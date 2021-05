2021 er det store året for nye bilmerker til Norge. En rekke nye bilprodusenter etablerer seg i vårt marked i år.

De aller fleste har to ting til felles: De kommer fra Kina – og de lager elektriske biler.

En av dem som har store ambisjoner i det norske markedet er Nio. De var første gang på besøk her hjemme i 2019, med SUV-en ES8.

Siden har det blitt jobbet mot satsning i Norge, og i dag lettet Nio på sløret rundt planene sine, i et pressemøte:

Rekkevidde på 500 kilometer

Her ble det blant annet klart at den store SUV-en ES8 er første bil ut fra Nio i Norge. Produksjonen av bilene som skal til Norge starter allerede i juni. I august skal det være klart for de første prøvekjøringene. Og Nio lover at de første norske kundene skal få bilene sine allerede i september.

Det vi får vite om nykommeren så langt, er blant annet at den har batteripakke på 100 kWt. Den offisielle rekkevidden er på 500 kilometer (etter WLTP-målemetoden) og bilen skal gjøre 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Kundene kan velge mellom seks eller syv seter.

Nio fremstiller den selv som en premium-bil. Dermed er det nok også grunn til å forvente priser som gjenspeiler dette.

Nio lover høy premiumfaktor innvendig i bilene sine.

Fire nye byer i 2022

Neste modell ut kommer så i 2022, det er den store sedanen ET7.

Nio nærmer seg nå åpning av det de kaller Nio House, i Oslo sentrum. Dette skal både være utstillingslokale for merket – og et møtepunkt for alle Nios eiere.

Neste punkt på programmet er så showroom i Bergen, Stavanger Trondheim og Kristiansand. Disse skal etter planen åpne i 2022.

Nio legger ikke bare vekt på produktene sine. De lover også unik kundeservice, der de ønsker å knytte kundene sine tett til merkevaren. Servicer og reparasjoner skal kunne bookes i appen. Nio skal tilby hente- og leveringstjenester. De skal også ha mobile serviceteknikere.

Sedanen ET7 blir andre bil ut fra Nio i Norge.

Batteribytte-stasjoner i Norge

Sist, men ikke minst skal Nio også etablere batteribytte-stasjoner i Norge. Dette har de hatt hjemme i Kina en godt stund allerede. Enkelt forklart bytter du her hele batteripakken, i stedet for å lade den opp.

Hele prosessen skal kunne gå på fem minutter, før du kan kjøre avgårde med ny og fulladet batteripakke.

Nio skal allerede ha utført 2,4 millioner batteribytter i Kina, dette tallet øker med 10.000 for hver dag.

Fire batteribytte-stasjoner skal komme opp i og rundt Oslo i løpet av 2021. Neste år skal Nio så etablere nye, i og rundt Bergen Stavanger Trondheim og Kristiansand.

