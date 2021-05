Atle Antonsen og Ine Jansen spiller konge og dronning i ny TV 2-serie

I høst møter vi skuespillerne Atle Antonsen (51) og Ine Jansen (47) som kong Johan og dronning Isabella i TV 2-serien «Kjære landsmenn».

Dramakomedien tar utgangspunkt i Norge, og en ikke fullt så populær kongefamilie.

– Det føles som en litt annerledes serie. Jeg syntes det var en veldig god ide, da jeg hørte om den, sier Antonsen til TV 2, da vi møter dem under innspillingen av TV-serien.

Det er produksjonsselskapet PLAN-B som står bak serien. Denne uken ble de siste scenene av serien spilt inn. Serien har blant annet foregått på ærverdige Losby Gods, utenfor Oslo.

Se da TV 2 besøkte skuespillerne på innspilling, øverst i saken.

EKTEPAR: Ine Jansen og Atle Antonsen har jobbet sammen flere ganger før, men dette blir første gang som et nobelt ektepar. Foto: Bjørn Wad/TV 2

Første gang som ektepar

Antonsen har tidligere spilt i TV 2-serien «Dag», og han har hatt hovedrollen i filmer som «Kong Curling» og «Grand Hotel».

Jansen har flere år bak seg som Thomas Giertsens bedre halvdel i humorserien «Helt perfekt».

Sammen har de to spilt i filmen «Norske byggeklosser», «Jul i Blodfjell» og humordramaserien «Aldri voksen», men dette er første gang de gestalter et ektepar.

Sammen med Antonsen og Jansen, er også stjerneskuddene Jonas Strand Gravli (27) og Chloé-Fleur Kolstad (16) med i rollene som prins og prinsesse.

FAMILIEDRAMA: I tillegg til å være en humorserie, er det også et familierdrama. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Til TV 2 sier Kolstad at det har vært gøy å spille prinsesse Ellinor, men at hun på flere måter ikke kjenner seg helt igjen i karakteren.

– Hun er på noen måter smartere enn de andre, men på andre måter mye dummere. Hun er jo veldig ung. Også er hun jo litt av en frekkas, og det er jo ting jeg ikke kan kjenne meg helt igjen i, jeg som er så snill og grei, ler hun.

Strand Gravli, som også har spilt i «22 Juli» og er aktuell med andre sesong av Netflix-serien «Ragnarok», mener flere kan kjenne seg igjen det en prins strever med.

PRINS OG PRINSESSE: Jonas Strand Gravli og Chloé-Fleur Kolstad spiller kronprins Henrik og prinsesse Ellinor i humorserien. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Kronprinsen jeg spiller tenker ikke så mye på de store problemene, som de andre må forholde seg til. Jeg har mer mine indre, små personlige problemer, som jeg prøver å få litt kontroll over. Og det er sikkert mange som kjenner seg igjen i det, sier han til TV 2.

Kan kjenne seg igjen

Jansen mener serien byr en stor variasjon av temaer, noe som gjør at folk kan kjenne seg igjen.

FLERE TEMAER: Ifølge skuespillerne og TV 2s programredaktør er Kjære landsmenn en serie flere kan kjenne seg igjen i. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Denne serien har store spenn – humor og drama, kongelige utfordringer, så vel som familiære. En slags norsk «The Crown» med en komisk vri, om du vil. Vi håper og tror det vil være historier her som både unge og voksne både vil kjenne seg igjen i og le av, sier hun i en pressmelding.

Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, er enig med Jansen, og tror serien vil fenge bredt, samt at temaene som berøres er gjenkjennelige for folk flest.

– Denne dramakomedien gleder vi oss veldig til å dele med seerne, og vi er stolte av å ha Atle Antonsen og Ine Jansen i hovedrollene. «Kjære landsmenn» viser et «kunne ha vært»-kongehus. Det er umiskjennelig norsk og vi vil kjenne igjen hvordan vi tenker rundt det norske likhetssamfunnet og de kongeliges privilegier, og hvordan en kongelig høyhet kan være folkelig og en «vanlig» far, mor, ektefelle og samtidig «hevet over folket», sier Haldorsen i pressemeldingen.

Monarkiet på prøve

I «Kjære landsmenn» møter vi Antonsen i rollen som kong Johan. Han har regjert trygt, konservativt og etter den gamle oppskriften: Stille opp på offentlige tilstelninger, skrive gratulasjoner til 100-åringer, tørrprate med krigsseilere og vinke til folket på 17. mai.

Men kongehuset får seg en støkk når Norges største avis foretar en meningsmåling som ikke er i deres favør.

– Dette er jo vanlige mennesker med vanlige problemer, men de har et ekstra stort press på seg til enhver tid, også barna. Det er spennende å se på hvordan dynamikken er i en sånn familie, sier Antonsen i pressemeldingen.

GØY JOBB: Jonas Strand Gravli sier det er sjeldent man får reise på jobb å le så mye som de har gjort, under innspilling. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det å lage satire om kongefamilien, kongelig satire, det er vel litt risikosport?

– Jo, tja, nja, er det det da? Nei det er vel ikke det, ler Jansen.

– Livsfarlig vil jeg ikke si at det er, men det er litt gøy at det er en parallell til dagens virkelighet – om monarkiet skal avskaffes eller ikke, noe som stadig vekk kommer opp igjen.

«Kjære landsmenn» er på åtte episoder og kommer på TV 2 og TV 2 Sumo høsten 2021.