Utskjelt Hurtigruten-topp ansatt av konkurrenten

Martini tiltrer stillingen som administrerende direktør i Havila Kystruten i august.

Havila har som mål å utfordre Hurtigruten på kystreiser. De har i dag avtale med Samferdselsdepartementet om fire av de elleve seilingene på kystreiser mellom Bergen og Kirkenes.

– Drømmejobb

Styreleder Per Sævik skriver i en pressemelding at han er svært glad for at Martini takket ja til jobben.

– Vi hadde flere sterke kandidater, og er glade for å kunne ønske Bent Martini velkommen og med på laget. Han har erfaring og kjenner bransjen samtidig som han er nytenkende og har levert gode resultat både innen organisasjons- og teknologiutvikling, sier Sævik.

Martini beskriver jobben som en drømmejobb.

– Å få arbeide med et nytt og spennende selskap som Havila Kystruten og videreutvikle den tradisjonsrike kystreisen, det ser jeg på som en drømmejobb, sier Martini.

Han kunne ikke tiltre stillingen tidligere på grunn av karantenetid fra sin tidligere jobb hos Hurtigruten.

Smitteskandale

I juli i fjor brøt det ut smitte på Hurtigruten-skipet «Roald Amundsen».

Til å begynne med ble det meldt om smitte blant ansatte. Ikke lenge etter ble det kjent at flere passasjerer også var smittet. Totalt 71 personer fikk påvist smitte i forbindelse med utbruddet.

Martini var direktør på det tidspunktet, og var selv om bord sammen med sin familie under en av seilasene. Han trakk seg fra sin stilling i oktober.

En granskningsrapport avdekket flere kritikkverdige forhold i forbindelse med smitteutbruddet. Blant annet ble det avdekket dårlige smitteverntiltak og manglende varslingsrutiner.

Det er åpnet etterforskning av saken, men politiet har ennå ikke landet på om de tar ut tiltale.