid på å snu sånne ting. Det er kun meg selv det står på, sier Østberg.

– Har det vært vanskelig å erkjenne at ernæring har vært et problem for deg?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har på en måte skjønt alvoret. Man snakker jo med folk om det.

– Er det tabu?

– Nei, jeg håper ikke at det er det. Men det er vanskelig. Det er vanskelig fordi det er så mange nivåer i det. Det er vanskelig å forklare. En ting er de på laget og de som er inne i det. En annen ting er å forklare til tilfeldige personer man møter. Men jeg synes ikke det er tabu å snakke om temaet. Vi kan fint snakke om det på laget, svarer Østberg.

30-åringen forteller at hun har fått god hjelp underveis.

– De konkete tingene er at vi har satt et team rundt meg. Det er alt fra leger til ernæringsfysiologer, fysiske trenere og psykologer. Det er alt fra hvor mye og hva du skal trene til hvor mye og hva du skal spise. Og hvordan man skal tenke og utfordringer med de tankene. Jeg setter utrolig pris på den hjelpen jeg får. Jeg hadde trodd at jeg skulle bli litt kokko. Jeg trodde jeg skulle gå inn i et svart hull og bli superdeprimert, men jeg har holdt hodet over vann. Jeg har hatt det bra med meg selv og ellers. Det er godt å kjenne på, forteller hun.

Før sesongen antydet landslagstrener Ole Morten Iversen at rådene skistjernen har fått kunne vært fulgt opp bedre av Ingvild Flugstad Østberg selv. Østberg sier hun tåler kritikken.

– Når jeg ikke har kommet bedre i mål med de tingene jeg har jobbet med, må jeg tåle å få kritikk for det. Den skal jeg ta, selv om det ikke er noe artig å få pekefingeren. Vi er vant til å bli dømt, så man blir litt tøffere av det, sier Østberg.