Karpe-Chirag: – Det berører oss alle

Chirag Patel (36) er best kjent som et av de to medlemmene i rap-gruppen Karpe. Nå engasjerer han seg i å hjelpe India, som bare i løpet av de siste 24 timene har registrert over 412 000 nye smittetilfeller.

Den siste tiden har 4000 mennesker mistet livet hver eneste dag som følge av pandemien. Mange dør som følge av at sykehusene opplever akutt mangel på medisinsk oksygen.

En rekke land bidrar med nødhjelp, deriblant Norge, som har lovet 20 millioner kroner i humanitær bistand. Pengene skal blant annet gå til ambulansetjenester med oksygen. Men mange mener det ikke er nok.

– Det er en forferdelig situasjon der helsevesenet i India har nådd sin maksimalgrense. Den gode nyheten er at nordmenn kan hjelpe, sier Chirag Patel til TV 2.

Norsk-indere mobiliserer

Chirag Patel er en av 35 000 norsk-indere som har mobilisert for å hjelpe India i pandemikrisen. Patel er født og oppvokst på Lørenskog, men familien har opprinnelse i India og Uganda.

– Det berører oss alle. Det er fint å se at så mange er med og samler inn penger, slik at vi kan sende oksygengeneratorer og flasker til India, sier artisten.

For å hjelpe har han bidratt med penger til organisasjonen Hindu Swayamsevak Sangh (HSS), som organiserer hjelp til India. Avdelingen i Oslo har allerede kjøpt 36 oksygensylindere fra et norsk selskap og sendt dem til New Dehli.

THEY CAN'T BREATHE: Initiativtager Harpreet Singh har samlet inn over 500 000 kroner på Spleis. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Unge Sikher står bak et annet av de mange private initiativene.

Organisasjonen har opprettet en kampanje på Spleis under banneret "THEY CAN'T BREATHE". I løpet av det første døgnet har de allerede samlet inn over 500 000 kr. Initiativtager Harpreet Singh sier til TV 2 at alle pengene skal gå til oksygengeneratorer som de sender fortløpende til New Delhi.

– Vi ønsker å hjelpe våre indiske brødre og søstre i nød. Vi går via hjelpeorganisasjonene Khalisa Aid og Gurdwaraene som garanterer at de vil gi oksygen gratis til alle, sier Singh.

Gir bort omsetningen

Restauranten Listen to Baljit på Solli Plass er stengt for matservering, men selger mye take-away. Også de vil hjelpe. Restaurantsjef Arvind Kaur forteller at de gir bort hele omsetningen førstkommende fredag til å hjelpe India.

Den indiske restauranten Listen to Baljit i Oslo sender hele fredagens omsetning til India, for å kjøpe oksygenbeholdere til koronasyke. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Det er hjerteskjærende, vi har så mye familie som er rammet. Men nå kan alle hjelpe. Bestill mat hos oss på fredag, så går alle pengene til å skaffe oksygen til India. Målet er å omsette for 75 000 kroner, sier hun.