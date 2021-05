– Synes det er like kjipt å se tallene stige

– Det er utrolig trist og vi tar ansvaret for det som har skjedd. Vi ønsker å gjøre det godt igjen, sier Elin Aase.

Hun sitter som russepresident i hovedstyret i Stavanger og krysser fingrene for at helgens «rulling» ikke har startet en fjerde smittebølge i distriktet.

– Det er ingen av oss som ønsker å ha den typen innvirkning på samfunnet, sier hun.

President: Elin Aase ved Hetland videregående skole i Stavanger. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Eksplosiv økning

Smittesituasjonen i Sør-Rogaland så endelig ut til å være under kontroll. Men siden mandag har det blitt registrert 58 smittetilfeller blant russen.

Syv kommuner i fylket er rammet av utbruddet, som kommer i kjølvannet av at mellom 1000 og 2000 russ har deltatt på ulike aktiviteter i helgen som var.

Overfor NRK Rogaland omtaler kommuneoverlegen i Sandnes, Hans Petter Torvik, smitteøkningen som eksplosiv. Han sier til kanalen at han venter at antall smittede vil øke ytterligere.

Kommuneoverlegen tror imidlertid det at de har kommet tidlig i gang med testing og smittesporing kan ha gjort at de har klart å hindre at smitten sprer seg videre ut i samfunnet.

– Bare i Sandnes har vi hatt over 600 i nærkontaktkarantene. Vi mener at vi klarer å ramme det inn, slik at sjansen for at det sprer seg til andre deler av samfunnet ikke er så stor, sier han til TV 2.

BEKYMRET: Kommuneoverlegen i Sandnes frykter at smitten vil havne ut av kontroll. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Gjenåpning kan bli utsatt

Smitteøkningen er dårlig nytt for alle som håpet på en forsiktig gjenåpning.

I snart tre uker har regionen hatt strenge smitteverntiltak for å få bukt med det forrige utbruddet.

Mens deler av landet har åpnet opp, har det blant annet vært skjenkestopp og strenge regler i skoler og barnehager på Nord-Jæren.

Torsdag kveld skal kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg bestemme hvilke tiltak som skal gjelde videre.

Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap), opplyser at de ser på tre ulike veier videre.

– Det ene er at vi går tilbake til nasjonale forskrifter. Det andre er at vi fortsetter med dagens retningslinjer og det tredje er at vi gjør noen målrettede tiltak for å hindre større ansamlinger – enten det da skjer via sterke oppfordringer eller via forskrifter, sier han.

ORDFØRER: Stanley Wirak (Ap) i Sandnes. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Er smitten igjen i ferd med å komme ut av kontroll?

– Jeg er optimistisk, men alt er avhengig av om vi har vært raske nok til å sette de smittede og deres nærkontakter i karantene.

Møte mellom russ og kommune

Tidligere i uken bestemte russen selv å sette feiringen på pause i ti dager, frem til de får oversikt over situasjonen.

Torsdag formiddag har russepresidentene vært i møte med kommuneoverlegene i regionen.

– Jeg var litt spent på hva de skulle si etter alt som har skjedd, men slik jeg opplever dem, så hører de og tar til seg det vi sier. Vi har en god dialog og jeg ser frem til å samarbeide videre med dem, sier russepresident Aase.

– Opplever du at dine medruss tar dette på alvor?

– Det har jeg inntrykk av. I perioden fremover kommer det ikke til å bli godtatt om noen ruller i store grupper. Folk holder seg i karantene og tester seg. Vi synes det er like kjipt som alle andre å se disse tallene stige, sier hun.