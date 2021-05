Skremmende tall i breddefotballen – økt vekt og inaktivitet

I den ferske rapporten fra NFF kommer det fram at 34 % av 18–24-åringer oppgir at de har gått opp i vekt det siste året.

Særlig bedre er det heller ikke for de yngre:

4 av 10 fotballforeldre sier at da aktiviteten ble begrenset eller forsvant i fjor vår, opplevde de at barnas humør ble dårligere – 63 prosent mener barna ble mer inaktive.

Og at barna ønsker fotballen tilbake er det liten tvil om.

82 % av fotballbarn mellom 6 og 18 år håper de får spilt mer fotball med laget i år enn i fjor

– Vil få ringvirkninger

Tidligere landslagsspiller og nå adm. koordinator i NFF, Ragnhild Gulbrandsen, lar seg ikke overraske over tallene knyttet til inaktivitet og vektoppgang.

RUTINERT: Ragnhild Gulbrandsen scoret 30 mål på 80 landskamper. Foto: God Morgen Norge.

– Fotball er en veldig viktig del av aktiviteten for barn og ungdom. Når man ser på denne rapporten, så bekrefter det at det er veldig viktig at fotballen snart kommer i gang igjen, forklarer Gulbrandsen.

Hun nøler heller ikke med å si at dette vil få ytterligere konsekvenser i ettertid.

– At dette vil få ringvirkninger på hvor mange som spiller fotball når vi starter opp igjen er det ingen tvil om.

– Dette gjelder jo også andre kultur- og fritidsaktiviteter, det ble revet bort over natta, legger Gulbrandsen til.

Bekrefter frafall

Tallene i rapporten sier at 1 av 3 fotballforeldre har opplevd at barn i deres klubb har slutt på grunn av koronapandemien.

Tone Kjensteberg (44), er mor og trener til Mia, som spiller på Lørenskog Superjenter. Fotballmammaen bekrefter at laget har mistet spillere.

– På laget vårt har vi mistet fem spillere. Vi var 18 og nå er vi 13. Når vi nå skal begynne å spille 11'er-fotball, så sier det jo seg selv at det blir vanskelig, forteller Tone.

Datteren Mia Kjensteberg (13) legger ikke skjul på at pandemien har påvirket laget.

– Det har gått litt utover humøret og stemningen på laget, spesielt at vi må trene med to meters avstand.

– Det jeg savner aller mest er å spille kamper, legger J14-spilleren til.