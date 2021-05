Valgt til ny LO-leder

Hessen Følsvik har vært LOs fungerende leder etter at Hans-Christian Gabrielsen døde brått natt til tirsdag 9. mars.

Torsdag valgte representantskapet i LO formelt Følsvik som sin leder ut perioden.

LOs nye leder har en uvanlig bakgrunn til LO-leder å være: hun har vært bakkepersonale og kabinansatt i flyselskapene Braathens og Widerøe.

Det var også i luftfarten at interessen og engasjementet for å være fagorganisert og tillitsvalgt ble vekket til live. Følsvik var med på å danne den første fagforeningen for kabinansatte i Widerøe.

Følsvik forklarer engasjementet sitt i fagbevegelsen med en sterk rettferdighetssans.

- Når jeg opplever urettferdighet, når noen blir fratatt rettigheter og muligheter, så blir jeg sint. Det skjer ikke så ofte at det kommer til overflaten, i hvert fall i det offentlige rom. Men jeg kjenner på det, ja, sier hun til TV 2.

Følsvik er oppvokst på et småbruk ved flystripen på Ålesunds lufthavn Vigra på Sunnmøre. I dag bor hun på Blommenholm i Bærum kommune sammen med mannen.